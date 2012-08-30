Тадей Погачар: «Мне трудно концентрироваться только на Тур де Франс»

Тадей Погачар о невыигранных гонках и своих возможностях

Тадей Погачар после двух побед на Тур де Франс два последних года финишировал на французском Гранд-туре вторым, однако увеличил список достижений третьей подряд победой на Монументе Ломбардия, первой победой на Монументе Тур Фландрии, первыми победами в многодневной гонке Париж-Ницца, классиках Флеш Валлонь и Амстел Голд Рэйс, а также бронзовой медалью в групповой гонке Чемпионата мира.

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates понимает, что борьба за победу на таких разных по типу гонках может влиять на его выступление на Тур де Франс, но не может отказаться от разнообразия в своей программе гонок, о чём рассказал в интервью Flobikes.

Тадей Погачар: «Тур — самая важная гонка в велоспорте. С ним ничто не сравнится. И спонсоры тоже хотят выиграть Тур. Все в мире знают об этой гонке, не только те, кто в велоспорте. Другие гонки с Туром не идут ни в какое сравнение.

Возможно, мне приходится платить за то, что я готовлюсь к Фландрии и Арденнам, а в конце сезона едут Ломбардию, все эти гонки. Это не идеально, но именно так мне нравится выступать - в течение года принимать разные вызовы.

Мне трудно фокусироваться только на июле, потому что я знаю, что могу хорошо выступать и в первой части сезона, и в последней. Тяжело просто сосредоточиться на середине сезона, когда такое мне больше всего не нравится.

Я бы хотел стать и чемпионом мира. Я выиграл много гонок, крупных гонок, выиграл более менее почти все Монументы, которые способен выиграть, дважды выиграл Тур де Франс. У меня осталось три цели - Джиро д’Италия, Вуэльта Испании и Чемпионат мира. Это мечта и вызов. Через десять лет посмотрим, что получилось».

Тадей Погачар подчеркнул, что команда UAE Team Emirates при составлении программы учитывает не только его интересы, но и цели других гонщиков команды, и планы на 2024 год ещё не утверждены.

«На данный момент меня есть свои желания, у команды свои планы, но, думаю, мы постепенно сближаемся в программе, которая нас устроит. Ещё надо время всё хорошо обдумать, посмотреть, что возможно, а что нет.

Думаю, я с каждым годом становлюсь сильнее. Просто вижу это по ощущениям и по показателям. Накапливаю опыт. Постепенно всё понемногу суммируется, и я становлюсь немного сильнее. Но, как в этом году, тело может просто подвести, и ты уже мало что можешь поделать и упускаешь время.

Конечно, в предстоящие годы я наберу ещё много опыта. Но могу видеть, что совершенствоваться становится всё труднее. Когда я только пришёл в Мировой тур, то рос и чувствовал себя лучше с каждой гонкой. А сейчас приходится искать детали, чтобы что-то усовершенствовать. Само собой ничего не появляется, идёт трудная работа над небольшими улучшениями».

Тадей Погачар ещё раз отметил, что ему нравится маршрут Тур де Франс-2024, но предупредил зрителей, что в трёхнедельной гонке участникам необходимы простые этапы, так как усталость накапливается независимо от сложности маршрута.

«Вообще-то, мне понравился маршрут. Каждый год его создатели проводят великолепную работу. Они постарались разнообразить маршрут добавлением гравийного этапа и разделки в финале. Они делают всё, чтобы маршруты не были одинаковыми. Но в итоге всё равно приходишь к выводу, что на трёхнедельной гонке нужны и тяжёлые, и лёгкие этапы. Все устают в любом случае, независимо от маршрута. Если бы его составлял я, то, наверное, сделал бы что-то, похожее».