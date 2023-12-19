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Хошеан Мачин: «Неприемлемый поступок Феликса Гросса достоин сожаления»

Хошеан Мачин: «Неприемлемый поступок Феликса Гросса достоин сожаления»

 

 

Феликс Гросс (Felix Groß), который три года выступал в команде UAE Team Emirates, был заснят во время опасного манёвра во время тренировки. Тренируясь в Испании, 25-летний немецкий велогонщик взялся рукой за грузовик, за которым проехал некоторое время. Феликс Гросс тренировался с 21-летним соотечественником Тим Торном Тойтенбергом (Tim Torn Teutenberg), который выложил это видео в соцсетях с подписью: «Как добраться до вершины с Феликсом Гроссом».

 

Вместе с Тойтенбергом Феликс Гросс готовится к Олимпийским играм в Париже, где собираются бороться на треке.

 

 Так как гонщик был в форме команды UAE Team Emirates, его сначала перепутали с ещё одним велогонщиком команды - австрийцем Феликсом Гросшартнером (Felix Großschartner), но Хошеан Мачин, директор команды UAE Team Emirates опроверг это и раскритиковал действия Феликса Гросса:

 

«Неприемлемое и достойное сожаления отношение. Проясню, что это не Феликс Гросшартнер, а Феликс Гросс, немецкий гонщик, который не будет выступать в нашей команде в 2024 году».

 

 Феликс Гросс после двух сезонов в команде UAE Team Emirates перешёл в континентальную команду Rad-Net Oßwald, где будет готовиться к Олимпиаде. За два сезона работы в команде UAE Team  Emirates лучшими результатами Гросса были 4-е место на этапе Тура Германии, 6-е место на этапе Тура Саудовской Аравии, 12-е место в классике Sparkassen Münsterland Giro.

 

Тим Торн Тойтенберг, который в этом году стал чемпионом Европы на треке в гонке на выбывание и чемпионом Европы среди андеров в омниуме,  в 2024 году будет гонщиком развивающей континентальной команды Lidl-Trek.

 

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Теги к статье: Феликс Гросс UAE Team Emirates

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Комментарии

  • VeloVelo
    47-летний Оскар Севилья продол ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Все люди очень и очень разные, в том числе, и в приоритетах и в здоровье good

  • AlpenFlow
    47-летний Оскар Севилья продол ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Какие разные подходы демонстрируют спортсмены-10 лет разницы с Ураном, а мотивация сохраняется)
  • nightbuster33
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Вот-вот,а то больше тем не хватает,чтобы п...п... . Ка-ни-ку-лы,все что связано непосредственно с велоспортом побоку,начинаем "полоскать" вышестоящих.
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    RVL-Фото
    Лучше быть первым парнем в альпецине... где все под него..
  • vova-55
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (4)
    vova-55-Фото

    Это итересно, хотелось бы расшифровки

    на конкетных примерах. 

    "Этих гонщиков защищают

    крупные структуры, вкладывающие в них много денег и времени". 

    Какие структуры? 

    В кого вкладывают?

    Как вкладывают (во что и солько)? 

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото
    Народная поговорка: "Кто хочет побить собаку, тот всегда найдет палку"
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    s75-Фото
    Вопрос "что случилось" нынче популярный. Уходят - группа сильных гонщиков, "сам", его и.о, шеф DS, шеф "научной группы", один из ведущих DS. Для обычной рутины межсезонья многовато.
  • nightbuster33
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Чудо случается только раз в жизни и то достается не всем.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото

    На днях в соцсетях снова поднялся вой: "Что происходит с Инеос?!!" Что случилось? Оказалось, что свидетельством "деградации" Инеоса стало отсутствие в программе Пидкока и Томаса Фландрии и Рубэ. То, что программа Пидкока и без того плотная, значения не имеет. Как и то, что кроме Пидкока и Томаса в Инеосе есть еще 25 гонщиков. Томас же вообще брусчатые классики давным давно ездить перестал. Но "эксперты" твердо убеждены, что гонщики должны делать то, что от них ждут, а не то, что нужно и интересно им самим. Ну и конечно же не возникает вопроса, с какого перепуга желания совершенно посторонних людей должны значить для спортсменов больше, чем их собственные...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    s75-Фото

    Похоже, что Доулл (EF) и Алеотти (Bora) остаются в своих нынешних командах. Бреннера отправляют из DSM в Tudor, а Де Ла Круз в поисках.

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