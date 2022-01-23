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Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2022 год

8 новых велогонщиков в составе UAE Team Emirates в 2022 году

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates, завершившая сезон 2021 года на 4-м месте в Мировом командном рейтинге UCI c 32 победами (в том числе победы на этапах и в общем зачёте Тур де Франс-2022, Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардии, Тиррено-Адриатико) начнёт 2022 год с командой из 31 гонщика.

 

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2022 год

 

Photo © PhotoFizza/UAE Team Emirates

 

  В команде будут выступать 8 новых гонщиков. Состав UAE Team Emirates пополнили 28-летний немецкий гонщик Паскаль Акерман (Pascal Ackermann), перешедший из Bora-hansgrohe, 31-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (George Bennett), перешедший из Jumbo-Visma, 23-летний португальский гонщик Жуан Алмейда (João Almeida) и 25-летний колумбийский гонщик Альваро Ходж (Álvaro José Hodeg) , которые пришли из команды Deceuninck-Quick Step, 28-летний испанский гонщик Марк Солер, перешедший из Movistar, 23-летний французский гонщик Алексис Брюнель (Alexys Brunel) из команды Groupama-FDJ.

 Одним из последних, 31 декабря 2021 года, был подписан контракт с 23-летним швейцарским велогонщиком Жоэлем Зютером (Joel Suter), который перешёл в команду из проконтинентальной Bingoal Pauwels Sauces WB.

 

23-летний немецкий гонщик Феликс Грос (Felix Groß) был стажёром UAE Team Emirates  и начинает в команде карьеру профессионала.

 

 Команда также продлила до конца мая 2022 года контракт с 38-летним аргентинским гонщиком Максимилиано Ричезе, который будет заменять получившего травму колумбийского гонщика Альваро Ходжа.

 

 

 

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2022 год:

 

Pascal Ackermann, (Германия)

Joao Almeida, (Португалия)

Andres Ardila, (Колумбия)

Juan Ayuso, (Испания)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Mikkel Bjerg, (Дания)

Alexys Brunel, (Франция)

Rui Costa, (Португалия)

Alessandro Covi, (Италия)

Finn Fisher-Black, (Новая Зеландия)

Davide Formolo, (Италия)

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Ryan Gibbons, (ЮАР)

Felix Gross, (Германия)

Marc Hirschi, (Швейцария)

Alvaro Hodeg, (Колумбия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Rafal Majka, (Польша)

Brandon McNulty, (США)

Yousif Mirza, (ОАЭ)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Ivo Oliveira, (Португалия)

Rui Oliveira, (Португалия)

Tadej Pogacar, (Словения)

Jan Polanc, (Словения)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Marc Soler, (Испания)

Joël Suter, (Швейцария)

Matteo Trentin, (Италия)

Oliviero Troia, (Италия)

Diego Ulissi, (Италия)

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Теги к статье: UAE Team Emirates

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