Лицензии профессиональных команд на 2024 год

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:50
17 команд получили лицензии второго дивизиона в 2024 году
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональных команд (UCI ProTeam) на сезон 2024 года. UCI зарегистрировал 17 команд второго дивизиона. Команды Israel-Premier Tech и Lotto Dstny, как две профессиональные команды с наибольшим количеством очков в рейтинге UCI по итогам 2023 года, автоматически получат приглашения на все гонки Мирового тура 2024 года. А команда Uno-X Mobility (бывшая UNO-X) получает автоматические приглашения на все однодневные велогонки Мирового тура.
Список команд второго дивизиона, получивших лицензии UCI ProTeam на 2024 год:
BINGOAL WB (BWB – BEL)
BURGOS – BH (BBH – ESP)
CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)
CORRATEC (COR – ITA)
EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
ISRAEL – PREMIER TECH (IPT – ISR)
LOTTO DSTNY (LTD – BEL)
TEAM POLTI KOMETA (PTK – ITA)
TDT – UNIBET (TDT – NED)
TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)
TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
TOTALENERGIES (TEN – FRA)
TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)
UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)
VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’ (VBF – ITA).
Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI).
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