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Хуан Аюсо ставит главной целью следующего сезона Тур де Франс-2024

Хуан Аюсо: «С семи лет мечтал жить такой жизнью профессионального велогонщика"

 

 

Хуан Аюсо в 2024 году собирается дебютировать на Тур де Франс. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates дважды участвовал в Вуэльте Испании, где в 2022 году поднялся на третью ступень подиума, а в этом сезоне финишировал 4-м. Хотя лидером команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024 будет двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар, Хуан Аюсо надеется, что тоже сможет побороться за высокое место в генеральной классификации, а также за победу на этапе, о чём рассказал в интервью AS.   

 

Хуан Аюсо: «С семи лет мечтал жить такой жизнью профессионального велогонщика"

 

- Ты хотел поехать на Тур, и Мачин прокомментировал, что не собирается препятствовать твоему желанию…

 

- Кажется, так. Я дебютирую на Туре, чувствую огромное воодушевление, потому что исполню свою мечту.

 

- Почему решил отказаться от Вуэльты ради дебюта на Тур де Франс?

 

- Два последних года я фокусировался на Вуэльте. А о Туре думал с детства. Считаю, что в следующий год хорошо подходит для такой попытки. Хотя в этом году результат на Вуэльте был чуть хуже, думаю, я всё же сделал шаг вперёд, и в 2024 хочу сделать ещё один шаг. Когда начинал заниматься велоспортом, всегда смотрел, как Контадор, Пурито, Вальверде выступают на Туре. То, что стану одним из них и тоже поеду эту гонку, меня невероятно мотивирует и приводит в восторг.

 

- Что ожидаешь от Тура?

 

- Огромные эмоции вызывает уже то, что просто поеду гонку. Она будет очень трудной, с двумя разделками, со стеррато, многое может случиться. Конечно, Тадей - лидер, он номер один в команде. Мы видели, как Jumbo выступали на Вуэльте Испании. Мы тоже можем разыграть разные варианты, чтобы у Тадея было больше преимуществ.

 

- Какие воспоминания связаны у тебя с Тур де Франс, когда ты был ещё болельщиком?

 

- Чтобы посмотреть Тур, я дважды или трижды летом путешествовал в Альпы и Пиренеи в то время, когда доминировал Фрум, когда ещё выступал Контадор. Тогда купил жёлтые майки, которые были для меня слишком велики, потому что не оказалось моего размера. Моя самая большая мечта как профессионального велосипедиста - попробовать побороться за жёлтую майку.

 

- Если появится шанс, что для тебя будет значить победа на этапе Тур де Франс?

 

- Это будем бомба. Тадей - лидер но я не буду упускать возможности, которые предложит гонка. Попробую побороться за победу на этапе, и, в зависимости от того, что получится, буду бороться за личные цели в генеральной классификации. Но если удастся поднять руки в победном жесте, это вызовет огромные эмоции. С белой завистью смотрел на Карлоса (Родригеса), потому что всегда был рядом с ним, а  в этом году он выиграл этап.

 

- Тебе досадно, что твой первый Тур не финиширует в Париже?

 

- Задумывался над этим. Немного странное ощущение, потому что я не смогу проехать по Елисейским Полям, но зато впервые финиширую в Ницце. Если финиширую, всё будет великолепно. У меня впереди годы, чтобы проехать по Елисейским Полям.

 

- Как оцениваешь смену поколений в испанском велоспорте?

 

- Нам досталось сложное время. Мы пришли после легенд - Контадора, Вальверде, Пурито, Луиса-Леона, всех остальных. Заполнить пробел непросто. Но с Карлосом (Родригесом), с Арриетой (Igor Arrieta/Equipo Kern Pharma), со мной и ещё несколькими молодыми гонщиками, возможно, у нас есть пара лет в запасе и  перспективы.

 

- Как проходит подготовка к сезону?

 

- Я намного отстаю. Тренируюсь уже три недели, чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Сезон хочу начать позднее и относиться к нему более спокойно.

 

- Ставишь цель добиться победы на первой же гонке?

 

- Надеюсь на это. Начну в Хаэне (Clásica Jaén, 12 февраля), продолжу на Вуэльте Андалусии и Тиррено-Адриатико.

 

- Готов ли взять на себя роль лидера, если Погачар после Джиро д’Италия будет уставшим?

 

- Не знаю, можно ли это назвать лидерством. Если мне представится шанс, не откажусь от него, постараюсь использовать все возможности.

 

- Считаешь ли, что дубль Тадея даст преимущество остальным?

 

- С Тадеем никогда не знаешь. Если на Тур он приедет в хорошей форме, будет одним из определяющих гонку участников.

 

- Не жалеешь, что не поедешь на Вуэльту?

 

- Обязательно туда вернусь, но я подумал, что следующий год идеален для перемен. Когда я подписывал контракт, идея была в том, чтобы я в этом году поехал на Джиро, а потом уже на Тур. Но такой вариант мы перенесли на более поздний срок. Так сложились обстоятельства. Я попросил команду, чтобы меня сразу взяли на Тур де Франс.

 

- Откуда берёшь решимость бороться?

 

- Отчасти это врождённое. В детстве всегда хотел побеждать во всех играх, раздражался, когда проигрывал. С тех пор стал лучше в этом плане, проигрываю чаще, чем выигрываю, но смотрю на это с большей зрелостью. Я вкладываю в работу всю свою жизнь, поэтому хочется получить максимальный эффект, мои амбиции - быть лучшим.

 

- Какие цели ставишь кроме Тур де Франс?

 

- Постараться избежать проблем в начале сезона. Буду бороться за победу в каждой гонке, где стартую. Некоторые смогу выиграть, во многих других, скорее всего, нет.

 

- Поедешь ли Олимпийские игры?

 

- Есть такая мысль. Я разговаривал с Момпарлером ( Pascal  Momparler, тренер сборной Испании), сказал ему о своём желании, стремлении там быть. Постараюсь заранее завоевать место в сборной, а когда окажусь в сборной, постараюсь хорошо представить Испанию.

 

- А как насчёт Чемпионата мира в Швейцарии?

 

- Определённо это ещё одна моя цель. Говорил с Момпарлером и об этом. В этом году у меня три главных цели - Тур де Франс, Олимпийские игры и Чемпионат мира. Две из них - со сборной Испании. Я сказал Момпарлеру, что собираюсь очень хорошо подготовиться к Чемпионату мира. После Тура у меня будет перерыв, а затем проведу блок тренировок на высоте и проеду гонки в Канаде.

 

- Что для тебя лучшее и худшее в жизни профессионального велогонщика?

 

- Всё лучшее. Живу этой страстью. Даже если я жертвую чем-то каждый день, не чувствую себя как на работе. С семи лет мечтал так жить. Самое лучшее - побеждать. Худшее - время, когда приходится быть вдали от дома.  

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Тур де Франс-2024

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 05:29 | Регистрация: 15.05.2022

    Хорошее интервью, но пока рановато ему

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 10:12 | Регистрация: 20.05.2010

    Торопится он на Тур.

    Как и все нынешние молодые таланты.

    Не хватит в 21 год опыта и мудрости правильно разложиться и капитанить на главном и самом конкурентном ГТ сезона.

    При его шикарных способностях генералить, гоняться за этапами?

    Джиро + Вуэльта прекрасная связка, удобная для целевой подготовки.

    А быть топовым доместиком на Туре оставил бы Йейтсу.

     

    з.ы. вью хорошее, честное, без пижонства.

    1. Имя: Damiano Vychcka

      JetRevel

      Сегодня, 11:04 | Регистрация: 12.05.2023

      Согласен рано,хотя то что сделала Юмба на Вуэльте теперь будет вдохновлять многих "помощников" )))

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Комментарии

  • JetRevel
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (3)
    JetRevel-Фото
    Согласен рано,хотя то что сделала Юмба на Вуэльте теперь будет вдохновлять многих "помощников" )))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (133)
    s75-Фото

    Кэм Верф замечен в предрождественском видео с зимних сборов, которое запустили смм-щики команды. Очевидно, что ветеран по-прежнему в строю и в структуре Инеос-спорт и, вероятно, продолжит эпизодически появляться в составе шоссейной команды и в наступающем году.


    Сэр Джеймс получил долгожданный подарок под рождественскую ёлку. Насколько это повлияет на его отношение к старой игрушке, колесики которой едут уже не так, как раньше, посмотрим...

  • error
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (3)
    error-Фото

    Торопится он на Тур.

    Как и все нынешние молодые таланты.

    Не хватит в 21 год опыта и мудрости правильно разложиться и капитанить на главном и самом конкурентном ГТ сезона.

    При его шикарных способностях генералить, гоняться за этапами?

    Джиро + Вуэльта прекрасная связка, удобная для целевой подготовки.

    А быть топовым доместиком на Туре оставил бы Йейтсу.

     

    з.ы. вью хорошее, честное, без пижонства.

  • s75
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (4)
    s75-Фото

    у Кинтаны не было никакой дисквалификации, были аннулированы результаты на одной конкретной многодневной гонке в соответствии с действовавшими на тот момент правилами, пропущенный год - нежелание клубов иметь в своих рядах гонщиков с подобными проблемами и нежелание гонщика гоняться за команды ниже опеределенного уровня

    в случае с Мигелито UCI считает, что имеющиеся данные, полученные от компетентных органов, обязывают отстранить гонщика от соревнований, и если(?) речь идет о хранении-распространении, то "чистота проб" особой роли не играет

  • s75
    BORA - hansgrohe и Киан Эйтдеб ... (8)
    s75-Фото

    в комментах пишут про "деньги", а известны ли суммы, которые предлагали обе команды, чтобы делать выводы? приблизительно известны цифры действовавшего контракта, но это не предмет для сравнения

    у JV сейчас такая репутация в пелотоне, что туда идут и не на самое "дорогое" предложение

    не первый подобный переход, и не последний, нынче шума побольше, чем обычно, uci со своей трансферной системой болтаются в прошлом веке, рано или поздно допрыгаются, что все рухнет

  • Esperus2006
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Хорошее интервью, но пока рановато ему
  • JetRevel
    Велокоманда EF Education EasyP ... (8)
    JetRevel-Фото
    Согласен,но каждый был капитаном или лидером своей команды,пример Умбы на нынешней Вуэльте.Будь Рогло в условной Боре,куда веселей было бы)))Я про то,что только начинает кто-то ехать,его сразу покупают и определяют роль в помощи капитану.В нулевых команда могла позволить себе такого гонщика,сейчас он просто уйдет на заработки.Мне кажется это не идет на пользу велоспорту.ИМХО
  • Velolife
    Матье ван дер Пул — победитель ... (3)
    Velolife-Фото
    Mathieu van der Poel, выиграв накануне в Моле, вновь победил уже в Антверпене. А за ним Wout van Aert. 3-й “big”, Tom Pidcock, приехал 8-мым. Не сложилось. Смотря как MVDP по ходу гонки отыгрывал позиции и к концу 3-го круга вышел на 1-ю, подумал, что ЧМ в велокроссе и на шоссе совсем из другой лиги. И в Моле, и в Антверпене 2-е места дались WVA непросто. Песок, как показали прошедшие гонки, - стихия MVDP. Но не Tom/а Pidcock/а. Eli Iserbyt оказался «твёрдым орешком», замкнув тройку победителей, и уверенно продолжает лидировать в Кубке. Как впрочем и Ceylin del Carmen Alvarado у женщин. Однако когда в гонке Fem van Empel, то выигрывает именно она. В Антверпене это была 11 победа в сезоне - из 11 стратов. Но а за ней – уже стало привычным - Lucindа Brand. Ну что же, Рождество отметили, так что сегодня снова Кубок – в Гавре. Сезон продолжается. И всем его участникам пожелаем удачи как в кноце уходящего года, так и в новом, 24-м году. Ведь через 3 недели начинается новый шоссейный сезон, от которого жду много интересных открытий.
  • Shalam s Urala
    Матье ван дер Пул — победитель ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Андрей А
    Без шансов для остальных

    да уж, будто носом заехал

  • uran
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (4)
    uran-Фото
    Что-то про дисквал Бронислава Самойлова ни словом не обмолвились.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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