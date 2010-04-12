Примож Роглич: «Я не одержим идеей выиграть Тур де Франс»

Примож Роглич о тактике команды Jumbo-Visma в борьбе за зелёную и жёлтую майки Тур де Франс

Примож Роглич, ставший в этом году олимпийским чемпионом в разделке и трёхкратным победителем Вуэльты Испании, не хочет, чтобы его запомнили только как гонщика, который выиграл или не выиграл Тур де Франс. Об этом 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma сказал в интервью Het Laatste Nieuws.

Ваут ван Арт, заявивший о желании бороться за зелёную майку Тур де Франс в следующем году, на Тур де Франс-2021 после схода Приможа Роглича стал победителем трёх этапов, а его товарищ по команде Йонас Вингегор поднялся на вторую ступень подиума французского Гранд-тура. Примож Роглич считает, что команда сможет найти баланс, чтобы бороться и за жёлтую, и за зелёную майки Тур де Франс, а, возможно, и за гороховую майку с Сеппом Куссом.

На вопрос Het Laatste Nieuws о том, как команда Jumbo-Visma сможет распределить ресурсы для помощи двум лидерам на Тур де Франс, Примож Роглич ответил:

«Хороший вопрос. Теоретически возможно всё. Мы можем добиться зелёной и жёлтой, а также гороховой майки с Сеппом Куссом, но команда должна определить нашу главную цель, а потом уже разработаем план, который сработает для нас двоих. Возможно, мы с Ваутом будем помогать друг другу. Надо найти способ, когда он сможет бороться за победы на этапе, а я постараюсь в этот день выиграть время. Надо тщательно всё обдумать.

Конечно, я бы хотел выиграть Тур де Франс, но не хочу, чтобы меня запомнили как гонщика, который выиграл или не выиграл Тур. Предпочитаю, чтобы люди думали обо мне, как о человеке, который каждый раз борется за победу, который на каждой гонке выдаёт всё, на что способен. Хочу быть таким гонщиком. Бойцом. Я на самом деле не одержим Туром. Поэтому и не расстраиваюсь, что пока не получилось выиграть. В то же время, верю, что победа возможна».