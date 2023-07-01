Тадей Погачар — победитель королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023

Тадей Погачар: “Чувствую облегчение, что отыграл время в генеральной классификации”

Тадей Погачар одержал десятую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв 6-й королевский пиренейский этап Тур де Франс-2023. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates также сумел отыграть отставание в генеральной классификации, где поднялся с шестой на вторую строчку. После 6 этапа Тадей Погачар уступает лидеру, Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) 25 секунд.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

На 6-м этапе Тур де Франс-2023 с набором высоты 3800 м, прохождением легендарного подъёма Турмале и финишем в подъём 1-й категории Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque) Тадей Погачар отвечал на ускорения Йонаса Вингегора и команды Jumbo-Visma, а затем сам атаковал на финальном подъёме и уехал от датского гонщика за 2,8 км до финиша. Словенскому гонщику не удалось надеть жёлтую майку лидера, которая перешла Йонасу Вингегору от Джея Хиндли (Bora-hansgrohe), но Погачар сократил отставание в генеральной классификации с 53 до 25 секунд.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Тадей Погачар: «Я бы не назвал это реваншем, но, конечно, это сладкая победа, чувствую некоторое облегчение, что отыграл время в генеральной классификации. А кто не заволновался бы после такой потери времени, как вчера? Йонас вчера выступил невероятно. Когда Jumbo-Visma начали тянуть на Турмале, я подумал: «Чёрт, если получится как вчера, мы можем паковать чемоданы и уезжать домой». Но я повторял себе, что мне надо держаться на колесе и не сдаваться до вершины, а потом на финальном подъёме останемся только я, Йонас и Ваут.

Если бы потерял их колесо, тогда были бы проблемы. Рад, что на Турмале у меня хорошо шла нога, и я довольно комфортно мог сидеть за ними. Думал атаковать на финальных четырёх километрах. Поехал, когда увидел подходящий момент.

По радио мне сказали, чтобы я сидел за Йонасом и действовал расчётливо. Но если бы я так поступил, надо было уезжать раньше. Мне было тяжело до самой финишной черты.

Не жалею о том, когда атаковал. Может, если бы поехал на более пологой части, то мне бы потом не хватило сил.

Можно составить планы А, B, C, D, E, F, да хоть на весь алфавит, но даже если есть планы, в гонке может случиться что угодно. Вчера у нас тоже был план, который мы полностью провалили. Сегодня Jumbo тоже действовали по плану, они старались, но не преуспели, потому что в велоспорте сложно точно следовать тактике. Есть множество обстоятельств, которые надо принимать во внимание. И трудно предсказать, сработает план или нет. Такой вот велоспорт.

Это моя 10-я победа на этапе Тур де Франс. Я иду за тобой, Марк! Шучу. Он от меня всё ещё далеко. Я бы сказал, сейчас почти идеальный разрыв. До финального этапа будет серьёзная борьба. Конечно, посвящаю эту победу Уршке. Сегодня она уже дома, не в гонке, она придала мне сил. Эта победа для неё.

Вообще-то, я рад даже просто победе на этапе. Так же счастлив, как и три года назад, когда выиграл первый в карьере этап.

Вчера я не был совсем без сил, проехал довольно хорошо. Но, конечно, сегодня очень счастлив. Сегодня всё рассчитал правильно. Форма с каждым днём всё лучше. Мы не должны сдаваться, будем бороться до конца как сегодня».