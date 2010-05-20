29 велогонщиков в составе команды Jumbo-Visma на 2022 год

Велокоманда Jumbo-Visma, завершившая сезон 2021 года на третьем месте в рейтинге команд Мирового тура UCI с 43 победами, новый сезон 2022 года начнёт в составе 29 гонщиков.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

В команде будут выступать семь новых гонщиков – 31-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) перешёл из команды INEOS Grenadiers, 27-летний бельгийский гонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) – из команды DSM, 29-летний французский гонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) – из команды Cofidis, 31-летний бельгийский гонщик Тос ван дер Санде (Tosh Van der Sande) из команды Lotto Soudal.

Три новобранца начнут карьеру профессионалов – 21-летний Тим ван Дейк (Tim van Dijke) и 20-летний Михель Хессманн (Michel Hessmann) являются воспитанниками молодёжной команды Jumbo-Visma Development, а 25-летний Милан Вадер переходит на шоссе из маунтинбайка.

В конце 2021 года команду покинули 7 гонщиков, четверо из которых завершили карьеру в профессиональном шоссейном велоспорте – это Тони Мартин (Tony Martin), Пауль Мартенс (Paul Martens), Маартен Винантс (Maarten Wynants) и Кристоф Пфингштен (Christoph Pfingsten).

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) перешёл в команду BikeExchange-Jayco, Джордж Беннетт (George Bennett) – в UAE Team Emirates, Антван Толук (Antwan Tolhoek) – в Trek-Segafredo.

Велогонщики команды продолжат выступать на велосипедах Cervélo, компании, являющейся партнёром команды с 2021 года.

Первой гонкой в Европе для команды Jumbo-Visma станет Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), стартующая 2 февраля. Новобранец Роан Деннис принёс команде первую победу на шоссе, став чемпионом Австралии-2022 в гонке с раздельным стартом.

Состав велокоманды Jumbo-Visma на 2022 год:

Edoardo Affini, (Италия)

Tiesj Benoot, (Бельгия)

Koen Bouwman, (Нидерланды)

David Dekker, (Нидерланды)

Rohan Dennis, (Австралия)

Tom Dumoulin, (Нидерланды)

Pascal Eenkhoorn, (Нидерланды)

Tobias Svendsen Foss, (Норвегия)

Robert Gesink, (Нидерланды)

Chris Harper, (Австралия)

Michel Hessmann, (Германия)

Lennard Hofstede, (Нидерланды)

Olav Kooij, (Нидерланды)

Steven Kruijswijk, (Нидерланды)

Sepp Kuss, (США)

Christophe Laporte, (Франция)

Gijs Leemreize, (Нидерланды)

Sam Oomen, (Нидерланды)

Primoz Roglic, (Словения)

Timo Roosen, (Нидерланды)

Mike Teunissen, (Нидерланды)

Milan Vader, (Нидерланды)

Wout van Aert, (Бельгия)

Tosh van der Sande, (Бельгия)

Mick van Dijke, (Нидерланды)

Tim van Dijke, (Нидерланды)

Jos van Emden, (Нидерланды)

Nathan van Hooydonck, (Бельгия)

Jonas Vingegaard, (Дания)