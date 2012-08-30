VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: «Мне трудно концентрироваться только на Тур де Франс»

Тадей Погачар о невыигранных гонках и своих возможностях

 

 

Тадей Погачар после двух побед на Тур де Франс два последних года финишировал на французском Гранд-туре вторым, однако увеличил список достижений третьей подряд победой на Монументе Ломбардия, первой победой на Монументе Тур Фландрии, первыми победами в многодневной гонке Париж-Ницца, классиках Флеш Валлонь и Амстел Голд Рэйс, а также бронзовой медалью в групповой гонке Чемпионата мира.

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates понимает, что борьба за победу на таких разных по типу гонках может влиять на его выступление на Тур де Франс, но не может отказаться от разнообразия в своей программе гонок, о чём рассказал в интервью Flobikes.

 

Тадей Погачар: «Мне трудно концентрироваться только на Тур де Франс»

 

Тадей Погачар: «Тур — самая важная гонка в велоспорте. С ним ничто не сравнится. И спонсоры тоже хотят выиграть Тур. Все в мире знают об этой гонке, не только те, кто в велоспорте. Другие гонки с Туром не идут ни в какое сравнение.

 

Возможно, мне приходится платить за то, что я готовлюсь к Фландрии и Арденнам, а в конце сезона едут Ломбардию, все эти гонки. Это не идеально, но именно так мне нравится выступать - в течение года принимать разные вызовы.

 

Мне трудно фокусироваться только на июле, потому что я знаю, что могу хорошо выступать и в первой части сезона, и в последней. Тяжело просто сосредоточиться на середине сезона, когда такое мне больше всего не нравится.

 

Я бы хотел стать и чемпионом мира. Я выиграл много гонок, крупных гонок, выиграл более менее почти все Монументы, которые способен выиграть, дважды выиграл Тур де Франс.  У меня осталось три цели - Джиро д’Италия, Вуэльта Испании и Чемпионат мира. Это мечта и вызов. Через десять лет посмотрим, что получилось».

 

Тадей Погачар подчеркнул, что команда UAE Team Emirates при составлении программы   учитывает не только его интересы, но и цели других гонщиков команды, и планы на 2024 год ещё не утверждены.

 

«На данный момент меня есть свои желания, у команды свои планы, но, думаю, мы постепенно сближаемся в программе, которая нас устроит. Ещё надо время всё хорошо обдумать, посмотреть, что возможно, а что нет.

 

Думаю, я с каждым годом становлюсь сильнее. Просто вижу это по ощущениям и по показателям. Накапливаю опыт. Постепенно всё понемногу суммируется, и я становлюсь немного сильнее. Но, как в этом году, тело может просто подвести, и ты уже мало что можешь поделать  и упускаешь время.

 

 

Конечно, в предстоящие годы я наберу ещё много опыта. Но могу видеть, что совершенствоваться становится всё труднее. Когда я только пришёл в Мировой тур, то рос и чувствовал себя лучше с каждой гонкой. А сейчас приходится искать детали, чтобы что-то усовершенствовать. Само собой ничего не появляется, идёт трудная работа над небольшими улучшениями».

 

Тадей Погачар ещё раз отметил, что ему нравится маршрут Тур де Франс-2024, но предупредил зрителей, что в трёхнедельной гонке участникам необходимы простые этапы, так как усталость накапливается независимо от сложности маршрута.

 

«Вообще-то, мне понравился маршрут. Каждый год его создатели проводят великолепную работу. Они постарались разнообразить маршрут добавлением гравийного этапа и разделки в финале. Они делают всё, чтобы маршруты не были одинаковыми. Но в итоге всё равно приходишь к выводу, что на трёхнедельной гонке нужны и тяжёлые, и лёгкие этапы. Все устают в любом случае, независимо от маршрута. Если бы его составлял я, то, наверное, сделал бы что-то, похожее».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 30.08.2012

    хорошее интервью

  2. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 24.05.2021

    Против Вингегора который возьмет свой третий подряд тур , Погачару остается только давать такие интервью где он готовиться и никак не приготовится к Туру. Номер 2 навсегда

    Зупиніть їх!
  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 10:52 | Регистрация: 8.07.2017

    25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates понимает, что борьба за победу на таких разных по типу гонках может влиять на его выступление на Тур де Франс, но не может отказаться от разнообразия в своей программе гонок

    И не надо отказываться - ведь мы, зрители велошоссе, с удовольствием смотрим выступления Т. Погачара. 

    И чем больше гонок с его участием, тем интереснее

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates понимает, что борьба за победу на таких разных по типу гонках может влиять на его выступление на Тур де Франс, но не может отказаться от разнообразия в своей программе гонок

    И не надо отказываться - ведь мы, зрители велошоссе, с удовольствием смотрим выступления Т. Погачара. 

    И чем больше гонок с его участием, тем интереснее

     

  • cmap_nep
    Шон Келли о шансах Марка Кэвен ... (7)
    cmap_nep-Фото
    Предлагаю организовать Tour for Sprint's из 6-8 гладеньких этапов. Для лучших в мире 20-ти спринтеров. И без поездов и раскатчиков: пусть друг с другом nucbkaмu меряются...
  • Kay82
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    Kay82-Фото

    Против Вингегора который возьмет свой третий подряд тур , Погачару остается только давать такие интервью где он готовиться и никак не приготовится к Туру. Номер 2 навсегда

  • RVL
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (2)
    RVL-Фото

    тренер конечно рано ВВА в генералы записал...не думаю, что сам Воут о таком помышляет, особенно на джиро 24. 

    а то что Воута как раба запахивают на туре, бросая как кость ему этапы-это выглядит худших традициях капитализма...несмотря на деньги, он в связи с этим-очень много  не добирает по личным амбициям. уже и Лапорт его начинает где то обходить  

  • RVL
    Патрик Лефевр сомневается в го ... (1)
    RVL-Фото

    Лефевр так же беспардонно и к Ремко относится, как и ко всему вокруг, кроме денег.

    Брюнель дал оптимальный расклад для малого...  

  • RVL
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (3)
    RVL-Фото

    хорошее интервью

  • nightbuster33
    Харольд Техада остается в Asta ... (4)
    nightbuster33-Фото

    После такого решения возникают много вопросов относительно общего состояния дел в Астане, сейчас и в будущем.

  • motte
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (2)
    motte-Фото

    Винегар без ваута как кухня без ножа.

    Есть у них на Западе такая поговорка:

    how is your life?

    Ответ:

    My life with my wife like a kitchen without knife -:)



     

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ернат
    надеюсь сгодится быть сокапитаном 
    Пронского?
  • s75
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    s75-Фото
    в оригинале звучало что-то типа "нового поколения", а Роглич, скорее, принадлежит к поколению самого Герайнта, ему уже 34

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 ноября

Maxime Bouet (Team Arkea - Samsic)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

4 ноября

Wesley Kreder (Cofidis)

Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious)

Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck)

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

James Knox (Soudal - Quick Step)

Carlos Verona (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2023 (8)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)