Лицензии профессиональных команд на 2024 год

Олег Тиньков 2015 года:



В Международном союзе велоспорта сидят глупцы. Решить проблемы велоспорта совсем просто. Команды нуждаются в равноправии, чтобы могли выжить и развиваться. Надо, чтобы лицензию выдавали, по крайней мере, на 5 лет, а не на 3 года. Нам необходим рынок трансферов как в футболе, чтобы, например, я мог сейчас продать Петера Сагана и заработать деньги. К сожалению, ни у кого нет стратегии или настоящего бизнес-плана для профессионального велоспорт

https://velolive.com/velo_news/10867-oleg-tinkov-prodaet-svoyu-velokomandu-tinkoff-v-konce-2016-goda.html8 лет прошло, мысли те же, ничего не меняется