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Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Тадей Погачар выиграл классику-Монумент  “Ломбардия”-2023 из сольного отрыва

 

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар сделал хет-трик  — третий год подряд выиграл классику Монумент Ломбардия. Кроме того, Тадей Погачар стал первым гонщиком, одержавшим в одном сезоне победы на Туре Фландрии, Флеш Валлонь и Ломбардии. Теперь в списке достижений Погачара пять побед на Монументах велоспорта - три на Ломбардии (2021, 2022, 2023), победа на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 и Туре Фландрии-2023.

 

Со времён Фаусто Коппи (с 1949 года) три победы подряд не удавалось одержать никому. Правда, Тадею Погачару ещё предстоит покорить другой рекорд Фаусто Коппи, который был пятикратным победителем Ломбардии.

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

 

В этом выпуске Ломбардии решающие действия развернулись на предпоследнем подъёме Пасса ди Ганда (Passo di Ganda) - 9,3 кмс 7,1%.

 

Ранний отрыв дня из 16 гонщиков пелотон не отпустил дальше, чем на две минуты.  Бену Хили (EF Education EasyPost), который атаковал из пелотона  за 82 км до финиша на Пассо делла Крочетта (11,6 км с 5,8%), к началу восхождения на Пассо ди Ганда удалось проехать всех гонщиков отрыва дня. Его попутчиком сначала был Оскар Онли (DSM firmenich), затем удержавшийся за ним гонщик из раннего отрыва Мартин Марчеллузи (Martin Marcellusi) из команды Green Project-Bardiani CSF Faizane. Бен Хили уехал и от Марчеллузи, но в это время в пелотоне начал задавать скорость Адам Йейтс (UAE Team Emirates), и Хили догнали за 37 км до финиша. В этот момент пелотон порвался, из него выпал один из претендентов Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который падал в начале гонки и весь день терпел последствия падения.

 

 Жулиан Алафилипп, находившийся в голове группы и отреагировавший на ускорение Адама Йейтса, заметил, что Ремко Эвенепул не может выдержать темп группы, и вернулся к нему. За 36 км до финиша впереди от пелотона осталась группа из одиннадцати гонщиков, в которой помимо Адама Йейтса и его капитана, защищавшего титул Тадея Погачара (UAE Team Emirates) остались Александр Власов (Bora-hansgrohe), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Андреа Баджиоли и Фаусто Маснада (Soudal Quick Step), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Майкл Вудс (Israel-Premier Tech), Саймон Йейтс и Крис Харпер (Jayco-AlUla). За 34  км до финиша Йейтс, Власов, Карапас, Вудс, Баджиоли, Саймон Йейтс и Крис Харпер создали просвет, но уехать от фаворита гонки Тадея Погачара им не удалось.

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 33 км до финиша, но Александр Власов быстро отреагировал и поехал за Тадеем Погачаром. Вдвоём они создали небольшой просвет, который за 31,5 км закрыл переложившийся к ним Примож Роглич.

 

К вершине Пассо ди Ганда к Погачару, Власову и Рогличу подъехали Адам Йейтс, Карлос Родригес, Андреа Баджиоли и Саймон Йейтс, но Тадей Погачар атаковал снова, уже на спуске, за 30 км до финиша, и на этот раз успешно уехал в одиночку.

 

За 12 км до финиша, когда Тадей Погачар набрал 45 секунд преимущества, у него начались судороги. Но двукратный победитель Ломбардии не сдался, а преследователи не смогли организовать погоню. На финальном километре 238-километровой классики-Монумента, имея в запасе минуту преимущества, Тадей Погачар начал праздновать третью подряд победу на Ломбардии. Он впервые выиграл Ломбардию из сольного отрыва, в 2021 году Тадей Погачар в спринте опередил Фаусто Маснаду, в 2022 - Энрика Маса.

 

Соперники через 52 секунды разыграли спринт. В борьбе за второе место победил 24-летний итальянский велогонщик Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step), опередивший на линии финиша Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Александра Власова (Bora-hansgrohe).

 

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

 

Тадей Погачар третий год подряд выиграл классику-Монумент “Ломбардия”

Photo Credits: LaPresse

 

Тадей Погачар: «В целом день был великолепным. Я в третий раз участвую в гонке, и выиграл в третий раз. Второй раз выиграл здесь, в Бергамо. Сбылась мечта.  

 

На супертяжёлом финальном подъёме многое произошло. Я попробовал атаковать на подъёме, который отлично знал, уехал с Власовым, но думал, что он как один из сильнейших сегодня удержится со мной дольше.

 

В какой-то момент у меня получилось создать небольшой просвет. В этот раз я намного лучше, чем два года назад, прошёл спуск. Потом начались судороги в правой ноге, подумал, что всё кончено, но продолжил продавливать. Надеялся, что группа позади не сможет хорошо скооперироваться в погоне. Мне удалось пройти через финальный подъём. Думаю, из трёх побед эта - самая трудная.

 

Очень счастлив, что выиграл из одиночного отрыва. Когда ты один на дороге, это вызывает массу эмоций. Чтобы выиграть такую гонку, нужно быть в великолепной форме,  с хорошим психологическим настроем, но и немного удачи тоже необходимо. Невероятно, что я одержал третью подряд победу. Эта последняя в сезоне и красивая гонка - мечта любого гонщика.

 

Этот сезон получился у меня необычным из-за травмы, но в целом он был великолепным, особенно, после сегодняшней победы. И к тому же наша команда возглавила рейтинг этого года, для нас это была важная цель».

 

 

Результаты классики Ломбардия-2023

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Ломбардия-2023 Il Lombardia-2023 Монумент велоспорта

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 4.07.2013

    Velolive, спасибо за Замечательное review.

     

    У Погачара есть победы на трех Монументах. Осталось еще два, но, самых сложных и непредсказуемых.
    Если он это сделает, это будет Великое достижение.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Олег, я вас понял. К сожалению, вынужден с вами согласиться.

    Раньше СК поддерживал российских гонщиков, а теперь он предпочитает их не замечать.

    Его можно понять, конечно, ведь он уже много лет живет в Италии и ему приходится подстраиваться под новую реальность, чтобы обеспечить свою жизнь.

    Это его выбор. 

  • Joe
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Joe-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?
    нет, конечно. Но его комментарии позволяют это предположить. Складывалось впечатление, что Курдюкову не очень комфортно от того, что Власов был среди претендентов на победу (о чем он старательно умалчивал семь часов), от того, что россиянин до конца боролся за призы.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар третий год подря ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Velolive, спасибо за Замечательное review.

     

    У Погачара есть победы на трех Монументах. Осталось еще два, но, самых сложных и непредсказуемых.
    Если он это сделает, это будет Великое достижение.

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?

  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А сказать действительно больше нечего!
  • Velolife
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Tadej лучший из лучших! Вошёл в "зал славы" Giro Il Lombardia: хет-трик, да ещё и подряд! И к тому же 2 гранд-классики в году! Замечательно! Поздравляю!

  • shoooster
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    shoooster-Фото
    I live this game!
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Я три дня гнался за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны (с)
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А впалая грудная клетка для кумира это норм?
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Бггг))

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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