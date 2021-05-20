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Велокоманды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2024 год

Заявки 18 команд с лицензией UCI WorldTour признаны  соответствующими требованиям на 2024 год

 

 

 

Международный союз велосипедистов (UCI) зарегистрировал на сезон 2024 года 18 команд Мирового тура. Команды уже обладали лицензией UCI WorldTour и их заявки были признаны UCI соответствующими требованиям. Таким образом, состав команд Мирового тура не изменился. Трёхлетний цикл замены лицензий в соответствии с рейтингом команд завершится в конце 2025 года.

 

Команды с лицензией UCI WorldTour на 2024 год:

 

ALPECIN –DECEUNINCK (ADC – BEL)

ARKEA – B&B HOTELS (ARK – FRA)

ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)

BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)

BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

COFIDIS (COF – FRA)

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT – FRA)

EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

INTERMARCHÉ – WANTY (IWA – BEL)

LIDL – TREK (LTK – USA)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

TEAM DSM – FIRMENICH POSTNL (DFP – NED)

TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE)

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Теги к статье: UCI команды Мирового тура

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:21 | Регистрация: 20.05.2021

    Есть надежда,что Астана "вспрянет ото сна", словит опять, упущенный в прошедших сезонах фарт и выберется из опасной зоны,чтобы занять свое достойное место в пелетоне.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Велокоманды, получившие лиценз ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Есть надежда,что Астана "вспрянет ото сна", словит опять, упущенный в прошедших сезонах фарт и выберется из опасной зоны,чтобы занять свое достойное место в пелетоне.

  • uran
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (6)
    uran-Фото
    Полностью согласен, это мнение человека, с нотками ксенофобии. В данном случае проступок гонщика не имеет никакого национального признака.
  • uran
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (8)
    uran-Фото
    Ангина обывательская аббревиатура. Смысл был в другом, с их то уровнем допустить хронидизацию тонзиллита...
  • AlpenFlow
    Спортивный директор команды Bo ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    «Я бы сказал, что на его поддержку тратилось втрое больше усилий, чем для Алекса в этой роли.» «С профессиональной точки зрения команда поддержки выкладывалась ради него на сто процентов.» Получается, на Киана тратилось 100%(больше-то невозможно)), ну а на Алекса Власова, втрое меньше, 30%)))
  • nightbuster33
    Патрик Лефевр: «Нынешняя модел ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Вот его и надо избрать Президентом UCI. Получилось в бизнесе может получится и в руководстве. Если со здоровьем у него в порядке.Все руководство UCI выбирать,полько на один срок и желательно из разных стран,чтобы не было засилья одной страны в руководстве,тогда такие вопросы,как дело Лопеса решались бы быстрее.Нет решениея суда,а уже есть запрет,
  • Михаил Морозов
    Патрик Лефевр: «Нынешняя модел ... (3)
    Михаил Морозов-Фото

    Олег Тиньков 2015 года:

    В Международном союзе велоспорта сидят глупцы. Решить проблемы велоспорта совсем просто. Команды нуждаются в равноправии, чтобы могли выжить и развиваться. Надо, чтобы лицензию выдавали, по крайней мере, на 5 лет, а не на 3 года. Нам необходим рынок трансферов как в футболе, чтобы, например, я мог сейчас продать Петера Сагана и заработать деньги. К сожалению, ни у кого нет стратегии или настоящего бизнес-плана для профессионального велоспорт


    https://velolive.com/velo_news/10867-oleg-tinkov-prodaet-svoyu-velokomandu-tink
    off-v-konce-2016-goda.html

    8 лет прошло, мысли те же, ничего не меняется

  • Antonio Colom
    Спортивный директор команды Bo ... (5)
    Antonio Colom-Фото

    biggrin 

     

    Что будет, когда он выйграет что-то большое.

  • lazhu
    Спортивный директор команды Bo ... (5)
    lazhu-Фото

    curiouser and curiouser

  • Earl57
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (6)
    Earl57-Фото

    А лучшим молодым спортсменом года в Бельгии назвали Алека Сегарта из Лотто. Сегарту 20 лет, как и Эйдебруксу. Последние два года он привозит Бельгии медали на чемпионатах мира и Европы. На чемпионате Бельгии в этом году он занял 2-е место и в разделке, и в групповой гонке в элитной категории. Однако в отличие от Эйдебрукса его никак не пиарят...

  • s75
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (8)
    s75-Фото
    Вариант, что оба "кейса" по времени разошлись, не рассматривается?

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