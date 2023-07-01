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Тадей Погачар — победитель королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023

Тадей Погачар: “Чувствую облегчение, что отыграл время в генеральной классификации”

 

 

 

Тадей Погачар одержал десятую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв 6-й королевский пиренейский этап Тур де Франс-2023. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates также сумел отыграть отставание в генеральной классификации, где поднялся с шестой на вторую строчку. После 6 этапа Тадей Погачар уступает лидеру, Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) 25 секунд.

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

На 6-м этапе Тур де Франс-2023 с набором высоты 3800 м, прохождением легендарного подъёма Турмале и финишем в подъём 1-й категории Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque) Тадей Погачар отвечал на ускорения Йонаса Вингегора и команды Jumbo-Visma, а затем сам атаковал на финальном подъёме и уехал от датского гонщика за 2,8 км до финиша. Словенскому гонщику не удалось надеть жёлтую майку лидера, которая перешла Йонасу Вингегору от Джея Хиндли (Bora-hansgrohe), но Погачар сократил отставание в генеральной классификации с 53 до 25 секунд.

 

Тадей Погачар — победитель королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023

Тадей Погачар — победитель королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023

Тадей Погачар — победитель королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

Тадей Погачар: «Я бы не назвал это реваншем, но, конечно, это сладкая победа, чувствую некоторое облегчение, что отыграл время в генеральной классификации. А кто не заволновался бы после такой потери времени, как вчера? Йонас вчера выступил невероятно. Когда Jumbo-Visma начали тянуть на Турмале, я подумал: «Чёрт, если получится как вчера, мы можем паковать чемоданы и уезжать домой». Но я повторял себе, что мне надо держаться на колесе и не сдаваться до вершины, а потом на финальном подъёме останемся только я, Йонас и Ваут.

 

 Если бы потерял их колесо, тогда были бы проблемы. Рад, что на Турмале у меня хорошо шла нога, и я довольно комфортно мог сидеть за ними. Думал атаковать на финальных четырёх километрах. Поехал, когда  увидел подходящий момент.

 

По радио мне сказали, чтобы я сидел за Йонасом и действовал расчётливо. Но если бы я так поступил, надо было уезжать раньше. Мне было тяжело до самой финишной черты.

 

Не жалею о том, когда атаковал. Может, если бы поехал на более пологой части, то мне бы потом не хватило сил.

 

 Можно составить планы А, B, C, D, E, F, да хоть на весь алфавит, но даже если есть планы, в гонке может случиться что угодно. Вчера у нас тоже был план, который мы полностью провалили. Сегодня Jumbo тоже действовали по плану, они старались, но не преуспели, потому что в велоспорте сложно точно следовать тактике. Есть множество обстоятельств, которые надо принимать во внимание. И трудно предсказать, сработает план или нет. Такой вот велоспорт.

 

Это моя 10-я победа на этапе Тур де Франс. Я иду за тобой, Марк! Шучу. Он от меня всё ещё далеко. Я бы сказал, сейчас почти идеальный разрыв. До финального этапа будет серьёзная борьба. Конечно, посвящаю эту победу Уршке. Сегодня она уже дома, не в гонке, она придала мне сил. Эта победа для неё.

 

Вообще-то, я рад даже просто победе на  этапе. Так же счастлив, как и три года назад, когда выиграл первый в карьере этап.

 

Вчера я не был совсем без сил, проехал довольно хорошо. Но, конечно, сегодня очень счастлив. Сегодня  всё рассчитал правильно. Форма с каждым днём всё лучше. Мы не должны сдаваться, будем бороться до конца как сегодня».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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