Феликс Гросшартнер подписал контракт с командой UAE Team Emirates

Феликс Гросшартнер подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates

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Действующий чемпион Австрии в групповой гонке и в разделке Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner) будет выступать в цветах команды UAE Team Emirates до конца 2024 года. Последние пять лет 28-летний австрийский велогонщик выступал в команде Bora-hansgrohe. За свою карьеру Феликс Гросшартнер проехал 8 Гранд-туров, его лучшим результатом в генеральной классификации стало 9-е место на Вуэльте Испании-2020.

Феликс Гросшартнер: «Рад присоединиться к команде UAE Team Emirates, с нетерпением жду новые вызовы. Это одна из лучших команд в мире, счастлив стать её частью. Уверен, что мои спортивные качества будут полезны команды, и я помогу команде в достижении высоких результатов».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Феликс – очень талантливый гонщик, мы с радостью приветствуем его в команде. Уверены, что благодаря своим способностям он сможет внести вклад в работу команды, а когда позволят обстоятельства, будет бороться и за свои результаты. Очень рады, что он будет выступать с нами в ближайшие годы, когда наша команда продолжит расти».