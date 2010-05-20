Примож Роглич о победах, поражениях и отношении к карьере в велоспорте

Примож Роглич: “Возможно, мог выиграть Тур де Франс-2020, но тогда, наверное, не одержал бы других побед”

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Примож Роглич, которому 29 октября исполнится 34 года, в этом сезоне к трём титулам победителя Вуэльты Испании добавил розовую майку победителя Джиро д’Италия. Высшая ступень подиума Тур де Франс пока не достигнута, но словенский велогонщик не думает о завершении карьеры, потому что поздно пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт.

Шанс переключиться с прыжков с трамплина на велоспорт в 2013 году ему дала континентальная команда Adria Mobile, а команда Jumbo-Visma в 2016 году привела в Мировой тур. В 2024 году Примож Роглич начнёт новую главу карьеры в команде Bora-hansgrohe.

На пресс-конференции после презентации маршрута Джиро д’Италия-2024 в рамках фестиваля спорта “Festival dello Sport”, организованного Gazzetta dello Sport, Примож Роглич рассказал об этапах своей карьеры в велоспорте, о жизненных установках и амбициях в отношении Тур де Франс.

Cyclingnews цитирует Приможа Роглича:

«Я поздно пришёл в велоспорт, поэтому не слишком озабочен подсчётом лет. Когда есть возможность добиться того, о чём мечтаешь, то должен использовать её , пока тебе нравится, что ты делаешь. Я буду выступать в гонках, пока это приносит мне радость. Сейчас наслаждаюсь, радуюсь тому, кем стал в мире велоспорта. Когда придёт желание заниматься в жизни чем-то другим, тогда освобожу место молодым, которые быстро подрастают.

Когда мне исполнилось 22, но я не стал олимпийским чемпионом, не исполнил детскую мечту стать лучшим из лучших, я осознал, что, наверное, у меня остался последний шанс поменять вид спорта. Пришёл в велоспорт, потому что почувствовал, что он может стать моим видом.

Прыжки с трамплина - совершенно другой спорт. Там всё заканчивается за пару секунд, а велогонки длятся часами. Но прыжки с трамплина многое мне дали. Мы использовали техники медитации и визуализации, нас научили всем аспектам прыжков. Конечно, у меня не было выносливости, но я владел другими небольшими навыками, которые помогли. И я потом довольно быстро учился. Я не знал, как далеко новый вид спорта меня заведёт, но хотел работать и продолжать бороться.

Моя карьера велосипедиста развивалась шаг за шагом, возможно, быстрыми шагами, но всё-таки постепенно. В 2017 году я выиграл Волту Алгарве, потом первую гонку Мирового тура. В 2016 году впервые поехал Джиро д’Италия как капитан команды и попробовал выиграть Гранд-тур.

Тогда я не предполагал, что могу быть таким хорошим раздельщиком, и упустил победу на первом этапе (прим. VeloLIVE- в 9,8 км индивидуальной гонке на время), когда проиграл Тому Дюмулину 10 секунд, к нему ушла розовая майка. Но я решил, что надо выиграть вторую разделку, хотя никогда раньше не ездил дистанцию больше 40 км. Мы решили бороться, и я одержал первую победу на этапе Джиро д'Италия (прим. VeloLIVE - в 2016 году).

На этапе до Монте Бондоне (16-м этапе) на Джиро в этом году я финишировал третьим, но этот результат для меня стал личной победой. В тот день у меня не шла нога, но Гранд-тур - гонка, на которой не всегда финишируешь первым. Главное - выдать больше в ключевые моменты гонки. И я сделал это на этапе до Бондоне, благодаря чему дальше смог продолжать бороться за генеральную классификацию на важных финальных этапах».

Кульминацией Джиро д’Италия-2023 стал этап с горной разделкой до Монте-Луссари, где Примож Роглич отыграл 26-секундное отставание в общем зачёте от лидировавшего Геранта Томаса (INEOS Grenadiers) и обошёл британского гонщика на 14 секунд, выиграв розовую майку.

Photo Credit: LaPresse

Примож Роглич рассказал, как подходил к этой Джиро:

«Когда умеешь радоваться и ценить мельчайшие детали, тебе много уже не надо. Так я и относился к Джиро. Я был беспредельно счастлив, что смог приложить все свои силы на том подъёме, который для меня имел особое значение, так как в период прыжков с трамплина я выиграл титул чемпиона мира среди юниоров. Поддержка людей и потом безумная разделка - большего я не желал. У меня случилась механическая проблема, но мы быстро исправили, и мне хватило запаса отфинишировать».

Приможу Рогличу также пришлось ответить на вопрос Давиде Кассани о поражении на Тур де Франс-2020.

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«Я приехал тогда бороться за победу, поэтому было так тяжело, когда проиграл. Но, оглядываясь назад сейчас, я должен быть доволен, потому что после этого поражения одержал много побед. Возможно, я мог выиграть Тур, но, наверное, тогда не выиграл бы всего остального. Так что, Тур де Франс-2020 на самом деле дал мне очень много. Всё зависит от того, как смотришь на жизнь. Можно испытать разочарование, но надо всегда искать положительные стороны и смотреть в будущее. Мы всегда можем создавать своё собственное будущее».

Примож Роглич также настаивает, что был рад за Сеппа Кусса, выигравшего Вуэльту Испани-2023:

«Я всегда говорю прямо. Когда участвую в гонках, борюсь за победу. Моя ответственность - выступить на максимуме возможного. Но мы оказались в новой для команды ситуации с 1-2-3 местами. Возможно, если бы я продолжал продавливать ещё и ещё, то мог бы разрушить эту картину, но никогда не знаешь, что может случиться.

Велоспорт - командный вид. Я был первым, кто очень обрадовался, потому что Сепп Кусс, действительно, заслужил победу. Он был лучшим и ни разу не проявил слабости. В голове не умещается, что стоял на подиуме с двумя ребятами, которые росли и учились у меня, а потом стали большими чемпионами. Ценно внести вклад в такую историю.

Я знаю, чего не достаёт в моём списке достижений. Не хочу сказать, что Тур для меня стал навязчивой идеей. Я много выигрывал, и даже если немедленно прекращу выступать, очень горжусь своими победами, тем, как всё было. Но я беру на себя ответственность бороться и попробовать всё, чтобы выиграть, чтобы не сожалеть, чтобы гордиться карьерой».