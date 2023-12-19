Хошеан Мачин: «Неприемлемый поступок Феликса Гросса достоин сожаления»

Феликс Гросс (Felix Groß), который три года выступал в команде UAE Team Emirates, был заснят во время опасного манёвра во время тренировки. Тренируясь в Испании, 25-летний немецкий велогонщик взялся рукой за грузовик, за которым проехал некоторое время. Феликс Гросс тренировался с 21-летним соотечественником Тим Торном Тойтенбергом (Tim Torn Teutenberg), который выложил это видео в соцсетях с подписью: «Как добраться до вершины с Феликсом Гроссом».

Вместе с Тойтенбергом Феликс Гросс готовится к Олимпийским играм в Париже, где собираются бороться на треке.

Так как гонщик был в форме команды UAE Team Emirates, его сначала перепутали с ещё одним велогонщиком команды - австрийцем Феликсом Гросшартнером (Felix Großschartner), но Хошеан Мачин, директор команды UAE Team Emirates опроверг это и раскритиковал действия Феликса Гросса:

«Неприемлемое и достойное сожаления отношение. Проясню, что это не Феликс Гросшартнер, а Феликс Гросс, немецкий гонщик, который не будет выступать в нашей команде в 2024 году».

Феликс Гросс после двух сезонов в команде UAE Team Emirates перешёл в континентальную команду Rad-Net Oßwald, где будет готовиться к Олимпиаде. За два сезона работы в команде UAE Team Emirates лучшими результатами Гросса были 4-е место на этапе Тура Германии, 6-е место на этапе Тура Саудовской Аравии, 12-е место в классике Sparkassen Münsterland Giro.

Тим Торн Тойтенберг, который в этом году стал чемпионом Европы на треке в гонке на выбывание и чемпионом Европы среди андеров в омниуме, в 2024 году будет гонщиком развивающей континентальной команды Lidl-Trek.