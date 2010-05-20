Хуан Аюсо ставит главной целью следующего сезона Тур де Франс-2024

Хуан Аюсо: «С семи лет мечтал жить такой жизнью профессионального велогонщика"

Хуан Аюсо в 2024 году собирается дебютировать на Тур де Франс. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates дважды участвовал в Вуэльте Испании, где в 2022 году поднялся на третью ступень подиума, а в этом сезоне финишировал 4-м. Хотя лидером команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024 будет двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар, Хуан Аюсо надеется, что тоже сможет побороться за высокое место в генеральной классификации, а также за победу на этапе, о чём рассказал в интервью AS.

- Ты хотел поехать на Тур, и Мачин прокомментировал, что не собирается препятствовать твоему желанию…

- Кажется, так. Я дебютирую на Туре, чувствую огромное воодушевление, потому что исполню свою мечту.

- Почему решил отказаться от Вуэльты ради дебюта на Тур де Франс?

- Два последних года я фокусировался на Вуэльте. А о Туре думал с детства. Считаю, что в следующий год хорошо подходит для такой попытки. Хотя в этом году результат на Вуэльте был чуть хуже, думаю, я всё же сделал шаг вперёд, и в 2024 хочу сделать ещё один шаг. Когда начинал заниматься велоспортом, всегда смотрел, как Контадор, Пурито, Вальверде выступают на Туре. То, что стану одним из них и тоже поеду эту гонку, меня невероятно мотивирует и приводит в восторг.

- Что ожидаешь от Тура?

- Огромные эмоции вызывает уже то, что просто поеду гонку. Она будет очень трудной, с двумя разделками, со стеррато, многое может случиться. Конечно, Тадей - лидер, он номер один в команде. Мы видели, как Jumbo выступали на Вуэльте Испании. Мы тоже можем разыграть разные варианты, чтобы у Тадея было больше преимуществ.

- Какие воспоминания связаны у тебя с Тур де Франс, когда ты был ещё болельщиком?

- Чтобы посмотреть Тур, я дважды или трижды летом путешествовал в Альпы и Пиренеи в то время, когда доминировал Фрум, когда ещё выступал Контадор. Тогда купил жёлтые майки, которые были для меня слишком велики, потому что не оказалось моего размера. Моя самая большая мечта как профессионального велосипедиста - попробовать побороться за жёлтую майку.

- Если появится шанс, что для тебя будет значить победа на этапе Тур де Франс?

- Это будем бомба. Тадей - лидер но я не буду упускать возможности, которые предложит гонка. Попробую побороться за победу на этапе, и, в зависимости от того, что получится, буду бороться за личные цели в генеральной классификации. Но если удастся поднять руки в победном жесте, это вызовет огромные эмоции. С белой завистью смотрел на Карлоса (Родригеса), потому что всегда был рядом с ним, а в этом году он выиграл этап.

- Тебе досадно, что твой первый Тур не финиширует в Париже?

- Задумывался над этим. Немного странное ощущение, потому что я не смогу проехать по Елисейским Полям, но зато впервые финиширую в Ницце. Если финиширую, всё будет великолепно. У меня впереди годы, чтобы проехать по Елисейским Полям.

- Как оцениваешь смену поколений в испанском велоспорте?

- Нам досталось сложное время. Мы пришли после легенд - Контадора, Вальверде, Пурито, Луиса-Леона, всех остальных. Заполнить пробел непросто. Но с Карлосом (Родригесом), с Арриетой (Igor Arrieta/Equipo Kern Pharma), со мной и ещё несколькими молодыми гонщиками, возможно, у нас есть пара лет в запасе и перспективы.

- Как проходит подготовка к сезону?

- Я намного отстаю. Тренируюсь уже три недели, чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Сезон хочу начать позднее и относиться к нему более спокойно.

- Ставишь цель добиться победы на первой же гонке?

- Надеюсь на это. Начну в Хаэне (Clásica Jaén, 12 февраля), продолжу на Вуэльте Андалусии и Тиррено-Адриатико.

- Готов ли взять на себя роль лидера, если Погачар после Джиро д’Италия будет уставшим?

- Не знаю, можно ли это назвать лидерством. Если мне представится шанс, не откажусь от него, постараюсь использовать все возможности.

- Считаешь ли, что дубль Тадея даст преимущество остальным?

- С Тадеем никогда не знаешь. Если на Тур он приедет в хорошей форме, будет одним из определяющих гонку участников.

- Не жалеешь, что не поедешь на Вуэльту?

- Обязательно туда вернусь, но я подумал, что следующий год идеален для перемен. Когда я подписывал контракт, идея была в том, чтобы я в этом году поехал на Джиро, а потом уже на Тур. Но такой вариант мы перенесли на более поздний срок. Так сложились обстоятельства. Я попросил команду, чтобы меня сразу взяли на Тур де Франс.

- Откуда берёшь решимость бороться?

- Отчасти это врождённое. В детстве всегда хотел побеждать во всех играх, раздражался, когда проигрывал. С тех пор стал лучше в этом плане, проигрываю чаще, чем выигрываю, но смотрю на это с большей зрелостью. Я вкладываю в работу всю свою жизнь, поэтому хочется получить максимальный эффект, мои амбиции - быть лучшим.

- Какие цели ставишь кроме Тур де Франс?

- Постараться избежать проблем в начале сезона. Буду бороться за победу в каждой гонке, где стартую. Некоторые смогу выиграть, во многих других, скорее всего, нет.

- Поедешь ли Олимпийские игры?

- Есть такая мысль. Я разговаривал с Момпарлером ( Pascal Momparler, тренер сборной Испании), сказал ему о своём желании, стремлении там быть. Постараюсь заранее завоевать место в сборной, а когда окажусь в сборной, постараюсь хорошо представить Испанию.

- А как насчёт Чемпионата мира в Швейцарии?

- Определённо это ещё одна моя цель. Говорил с Момпарлером и об этом. В этом году у меня три главных цели - Тур де Франс, Олимпийские игры и Чемпионат мира. Две из них - со сборной Испании. Я сказал Момпарлеру, что собираюсь очень хорошо подготовиться к Чемпионату мира. После Тура у меня будет перерыв, а затем проведу блок тренировок на высоте и проеду гонки в Канаде.

- Что для тебя лучшее и худшее в жизни профессионального велогонщика?

- Всё лучшее. Живу этой страстью. Даже если я жертвую чем-то каждый день, не чувствую себя как на работе. С семи лет мечтал так жить. Самое лучшее - побеждать. Худшее - время, когда приходится быть вдали от дома.