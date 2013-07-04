Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Тадей Погачар выиграл классику-Монумент “Ломбардия”-2023 из сольного отрыва

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар сделал хет-трик — третий год подряд выиграл классику Монумент Ломбардия. Кроме того, Тадей Погачар стал первым гонщиком, одержавшим в одном сезоне победы на Туре Фландрии, Флеш Валлонь и Ломбардии. Теперь в списке достижений Погачара пять побед на Монументах велоспорта - три на Ломбардии (2021, 2022, 2023), победа на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 и Туре Фландрии-2023.

Со времён Фаусто Коппи (с 1949 года) три победы подряд не удавалось одержать никому. Правда, Тадею Погачару ещё предстоит покорить другой рекорд Фаусто Коппи, который был пятикратным победителем Ломбардии.

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

В этом выпуске Ломбардии решающие действия развернулись на предпоследнем подъёме Пасса ди Ганда (Passo di Ganda) - 9,3 кмс 7,1%.

Ранний отрыв дня из 16 гонщиков пелотон не отпустил дальше, чем на две минуты. Бену Хили (EF Education EasyPost), который атаковал из пелотона за 82 км до финиша на Пассо делла Крочетта (11,6 км с 5,8%), к началу восхождения на Пассо ди Ганда удалось проехать всех гонщиков отрыва дня. Его попутчиком сначала был Оскар Онли (DSM firmenich), затем удержавшийся за ним гонщик из раннего отрыва Мартин Марчеллузи (Martin Marcellusi) из команды Green Project-Bardiani CSF Faizane. Бен Хили уехал и от Марчеллузи, но в это время в пелотоне начал задавать скорость Адам Йейтс (UAE Team Emirates), и Хили догнали за 37 км до финиша. В этот момент пелотон порвался, из него выпал один из претендентов Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который падал в начале гонки и весь день терпел последствия падения.

Жулиан Алафилипп, находившийся в голове группы и отреагировавший на ускорение Адама Йейтса, заметил, что Ремко Эвенепул не может выдержать темп группы, и вернулся к нему. За 36 км до финиша впереди от пелотона осталась группа из одиннадцати гонщиков, в которой помимо Адама Йейтса и его капитана, защищавшего титул Тадея Погачара (UAE Team Emirates) остались Александр Власов (Bora-hansgrohe), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Андреа Баджиоли и Фаусто Маснада (Soudal Quick Step), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Майкл Вудс (Israel-Premier Tech), Саймон Йейтс и Крис Харпер (Jayco-AlUla). За 34 км до финиша Йейтс, Власов, Карапас, Вудс, Баджиоли, Саймон Йейтс и Крис Харпер создали просвет, но уехать от фаворита гонки Тадея Погачара им не удалось.

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 33 км до финиша, но Александр Власов быстро отреагировал и поехал за Тадеем Погачаром. Вдвоём они создали небольшой просвет, который за 31,5 км закрыл переложившийся к ним Примож Роглич.

К вершине Пассо ди Ганда к Погачару, Власову и Рогличу подъехали Адам Йейтс, Карлос Родригес, Андреа Баджиоли и Саймон Йейтс, но Тадей Погачар атаковал снова, уже на спуске, за 30 км до финиша, и на этот раз успешно уехал в одиночку.

За 12 км до финиша, когда Тадей Погачар набрал 45 секунд преимущества, у него начались судороги. Но двукратный победитель Ломбардии не сдался, а преследователи не смогли организовать погоню. На финальном километре 238-километровой классики-Монумента, имея в запасе минуту преимущества, Тадей Погачар начал праздновать третью подряд победу на Ломбардии. Он впервые выиграл Ломбардию из сольного отрыва, в 2021 году Тадей Погачар в спринте опередил Фаусто Маснаду, в 2022 - Энрика Маса.

Соперники через 52 секунды разыграли спринт. В борьбе за второе место победил 24-летний итальянский велогонщик Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step), опередивший на линии финиша Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Александра Власова (Bora-hansgrohe).

Photo Credits: LaPresse

Тадей Погачар: «В целом день был великолепным. Я в третий раз участвую в гонке, и выиграл в третий раз. Второй раз выиграл здесь, в Бергамо. Сбылась мечта.

На супертяжёлом финальном подъёме многое произошло. Я попробовал атаковать на подъёме, который отлично знал, уехал с Власовым, но думал, что он как один из сильнейших сегодня удержится со мной дольше.

В какой-то момент у меня получилось создать небольшой просвет. В этот раз я намного лучше, чем два года назад, прошёл спуск. Потом начались судороги в правой ноге, подумал, что всё кончено, но продолжил продавливать. Надеялся, что группа позади не сможет хорошо скооперироваться в погоне. Мне удалось пройти через финальный подъём. Думаю, из трёх побед эта - самая трудная.

Очень счастлив, что выиграл из одиночного отрыва. Когда ты один на дороге, это вызывает массу эмоций. Чтобы выиграть такую гонку, нужно быть в великолепной форме, с хорошим психологическим настроем, но и немного удачи тоже необходимо. Невероятно, что я одержал третью подряд победу. Эта последняя в сезоне и красивая гонка - мечта любого гонщика.

Этот сезон получился у меня необычным из-за травмы, но в целом он был великолепным, особенно, после сегодняшней победы. И к тому же наша команда возглавила рейтинг этого года, для нас это была важная цель».