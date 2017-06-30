 Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2024 год:

30 велогонщиков в составе команды UAE Team Emirates в 2024 году

В 2024 году в команде UAE Team Emirates будут выступать 30 велогонщиков. Состав команды пополнили шесть новобранцев - 26-летний Павел Сиваков, перешедший из INEOS Grenadiers, 29-летний Ниль Политт (из Bora-hansgrohe), 23-летний Филиппо Барончини (из Trek-Segafredo), 21-летний Игор Арриета (из Equipo Kern Pharma), 20-летний Исаак дель Торо и 19-летний Антонио Моргадо, которые начнут в UAE Team Emirates профессиональную карьеру.

Сезон 2023 года UAE Team Emirates закончила на 1-м месте в Мировом рейтинге команд UCI, опередив Jumbo-Visma и Soudal Quick Step.

В конце 2023 года из команды ушли семь гонщиков: Паскаль Акерман (Pascal Ackermann) и Джордж Беннетт (George Bennett) в Israel Premier Tech, Давиде Формоло (Davide Formolo) в Movistar, Райан Гиббонс (Ryan Gibbons) в Lidl Trek, Феликс Грос (Felix Groß) в Rad-Net Oßwald, Маттео Трентин (Matteo Trentin) в Tudor, а 31-летний словенский гонщик Ян Поланц (Jan Polanc) завершил карьеру.

В 2023 году велогонщики UAE Team Emirates одержали 57 побед, среди которых две классики-Монумента (Тадей Погачар стал победителем Тура Фландрии и Ломбардии), три этапа Джиро д’Италия (Паскаль Акерман, Брэндон Макналти, Жуан Алмейда), два этапа Тур де Франс (Тадей Погачар), этап Вуэльты Испании (Себастьян Молано). Также в списке достижений UAE Team Emirates 2-е и 3-е места на Тур де Франс (Тадей Погачар и Адам Йейтс), 3-е место на Джиро д’Италия (Жуан Алмейда).

Тадей Погачар: «Прошлый сезон был великолепным, с многочисленными яркими моментами, победами, он оставил и прекрасные и плохие воспоминания, но в целом сезон получился отличным.

Да, в этом году я поеду Джиро и Тур, это серьёзный вызов, хотел бы выступить очень хорошо и на Чемпионате мира. Следующий сезон будет очень интересным, с хорошей программой. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы быть в хорошей форме.

Команда растёт. Когда я пришёл сюда пять лет назад, целью проекта было стать командой номер 1 в мире. В этом году мы выиграли командный рейтинг UCI, одержали крупные победы. Думаю, сможем выступать ещё сильнее».

Хуан Аюсо: «Да, из-за травмы год получился трудным. Я довольно быстро вернулся, хотя, как уже сказал, было довольно тяжело. Но благодаря команде, благодаря всему персоналу, особенно Виктору Морено, я сумел подготовиться к главной цели, которой была Вуэльта Испании-2023. Возможно, мои результаты были не лучшими, но я наслаждался выступлениями. Надеюсь, следующий год будет лучше, без стольких проблем, и пройдёт более гладко».

Адам Йейтс: «У меня получился суперсезон, он был отличным. Я мощно начал его на Туре ОАЭ, потом Тур де Франс прошёл для меня просто великолепно. Я выиграл этап и несколько дней удерживал жёлтую майку лидера. Да, мы не забрали большой приз победы в общем зачёте, но вдвоём поднялись на подиум, выиграли несколько этапов. Это фантастическое достижение. Надеюсь, в предстоящем году выступим ещё лучше. План на 2024 год - вернуться на Тур де Франс с сильным составом. В прошлом году мы проиграли только одному сопернику. Надеюсь, что подготовимся лучше, вернёмся сильнее и попробуем выиграть».

Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2024 год:

João Almeida, 25 лет (Португалия)

Igor Arrieta, 21 год (Испания)

Juan Ayuso, 21 год (Испания)

Filippo Baroncini, 23 года (Италия)

Sjoerd Bax, 28 лет (Нидерланды)

Mikkel Bjerg, 25 лет (Дания)

Jan Christen, 19 лет (Швейцария)

Alessandro Covi, 25 лет (Италия)

Isaac Del Toro, 20 лет (Мексика)

Finn Fisher-Black, 22 года (Новая Зеландия)

Felix Großschartner, 30 лет (Австрия)

Marc Hirschi, 25 лет (Швейцария)

Alvaro Hodeg, 27 лет (Колумбия)

Vegard Stake Laengen, 34 года (Норвегия)

Rafał Majka, 34 года (Польша)

Brandon McNulty, 25 лет (США)

Juan Sebastián Molano, 29 лет (Колумбия)

António Morgado, 19 лет (Португалия)

Domen Novak, 28 лет (Словения)

Ivo Oliveira, 27 лет (Португалия)

Rui Oliveira, 27 лет (Португалия)

Tadej Pogačar, 25 лет (Словения)

Nils Politt, 29 лет (Германия)

Pavel Sivakov, 26 лет (Франция)

Marc Soler, 30 лет (Испания)

Diego Ulissi, 34 года (Италия)

Jay Vine, 28 лет (Австралия)

Michael Vink, 32 года (Новая Зеландия)

Tim Wellens, 32 года (Бельгия)

Adam Yates, 31 год (Великобритания)

Спортивные директора команды UAE Team Emirates:

Fabio Baldato (Italy), Fabrizio Guidi (Italy), Andrej Hauptman (Slovenia),Tomas Gil (Venezuela), Marco Marcato (Italy), Marco Marzano (Italy), Manuele Mori (Italy), Simone Pedrazzini (Switzerland).

Спортивные директора континентальной команды UAE Team Emirates - Gen Z:

Jan Polanc (Slovenia), Yousif Mirza (UAE).