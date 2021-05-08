Феликс Грос – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

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- Дата:
- Сегодня, 20:43
Велокоманда UAE Team Emirates подписала 3-летний контракт с 22-летним Феликсом Гросом
Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 22-летним немецким велогонщиком Феликсом Гросом (Felix Groß), который начнёт с командой профессиональную карьеру и будет выступать в ней следующие три года.
Photo (c) UAE Team Emirates
Сейчас Феликс Грос выступает в континентальной команде Rad - Net Rose. В юниорах и андерах он добился заметных успехов преимущественно на треке. Самый значимый результат он показал в 2020 году, выиграв золото в индивидуальной гонке преследования и в индивидуальной гонке на 1 км, а также бронзу в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди андеров, проходившим в итальянском городе Фьоренцуола д’Арда.
В 2021 году после Олимпийских игр, Феликс Грос присоединится к команде UAE Team Emirates в качестве стажёра.
Феликс Грос: «У меня почти нет слов, я очень – очень счастлив. Даже не думал, что у меня появится шанс выступать в такой великолепной команде. Много лет я выступаю на треке, считаю, что смогу быть очень успешным и на шоссе. Чувствую, что оказался в правильной команде, с нетерпением жду, когда буду носить майку UAE Team Emirates в следующем году.
Первый контакт с командой состоялся после моего успеха во Фьоренцуоле. В результате в январе я приехал в тренировочный лагерь в Абу-Даби. Там провели различные тесты, поговорили, и появилась надежда, что исполнится большая мечта о месте в Мировом туре. А теперь она стала реальностью. С нетерпением предвкушаю всё, что ждёт впереди. Возможно, смогу перенести на шоссе те сильные стороны, которые развивал на треке. Но сначала, конечно, буду много учиться и набираться опыта.
В восторге от того, что принесёт этот год, шанс начать путешествие с командой UAE Team Emirates. Я невероятно рад. Однако, прежде всего, с поддержкой федерации велоспорта Германии я полностью сконцентрируюсь на Олимпийских играх».
Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Феликс – молодой и талантливый, проявил себя как велогонщик высшего класса на треке. Надеемся помочь ему перейти на шоссе. Мы пригласили его в начале сезона в тренировочный лагерь в Абу-Даби, где он нас очень впечатлил. Мы видим в нём огромный потенциал, рады, что в конце сезона после Олимпиады он придёт в нашу команду стажёром».
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