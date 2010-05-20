VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич о победах, поражениях и отношении к карьере в велоспорте

Примож Роглич: “Возможно, мог выиграть Тур де Франс-2020, но тогда, наверное, не одержал бы других побед”

 

Примож Роглич о победах, поражениях и отношении к карьере в велоспорте

Photo Credit: LaPresse

 

Примож Роглич, которому 29 октября исполнится 34 года, в этом сезоне к трём титулам победителя Вуэльты Испании добавил розовую майку победителя Джиро д’Италия.  Высшая ступень подиума Тур де Франс пока не достигнута, но  словенский велогонщик не думает о завершении карьеры, потому что поздно пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт.

 

Шанс переключиться с прыжков с трамплина на велоспорт в 2013 году ему дала континентальная команда Adria Mobile, а команда Jumbo-Visma в 2016 году привела  в Мировой тур. В 2024 году Примож Роглич начнёт новую главу карьеры в команде Bora-hansgrohe.

 

На пресс-конференции после презентации маршрута Джиро д’Италия-2024 в рамках фестиваля спорта “Festival dello Sport”, организованного Gazzetta dello Sport,  Примож Роглич  рассказал об этапах своей карьеры в велоспорте, о жизненных установках и амбициях в отношении Тур де Франс.

 

 

 

Cyclingnews цитирует Приможа Роглича:

 

«Я поздно пришёл в велоспорт, поэтому не слишком озабочен подсчётом лет. Когда есть возможность добиться того, о чём мечтаешь, то должен использовать её , пока тебе нравится, что ты делаешь. Я буду выступать в гонках, пока это приносит мне радость. Сейчас наслаждаюсь, радуюсь тому, кем стал в мире велоспорта. Когда придёт желание заниматься в жизни чем-то другим, тогда освобожу место молодым, которые быстро подрастают.

 

Когда мне исполнилось 22, но я не стал олимпийским чемпионом, не исполнил детскую мечту стать лучшим из лучших, я осознал, что, наверное, у меня остался последний шанс поменять вид спорта. Пришёл в велоспорт, потому что почувствовал, что он может стать моим видом.

 

Прыжки с трамплина  - совершенно другой спорт. Там всё заканчивается за пару секунд, а  велогонки длятся часами. Но прыжки с трамплина многое мне дали. Мы использовали техники медитации и визуализации, нас научили всем аспектам прыжков. Конечно, у меня не было выносливости, но я владел другими небольшими навыками, которые помогли. И я потом довольно быстро учился. Я не знал, как далеко новый вид спорта меня заведёт, но  хотел работать и продолжать бороться.

 

Моя карьера велосипедиста развивалась шаг за шагом, возможно, быстрыми шагами, но всё-таки постепенно. В 2017 году я выиграл Волту Алгарве, потом первую гонку Мирового тура. В 2016 году впервые поехал Джиро д’Италия как капитан команды и попробовал выиграть Гранд-тур.

 

Тогда я не предполагал, что могу быть таким хорошим раздельщиком, и упустил победу на первом этапе (прим. VeloLIVE- в 9,8 км индивидуальной гонке на время), когда проиграл Тому Дюмулину 10 секунд, к нему ушла розовая майка. Но я решил, что надо выиграть вторую разделку, хотя никогда раньше не ездил дистанцию больше 40 км. Мы решили бороться, и я одержал первую победу на этапе Джиро д'Италия (прим. VeloLIVE - в 2016 году).

 

На этапе до Монте Бондоне (16-м этапе) на Джиро в этом году я финишировал третьим, но этот результат для меня стал личной победой. В тот день у меня не шла нога, но Гранд-тур - гонка, на которой не всегда финишируешь первым. Главное - выдать больше в ключевые моменты гонки. И я сделал это на этапе до Бондоне, благодаря чему дальше смог продолжать бороться за генеральную классификацию на важных финальных этапах».

 

Кульминацией Джиро д’Италия-2023 стал этап с горной разделкой до Монте-Луссари, где Примож Роглич отыграл 26-секундное отставание в общем зачёте от лидировавшего Геранта Томаса (INEOS Grenadiers) и обошёл британского гонщика на 14 секунд, выиграв розовую майку.

 

Примож Роглич о победах, поражениях и отношении к карьере в велоспорте

Photo Credit: LaPresse

 

Примож Роглич рассказал, как подходил к этой Джиро:

 

«Когда умеешь радоваться и ценить мельчайшие детали, тебе много уже не надо. Так я и относился к Джиро. Я был беспредельно счастлив, что смог приложить все свои силы на том подъёме, который для меня имел особое значение, так как в период прыжков с трамплина я выиграл титул чемпиона мира среди юниоров. Поддержка людей и потом безумная разделка - большего я не желал. У меня случилась механическая проблема, но мы быстро исправили, и мне хватило запаса отфинишировать».

 

Приможу Рогличу также пришлось ответить на вопрос Давиде Кассани о поражении на Тур де Франс-2020.

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

«Я приехал тогда бороться за победу, поэтому было так тяжело, когда проиграл. Но, оглядываясь назад сейчас, я должен быть доволен, потому что после этого поражения одержал много побед. Возможно, я мог выиграть Тур, но, наверное, тогда не выиграл бы всего остального. Так что, Тур де Франс-2020 на самом деле дал мне очень много. Всё зависит от того, как смотришь на жизнь. Можно испытать разочарование, но надо всегда искать положительные стороны и смотреть в будущее. Мы всегда можем создавать своё собственное будущее».

 

 Примож Роглич также настаивает, что был рад за Сеппа Кусса, выигравшего Вуэльту Испани-2023:

 

Примож Роглич о победах, поражениях и отношении к карьере в велоспорте

 

«Я всегда говорю прямо. Когда участвую в гонках, борюсь за победу. Моя ответственность - выступить на максимуме возможного. Но мы оказались в новой для команды ситуации с 1-2-3 местами. Возможно, если бы я продолжал продавливать ещё и ещё, то мог бы разрушить эту картину, но никогда не знаешь, что может случиться.

 

Велоспорт - командный вид. Я был первым, кто очень обрадовался, потому что Сепп Кусс, действительно, заслужил победу. Он был лучшим и ни разу не проявил слабости. В голове не умещается, что стоял на подиуме с двумя ребятами, которые росли и учились у меня, а потом стали большими чемпионами. Ценно внести вклад в такую историю.

 

Я знаю, чего не достаёт в моём списке достижений. Не хочу сказать, что Тур для меня стал навязчивой идеей. Я много выигрывал, и даже если немедленно прекращу выступать, очень горжусь своими победами, тем, как всё было. Но я беру на себя ответственность бороться и попробовать всё, чтобы выиграть, чтобы не сожалеть, чтобы гордиться карьерой».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Не возьмет он тур....только форс мажор.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 18:21 | Регистрация: 5.09.2020

      Зато поборется.

    2. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 18:43 | Регистрация: 4.08.2018

      По поводу Роглича у Вас это уже как мантра.

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 20.05.2010

    Все четко и правильно делает Роглич. Прежде всего у него все в порядке с мышлением лидера, стратега и тактика.  А остальное он набирает упорными тренировками и сборами.
    Именно "правильная" голова позволила ему столько выиграть а не какойто особый талант.

    Переходом в Бору вовремя и правильно себя мотивировал. перезагрузился.

    Уважуха. Желаю ему добить "Большой шлем" Гранд-туров, а Боре и тамошней молодежи вырасти в топ-команду с его помощью.

  3. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 19.09.2014

    Цели обоих сторон (команда и гонщик) сошлись. Нужно двигаться дальше в ГТ пока не начался откат назад. Удачи Рогле.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

25 октября 2023

Презентация маршрута Тур де Франс-2024

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 октября

Attilio Viviani (Team Corratec)

19 октября

Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

Mattia Bais (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (93)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)