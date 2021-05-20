Велокоманды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2024 год

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:36
Заявки 18 команд с лицензией UCI WorldTour признаны соответствующими требованиям на 2024 год
Международный союз велосипедистов (UCI) зарегистрировал на сезон 2024 года 18 команд Мирового тура. Команды уже обладали лицензией UCI WorldTour и их заявки были признаны UCI соответствующими требованиям. Таким образом, состав команд Мирового тура не изменился. Трёхлетний цикл замены лицензий в соответствии с рейтингом команд завершится в конце 2025 года.
Команды с лицензией UCI WorldTour на 2024 год:
ALPECIN –DECEUNINCK (ADC – BEL)
ARKEA – B&B HOTELS (ARK – FRA)
ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)
BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
COFIDIS (COF – FRA)
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT – FRA)
EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)
GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
INTERMARCHÉ – WANTY (IWA – BEL)
LIDL – TREK (LTK – USA)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)
TEAM DSM – FIRMENICH POSTNL (DFP – NED)
TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)
UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE)
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