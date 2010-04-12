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Примож Роглич подтвердил, что уходит из команды Jumbo-Visma

Примож Роглич впервые в  карьере поменяет велокоманду

Примож Роглич подтвердил, что уходит из команды Jumbo-Visma

 

  Примож Роглич подтвердил, что в конце 2023 года уйдёт из команды Jumbo-Visma, в которой  начал профессиональную карьеру велогонщика в 2016 году. 33-летний словенский велогонщик одержал 79 побед, в том числе стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д’Италия, призёром Тур де Франс, победителем трёх этапов французского Гранд-тура, 12 этапов Вуэльты, победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж, двукратным победителем Тура Страны Басков, Тура Романдии, Тиррено-Адриатико, олимпийским чемпионом в разделке.

 

Примож Роглич перед стартом Джиро делл’Эмилия-2023 сказал журналистам: «Могу точно сказать, что покидаю команду, но обо всех деталях мы хотим рассказать только после гонок, которые я ещё должен проехать. Поэтому, прежде всего, я здесь, чтобы участвовать в гонке».

 

Спортивный агент Приможа Роглича не комментировал ситуацию.

 

GCN сообщает, что по словам неназванного главы одной из команд Мирового тура словенскому гонщику предложен трёхлетний контракт и зарплата более 6 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 4.09.2010

    хорошо так покатались в испании

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Сегодня, 14:15 | Регистрация: 6.06.2023

      Как тут высказывались многие, уж очень красиво получилось

    2. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 14:20 | Регистрация: 16.07.2022

      ну такое решение явно не за пару недель принимается, а то что ему не быть капитаном ЮВ стало понятно после того как Винегор на своем втором победном Туре выглядел сильней чем на первом

      о том что он на Вуэльте "продает себя" перед уходом писалось многое

      1. Имя: AlexaaSha

        AlexaaSha

        Сегодня, 14:40 | Регистрация: 6.06.2023

        В таком случае, Роглич должен был бы вести себя смелее на последних этапах Вуэльты. А мы уже знаем, что это было не так.

        1. Имя: Drew

          ittrainbow

          Сегодня, 14:48 | Регистрация: 16.07.2022

          ну мы можем только предполагать как он должен себя вести

          вполне возможно, что если бы он решил бороться за победу, то пришлось бы бороться уже не с Куссом а с Винегором, так он один из победителей, а проиграй он Йонасу - был бы проигравшим, причем единственным

          а так и волки сыты и овцы целы

          1. Имя: AlexaaSha

            AlexaaSha

            Сегодня, 14:58 | Регистрация: 6.06.2023

            Да не похоже это на ситуацию, когда все остались довольны.

            Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас?

            Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?

            1. Имя: Drew

              ittrainbow

              Сегодня, 20:46 | Регистрация: 16.07.2022

              немного не так

              сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс

              и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится

              а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус

              причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Новость дня еще. Амаzon становятся спонсором слияния команд Юмбо и Судаль.. 

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 14:22 | Регистрация: 16.07.2022

      сперва Тим Кук, теперь Амазон, два крупных штатовских спонсора в слухах, а еще американец победил на Вуэльте - какое любопытное стечение обстоятельств

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:23 | Регистрация: 30.06.2017

    На,что рассчитывает Роглич на туре в борьбе с Вингегором и еще вдобавок с Погачаром? Ему их обоих не одолеть..Да еще и малой хочет стартовать. Он то понимает..а вот Инеос????

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 18:44 | Регистрация: 24.05.2021

      Малой мимо , не тянет он гранд туры

      Зупиніть їх!
  4. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 15:47 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: Astanaforever
    Новость дня еще. Амаzon становятся спонсором слияния команд Юмбо и Судаль.. 
    Не титульным спонсором команды

  5. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 16:01 | Регистрация: 12.04.2010

    Под пенсию пора найти команду, которая платит только за имя. ( Как Фруму). Молодец!

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:08 | Регистрация: 22.05.2013

    99% инеос, хотя Бахрейну,как мне кажется, Роглич нужнее всех, у них потрясающая команда помощников, но нет самого главного человека. 

  7. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 16:19 | Регистрация: 22.05.2015

    Такой оклад содержания только у арабов...

  8. Гонщик

    Сегодня, 16:27 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: ittrainbow
    ну такое решение явно не за пару недель принимается, а то что ему не быть капитаном ЮВ стало понятно после того как Винегор на своем втором победном Туре выглядел сильней чем на первом

    о том что он на Вуэльте "продает себя" перед уходом писалось многое
    Так и принимается , ему предложили , а он не отказался , на Вуэльте его жёстко опустили и нужно было что-то решать .

     

     



    Цитата: Геродот
    Под пенсию пора найти команду, которая платит только за имя. ( Как Фруму). Молодец!
    Дык в отличии от Фрума , он ещё в форме , глупое сравнение .

  9. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 18.09.2014

    Я бы не стала списывать Роглича, он вполне может побеждать. Не удивительно, что он ищет команду, где ему дадут это делать. В Юмбе все было прекрасно, но меняются обстоятельства, это жизнь. Не было бы Вингегора в Юмбе, кто знает, как все сложилось бы.

    Я думаю, он не стал бороться на Вуэльте еще и потому, что это борьба могла измотать всю первую тройку, тогда и подиум мог бы частично уплыть. Но кто обвинит Роглича, что расклад  ему не понравился?

    Я не возьмусь делать какие-то прогнозы. Очень много факторов могут повлиять на дальнейшее течение его карьеры.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  10. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 17:49 | Регистрация: 8.07.2017

    словенскому гонщику предложен трёхлетний контракт и зарплата более 6 миллионов евро за сезон, включая бонусы

    На такой контракт нужно соглашаться было в любом случае - невзирая на сложившуюся ситуацию на Вуэльта-23.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  11. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 12.04.2010

    Топ, который сменил команду, перестает быть таковым. И Роглич не исключение (будет). Вот увидите. Ему нужна команда не для того чтобы побеждать ( побед у него было достаточно), а для того чтобы отбывая номер, получать хорошие деньги (как Фрум). Роглич это вчерашний день велоспорта, пора подумать о пенсии)

    1. RVL

      Сегодня, 17:59 | Регистрация: 30.08.2012

      Сегодня гонку "топа вчерашнего дня "смотрели?

  12. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: RVL
    Сегодня гонку топа вчерашнего дня смотрели?
    А что и кому доказывает эта однодневка в-конце сезона? Роглич - многодневщик, и в этом амплуа ему ничего не светит, если он сменит команду. Будет собирать крошки со стола Поги и Ремко. Думаю это не то,о чем он мечтает.

    1. RVL

      Сегодня, 18:15 | Регистрация: 30.08.2012

      По всем раскладам он должен был брать Вуэльту..и этих разговоров бы не было. но там не все пошло по плану. А нога у него есть...будем наблюдать
      Зы . Есть несколько типов людей... сейчас про 2 из них
      Одни всегда за топов..часто даже без понятия...кто ? Говорят Федерер... Реал..они за них.. без понятия.
      Они же всегда их сливают, при первом же случае.- Манчестер... Джокович..они уже за них... такой вариант.
      Вторые за своих..и в беде и в радости.

    2. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Сегодня, 22:08 | Регистрация: 7.01.2017

      а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)

  13. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 11.05.2017

    Цитата: Геродот
    Цитата: RVL
    Сегодня гонку топа вчерашнего дня смотрели?
    А что и кому доказывает эта однодневка в-конце сезона? Роглич - многодневщик, и в этом амплуа ему ничего не светит, если он сменит команду. Будет собирать крошки со стола Поги и Ремко. Думаю это не то,о чем он мечтает.
    А Джиро это видимо крошки со стола нынче ?

  14. vadi

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 9.08.2020

    Цитата: AlexaaSha
    Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?

     

    Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную".  И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.



    И самая главная проблема от перехода  будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?)  А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может.  Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами

    1. Имя: Belarus

      Skorpion

      Сегодня, 19:31 | Регистрация: 16.09.2023

      Очень даже не похоже.

  15. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 18:44 | Регистрация: 24.05.2021

    Инеос

    Зупиніть їх!

  16. Гонщик

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: vadi
    Цитата: AlexaaSha
    Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?

     
    Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную".  И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.


    И самая главная проблема от перехода  будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?)  А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может.  Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами
    Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...

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Комментарии

  • s75
    Примож Роглич ищет новую велок ... (34)
    s75-Фото

    Earl57 , моложе Роглича не только датчанин. Троим (Кусса не считаем) там делать нечего, кто-то должен выйти. Настоящий конфликт интересов может начаться сейчас, кто приходит на смену Рогле? теперь скучно там точно не будет, и раз-два-три на подиуме согласно ранее утвержденному списку не дождетесь))

  • Meffix
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    Meffix-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: kwwk
    И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
    Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .

    боится быть битым )) ну выглядит так со стороны)

  • Pinkerton
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Pinkerton-Фото
    а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)
  • ittrainbow
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    ittrainbow-Фото
    немного не так

    сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс

    и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится

    а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус

    причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено
  • kwwk
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    kwwk-Фото
    Малец вроде бы на Ломбардию заявлен предварительно.
  • JetRevel
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    JetRevel-Фото
    На остатках формы,без сильных трат на Вуэльте,Тадею будет не просто в Ломбардии,Рогло явно посильнее в спринте
  • lekom
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    lekom-Фото

    Лучший горный спринтер на данный момент. Жаль, что нам не дали посмотреть на него на вуэльте

  • Skorpion
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Skorpion-Фото
    Очень даже не похоже.
  • Гонщик
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    Цитата: AlexaaSha
    Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?

     
    Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную".  И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.


    И самая главная проблема от перехода  будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?)  А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может.  Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами
    Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...

  • Гонщик
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
    Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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