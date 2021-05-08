Феликс Грос – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

s75

Предварительные составы команд ... (37) что-то невероятное в карьере Марка Кристиана

старт-шоссе 82

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30) Я с Вами не согласен. В.Екимов рассказывает очень много интересных и полезных вещей, для молодежи которые стремятся чего-то достичь в велоспорте это очень ценно и важно. Вдвойне важно когда своим опытом с вами делется олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.

А что Вас удивляет во фразе 31 тысяча наката в год? Я помню себя в 14-15 лет у нас каждый день накат был 60 км плюс мне от дома до секции приходилось ехать 20 км туда и обратно, вот и посчитайте...(правда клуб был на гос.обеспечение =трудовые резервы= г.Баку)... конечно это было не каждый день ,но накат все равно выходил большой. Все велогонщики через это проходили,а Роглич и ему подобные это скорее исключение,да и потом от куда Вы знаете через какие нагрузки проходил Роглич ? я уверен что в свою бытность прыгуна он активно увлекался велотуризмом или что то подобное.

s75

Тур Романдии-2021. Этап 5 (15) Очень важная итоговая победа для спортивного директора Зандио.

Krakk

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24) Сама мысль о неотвратимой угрозе давит на горняка: какой толк от того, что сегодня он привезет минуту-полторы, если в последний день рискует проиграть еще больше там, где его горовосходительский талант не значит абсолютно ничего. Поставьте себя на место гонщиков: как тут атаковать?

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24) **отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.** это каким образом?

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30) Симон -- претендент номер один без вопросов. По меньшей мере, по нему нет явных возражений: он доказал способность побеждать на ГТ, у него не такая плохая команда, хорошие результаты в сезоне. Берналь -- конечно явный претендент, но может отвалить и успеть спалить шансы Сивакова (вообще решение сидеть вдали от команды в Колумбии внушает самые разные подозрения) Ланда -- если не сейчас, то когда? рельеф хороший, ибо разделка очень много не решит. тоже претендент Хиндли -- пока не очень понятно, очень уж невнятный сезон Карти -- тоже есть шансы Власов -- надеемся, но предыдущая статистика против него Нибс, Барде, Бухман -- результатов мы не видели уже давненько Мартин -- вроде хороший шанс, но Мартин всегда проявляет себя в начале года, а в этом году совсем невнятно. не исключено, что уже возраст. Квики: в Альмейду на таком профиле совсем не верю. Маснада, думаю, очень хорошо проедет, но не на розовое, сильное выступление Ремко в ГК очень маловероятно, скорее на отдельных этапах зажжет Моллема тоже, думаю, хорошо проедет но не на розовое. хотя у него шансы как раз есть.

Альоша Шац

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24) Цитата: Krakk Вроде и неплохой маршрут, явно лучше последних двух лет, но сильно подпорчен длинной разделкой в финале. Она делает гонку непредсказуемой, совсем не в хорошем смысле слова. Как показывает опыт, да и элементарная логика, наличие протяженной разделки в конце отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.

Неверная логика. Хоть свежий, хоть не свежий много не сохранит в длинной разделке. Тут вопрос,есть ли у них силы в горах больше брать? Неверная логика. Хоть свежий, хоть не свежий много не сохранит в длинной разделке. Тут вопрос,есть ли у них силы в горах больше брать?

sashaney

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30) Цитата: sixpack нужна вообще другая жизнь в стране.

Абсолютно согласен. Спасибо за Стивенс. Эстетически (ни разу не сексизм) женский вело для меня тёмный лес. Там много интереснейшего, но для меня проходит мимо. Абсолютно согласен. Спасибо за Стивенс. Эстетически (ни разу не сексизм) женский вело для меня тёмный лес. Там много интереснейшего, но для меня проходит мимо.

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30) Мне кажется, Вы неправильно его поняли. Екимов все осознает, но просто живет в современных российских реалиях: ничего помимо государства. Для явлений типа Роглича и Эвелин Стивенс (даже круче случай) нужна вообще другая жизнь в стране. А в ситуации, когда "циклокросс не олимпийский вид, поэтому ничего не поделаешь", "хоккей -- президентский вид" итд, Екимов делает то, что может.



теплые воспоминания о молодости вполне естественны.



что до наката: "шахматы должны быть не на первом месте, а также и на втором, на третьем, и на десятом" (Фишер о своем пути к победе на ЧМ). Но конечно, будут прыгуны и банковские служащие, которые будут бить все госсистемы подготовки ) Я не о том, что нужен именно накат (много лет прошло, сейчас все иначе выглядит) но фанатичная работа дает результат

sashaney

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30) Бухман? При всей моей симпатии к нему... Победитель ГТ? Готов съесть ковбойскую шляпу или Д'Артаньяна :-)