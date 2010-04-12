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Примож Роглич: «Я не одержим идеей выиграть Тур де Франс»

Примож Роглич о тактике команды Jumbo-Visma в борьбе за зелёную и жёлтую майки Тур де Франс

 

 

  Примож Роглич, ставший в этом году олимпийским чемпионом в разделке и трёхкратным победителем Вуэльты Испании, не хочет, чтобы его запомнили только как гонщика, который выиграл или не выиграл Тур де Франс. Об этом 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma сказал в интервью Het Laatste Nieuws.

  Ваут ван Арт, заявивший о желании бороться за зелёную майку Тур де Франс в следующем году, на  Тур де Франс-2021 после схода Приможа Роглича стал победителем трёх этапов, а его товарищ по команде Йонас Вингегор поднялся на вторую ступень подиума французского Гранд-тура.  Примож Роглич считает, что команда сможет найти баланс, чтобы бороться и за жёлтую, и за зелёную майки Тур де Франс, а, возможно, и за гороховую майку с Сеппом Куссом.

 

Примож Роглич: «Я не одержим идеей выиграть Тур де Франс»

 

  На вопрос Het Laatste Nieuws о том, как команда Jumbo-Visma сможет распределить ресурсы для помощи двум лидерам на Тур де Франс, Примож Роглич ответил:

 

  «Хороший вопрос. Теоретически возможно всё. Мы можем добиться зелёной и жёлтой, а также гороховой майки с Сеппом Куссом, но команда должна определить нашу главную цель, а потом уже разработаем план, который сработает для нас двоих. Возможно, мы с Ваутом будем помогать друг другу. Надо найти способ, когда он сможет бороться за победы на этапе, а я постараюсь в этот день выиграть время. Надо тщательно всё обдумать.

 

  Конечно, я бы хотел выиграть Тур де Франс, но не хочу, чтобы меня запомнили как гонщика, который выиграл или не выиграл Тур. Предпочитаю, чтобы люди думали обо мне, как о человеке, который каждый раз борется за победу, который на каждой гонке выдаёт всё, на что способен. Хочу быть таким гонщиком. Бойцом. Я на самом деле не одержим Туром. Поэтому и не расстраиваюсь, что пока не получилось выиграть. В то же время, верю, что победа возможна».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 5.09.2020

    Удачи, Примож!

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 4.07.2011

    Неее, Примож, ты одержим туром ибо тур это высшее в велоспорте и, когда был раздает земляком на последнем этапе  это всегда будет идти тенью пока не наденешь желтую на елесеях... Вот такая вот судьбинушка, а остальное пока все второстепенно, кроме семьи. 

  3. Геродот

    Сегодня, 21:23 | Регистрация: 12.04.2010

    Кто не одержим Туром - тому его и не видать.Всегда так было и будет.

  4. Имя: Роман

    Чебурашка

    Сегодня, 21:47 | Регистрация: 13.08.2021

    Интересно смогут все гранд туры забрать словенцы?!

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 17.05.2015

    Я на самом деле не одержим Туром. Поэтому и не расстраиваюсь

    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь"...

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Комментарии

  • Адриен
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (5)
    Адриен-Фото

    Я на самом деле не одержим Туром. Поэтому и не расстраиваюсь

    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь"...

  • Чебурашка
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (5)
    Чебурашка-Фото
    Интересно смогут все гранд туры забрать словенцы?!
  • Геродот
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (5)
    Геродот-Фото

    Кто не одержим Туром - тому его и не видать.Всегда так было и будет.

  • motte
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (5)
    motte-Фото

    Неее, Примож, ты одержим туром ибо тур это высшее в велоспорте и, когда был раздает земляком на последнем этапе  это всегда будет идти тенью пока не наденешь желтую на елесеях... Вот такая вот судьбинушка, а остальное пока все второстепенно, кроме семьи. 

  • SportSpirit
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     

    В команде доминаторов замена) 

  • BlAr
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (5)
    BlAr-Фото

    Удачи, Примож!

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Не во всем согласен. Фос добрала её именно за счет физики, а Фем к концу подсела. Вообще интересно - чистые кроссовики - это своя лига. Как только появляются шоссейники (т.е. те, которые проявили себя ещё и в шоссе) разница становится ощутима - Брандт,Фос, та же Ваш (у мужчин все понятно).

    Один момент - подавляющее большинство чистых кроссоменов гоняются за команды с континентальным статусом, которые никуда кроме Тура Бельгии и Тура Валлонии  не приглашают. Соотвественно, опыт шоссейных гонок у них совсем мизерный. Однако Тоон Артс, например, на Туре Бельгии в этом году был 9-м в генеральной классификации, опередив многих и многих чистых шоссейников.

    И из-за редкого участия в шоссейных гонках их не рассматривают в качестве кандидатов в национальную сборную. Хотя тот же Тоон был бы полезен Ван Арту как доместик куда больше некоторых чистых шоссейников. Хотя бы из-за своего роста 1,88 м))

    Камерон Мэйсон мечтает попасть в состав команды на андеровское Джиро. В этом году он в мае сломал руку и поэтому не получилось. А в 2022 у него последний год в андерах. А значит последний шанс попасть с Тринити на Джиро.

  • Freejazz
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (13)
    Freejazz-Фото
    Не во всем согласен. Фос добрала её именно за счет физики, а Фем к концу подсела. Вообще интересно - чистые кроссовики - это своя лига. Как только появляются шоссейники (т.е. те, которые проявили себя ещё и в шоссе) разница становится ощутима - Брандт,Фос, та же Ваш (у мужчин все понятно).
  • Виктор Сироткин
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (13)
    Виктор Сироткин-Фото
    Прелесть снежного покрытия в том, что физикой здесь не продавишь - сцепления меньше и колеса проскальзывают. Нужна техника и тактика педалирования, а точнее "пилотирования", когда используется метод балансирования центром тяжести, с чем бывшая футболистка Fem van Empel справлялась намного лучше.
  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Да, что снег, что грязь или песок, разницы особой нет. А вот без Матьё смотреть не так интересно. 

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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