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Команда UAE Team Emirates подписала контракт с победителем Тура де л’Авенир-2023 Исааком Дель Торо

19-летний Исаак Дель Торо начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде UAE Team Emirates

 

 

 

  В 2024 году в команде UAE Team Emirates начнёт профессиональную карьеру 19-летний мексиканский велогонщик Исаак Дель Торо  (Isaac del Toro), который в этом году стал победителем Тура де л’Авенир (Tour de l’Avenir) - версии Тур де Франс  для гонщиков до 23 лет.

 

Благодаря  родителям, любящим велоспорт, Исаак с ранних лет пробовал себя и в горном велосипеде, и в велокроссе, и на шоссе. В 2022 году он не смог полностью проявить себя, так как получил перелом бедра во время тренировки за неделю до Тура де л’Авенир. Он восстановился и в 2023 году вернулся, став ещё сильнее.

 

На андеровской гонке Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blan Исаак Дель Торо занял 3-е место, на Туре де л’Авенир-2023 выиграл этап с финишем в подъём Коль-де-ла-Лоз (Col de la Loze), где опередил 21-летнего американского гонщика команды Israel-Premier Tech Мэттью Риччителло. Генеральную классификацию Тура де л’Авенир Исаак Дель Торо выиграл с преимуществом в 1 минуту 13 секунд над итальянским гонщиком Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari).

Команда UAE Team Emirates подписала контракт с победителем Тура де л’Авенир Исааком Дель Торо

 

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), глава команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Исаака в нашей команде. У нас интернациональный состав, мы гордимся, что Исаак будет первым мексиканским профессиональным гонщиком в нашей истории. Он молод и талантлив, мы с нетерпением ждём, как он будет развиваться в спортивном и личном плане в течение следующих лет нашей совместной работы».

 

Исаак Дель Торо: «Для меня честь стать гонщиком команды UAE Team Emirates. Очень горжусь, что меня тепло приветствовали как одного из членов этой великолепной семьи. Для меня это что-то невероятное. В ближайшие годы буду стараться изо всех сил, мне многому надо научиться. С большим нетерпением хочу начать развиваться в команде. В то же время хочу поблагодарить всех, кто помогал мне достичь такой важной цели, буду разделять с ними эту новую главу моей жизни».

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Теги к статье: Исаак Дель Торо Isaac Del Toro UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Молодцы ОАЭ.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:56 | Регистрация: 20.05.2021

    Первый взошел. Мэтью Риччетелло не менее талантлив, который лидировал до последнего этапа. Сделав ошибку, хоть и поздно, он остервенело бросился сокращать разрыв. В течении 5км, в гору-танцовщицей,это надо было видеть.

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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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