Примож Роглич: “Не знаю, поеду ли Джиро д’Италия или Тур де Франс-2023”

Примож Роглич уменьшит количество гонок своего календаря в начале сезона 2023 года

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Примож Роглич (Primož Roglič) из-за операции на плече и восстановления лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам. Сейчас 33-летний словенский велогонщик в тренировочном лагере команды Jumbo-Visma в Дении.

В интервью La Gazzetta dello Sport Примож Роглич рассказал, что собирается начать сезон по облегчённому календарю с меньшим количеством гонок, а также, что ещё не знает, какой из Гранд-туров поедет в 2023 году.

Примож Роглич: «Не знаю, когда вернусь к гонкам. Может быть, в марте. Пока что я очень сильно отстаю. 2023 год для меня – загадка. Не знаю, поеду Джиро или Тур, или Вуэльту. Сейчас нет смысла об этом говорить. В январе мы поймём больше. Но я точно буду выступать по другой программе, весной поеду меньше гонок, стану сильнее к лету.

Самое главное, что вернулся к тренировкам до начала тренировочного лагеря команды. Я доволен, что сейчас боли нет, потому что она не давала ни спать, ни плавать. Это моя первая победа.

Мне не хватает тех побед, которые никогда не одерживал, начиная с радужной майки - выбирать между победой в групповой гонке и в разделке не стану.

Джиро тоже хотел бы выиграть, как и Ломбардию. Но пока рано говорить, поеду ли Джиро д’Италия в 2023 году. Наверное, это слишком рано, потому что у меня ещё есть проблемы. Но и моя работа на Туре тоже ещё не закончена».