Примож Роглич подтвердил, что уходит из команды Jumbo-Visma

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Примож Роглич впервые в карьере поменяет велокоманду
Примож Роглич подтвердил, что в конце 2023 года уйдёт из команды Jumbo-Visma, в которой начал профессиональную карьеру велогонщика в 2016 году. 33-летний словенский велогонщик одержал 79 побед, в том числе стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д’Италия, призёром Тур де Франс, победителем трёх этапов французского Гранд-тура, 12 этапов Вуэльты, победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж, двукратным победителем Тура Страны Басков, Тура Романдии, Тиррено-Адриатико, олимпийским чемпионом в разделке.
Примож Роглич перед стартом Джиро делл’Эмилия-2023 сказал журналистам: «Могу точно сказать, что покидаю команду, но обо всех деталях мы хотим рассказать только после гонок, которые я ещё должен проехать. Поэтому, прежде всего, я здесь, чтобы участвовать в гонке».
Спортивный агент Приможа Роглича не комментировал ситуацию.
GCN сообщает, что по словам неназванного главы одной из команд Мирового тура словенскому гонщику предложен трёхлетний контракт и зарплата более 6 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
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s75
Примож Роглич ищет новую велок ... (34)
Earl57 , моложе Роглича не только датчанин. Троим (Кусса не считаем) там делать нечего, кто-то должен выйти. Настоящий конфликт интересов может начаться сейчас, кто приходит на смену Рогле? теперь скучно там точно не будет, и раз-два-три на подиуме согласно ранее утвержденному списку не дождетесь))
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Meffix
Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
Цитата: Гонщик
Цитата: kwwk
И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .
боится быть битым )) ну выглядит так со стороны)
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Pinkerton
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)
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ittrainbow
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
немного не так
сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс
и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится
а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус
причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено
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Гонщик
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
Цитата: vadi
Цитата: AlexaaSha
Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?
Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную". И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.
И самая главная проблема от перехода будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?) А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может. Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами
Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...
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