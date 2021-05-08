VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Феликс Грос – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала 3-летний контракт с 22-летним Феликсом Гросом

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 22-летним  немецким велогонщиком Феликсом Гросом (Felix Groß), который начнёт с командой профессиональную карьеру и будет выступать в ней следующие три года.

 

Феликс Грос – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Сейчас Феликс Грос выступает в континентальной команде  Rad - Net Rose. В юниорах и андерах он добился заметных успехов преимущественно на треке. Самый значимый результат он показал в 2020 году, выиграв золото в индивидуальной гонке преследования и в индивидуальной гонке на 1 км, а также бронзу в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди андеров, проходившим в итальянском городе Фьоренцуола д’Арда.  

 

В 2021 году после Олимпийских игр, Феликс Грос присоединится к команде UAE Team Emirates в качестве стажёра.

 

  Феликс Грос: «У меня почти нет слов, я очень – очень счастлив. Даже не думал, что у меня появится шанс выступать в такой великолепной команде. Много лет я выступаю на треке, считаю, что смогу быть очень успешным и на шоссе. Чувствую, что оказался в правильной команде, с нетерпением жду, когда буду носить майку UAE Team Emirates в следующем году.

 

 Первый контакт с командой состоялся после моего успеха во Фьоренцуоле. В результате в январе я приехал в тренировочный лагерь в Абу-Даби. Там провели различные тесты, поговорили, и появилась надежда, что исполнится большая мечта о месте в Мировом туре. А теперь она стала реальностью. С нетерпением предвкушаю всё, что ждёт впереди. Возможно, смогу перенести на шоссе те сильные стороны, которые развивал на треке. Но сначала, конечно, буду много учиться и набираться опыта.

 

  В восторге от того, что принесёт этот год, шанс начать путешествие с командой UAE Team Emirates. Я невероятно рад. Однако, прежде всего, с поддержкой федерации велоспорта Германии я полностью сконцентрируюсь на Олимпийских играх».

 

  Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Феликс – молодой и талантливый, проявил себя как велогонщик высшего класса на треке.  Надеемся помочь ему перейти на шоссе. Мы пригласили его в начале сезона в тренировочный лагерь в Абу-Даби, где он нас очень впечатлил. Мы видим в нём огромный потенциал, рады, что в конце сезона после Олимпиады он придёт в нашу команду стажёром».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Феликс Грос Felix Gros UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • s75
    Предварительные составы команд ... (37)
    s75-Фото

    что-то невероятное в карьере Марка Кристиана

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я с Вами не согласен. В.Екимов рассказывает очень много интересных и полезных вещей, для молодежи которые стремятся чего-то достичь в велоспорте это очень ценно и важно. Вдвойне важно когда своим опытом с вами делется олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
    А что Вас удивляет во фразе 31 тысяча наката в год? Я помню себя в 14-15 лет у нас каждый день накат был 60 км плюс мне от дома до секции приходилось ехать 20 км туда и обратно, вот и посчитайте...(правда клуб был на гос.обеспечение =трудовые резервы= г.Баку)... конечно это было не каждый день ,но накат все равно выходил большой. Все велогонщики через это проходили,а Роглич и ему подобные это скорее исключение,да и потом от куда Вы знаете через какие нагрузки проходил Роглич ? я уверен что в свою бытность прыгуна он активно увлекался велотуризмом или что то подобное.
  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (15)
    s75-Фото

    Очень важная итоговая победа для спортивного директора Зандио.

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24)
    Krakk-Фото
    Сама мысль о неотвратимой угрозе давит на горняка: какой толк от того, что сегодня он привезет минуту-полторы, если в последний день рискует проиграть еще больше там, где его горовосходительский талант не значит абсолютно ничего. Поставьте себя на место гонщиков: как тут атаковать?
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24)
    sixpack-Фото

    **отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.**

     

    это каким образом?

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30)
    sixpack-Фото

    Симон -- претендент номер один без вопросов. По меньшей мере, по нему нет явных возражений: он доказал способность побеждать на ГТ, у него не такая плохая команда, хорошие результаты в сезоне. 

     

    Берналь -- конечно явный претендент, но может отвалить и успеть спалить шансы Сивакова (вообще решение сидеть вдали от команды в Колумбии внушает самые разные подозрения)

     

    Ланда -- если не сейчас, то когда? рельеф хороший, ибо разделка очень много не решит. тоже претендент

     

    Хиндли -- пока не очень понятно, очень уж невнятный сезон

     

    Карти -- тоже есть шансы

     

    Власов -- надеемся, но предыдущая статистика против него

     

    Нибс, Барде, Бухман -- результатов мы не видели уже давненько

     

    Мартин -- вроде хороший шанс, но Мартин всегда проявляет себя в начале года, а в этом году совсем невнятно. не исключено, что уже возраст.

     

    Квики: в Альмейду на таком профиле совсем не верю. Маснада, думаю, очень хорошо проедет, но не на розовое, сильное выступление Ремко в ГК очень маловероятно, скорее на отдельных этапах зажжет 

     

    Моллема тоже, думаю, хорошо проедет но не на розовое. хотя у него шансы как раз есть.

     

  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (24)
    Альоша Шац-Фото
    Цитата: Krakk
    Вроде и неплохой маршрут, явно лучше последних двух лет, но сильно подпорчен длинной разделкой в финале. Она делает гонку непредсказуемой, совсем не в хорошем смысле слова. Как показывает опыт, да и элементарная логика, наличие протяженной разделки в конце отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.
    Неверная логика. Хоть свежий, хоть не свежий много не сохранит в длинной разделке. Тут вопрос,есть ли у них силы в горах больше брать?
  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30)
    sashaney-Фото
    Цитата: sixpack
    нужна вообще другая жизнь в стране.

    Абсолютно согласен. Спасибо за Стивенс. Эстетически (ни разу не сексизм) женский вело для меня тёмный лес. Там много интереснейшего, но для меня проходит мимо.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30)
    sixpack-Фото

    Мне кажется, Вы неправильно его поняли. Екимов все осознает, но просто живет в современных российских реалиях: ничего помимо государства. Для явлений типа Роглича и Эвелин Стивенс (даже круче случай) нужна вообще другая жизнь в стране. А в ситуации, когда "циклокросс не олимпийский вид, поэтому ничего не поделаешь", "хоккей -- президентский вид" итд, Екимов делает то, что может.

    теплые воспоминания о молодости вполне естественны.

    что до наката: "шахматы должны быть не на первом месте, а также и на втором, на третьем, и на десятом" (Фишер о своем пути к победе на ЧМ). Но конечно, будут прыгуны и банковские служащие, которые будут бить все госсистемы подготовки ) Я не о том, что нужен именно накат (много лет прошло, сейчас все иначе выглядит) но фанатичная работа дает результат

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (30)
    sashaney-Фото
    Бухман? При всей моей симпатии к нему... Победитель ГТ? Готов съесть ковбойскую шляпу или Д'Артаньяна :-)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 мая

Jai Hindley (Team DSM)

Mathias Norsgaard (Movistar Team)

6 мая

David De La Cruz (UAE Team Emirates)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Roman Kreuziger (Gazprom - RusVelo)

Oscar Rodriguez (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (24)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)