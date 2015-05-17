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Примож Роглич о старте на классике “Ломбардия”-2021, Вауте ван Арте и Ремко Эвенепуле

Примож Роглич: «Постараюсь выиграть классику “Ломбардия”-2021

 

 

  Примож Роглич завершит сезон на классике-Монументе велоспорта «Ломбардии»-2021. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, ставший в этом году трёхкратным победителем Вуэльты Испании и олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, нацелен бороться за победу, которая может стать для него 14-й в этом сезоне.

 

Примож Роглич о старте на классике “Ломбардия”-2021, Вауте ван Арте и Ремко Эвенепуле

 

  Примож Роглич: «Я наслаждаюсь, выступая в Италии. Для всех нас сезон был долгим, но выходить на старт будет приятно. “Ломбардия”- одна из крупнейших велогонок года, поэтому она важна для меня. Постараюсь выиграть».

 

  В интервью Het Nieuwsblad перед стартом “Ломбардии”-2021 Примож Роглич упомянул своего товарища по команде Ваута Ван Арта и своего соперника на предстоящей классике Ремко Эвенепула, сказав, что бельгийские велогонщики выступают под более сильным давлением, чем словенские.

 

  «Иногда мне жаль Ваута. И Эвенепула тоже. Планка ожиданий в Бельгии очень высокая. В этом отношении мне повезло, что я словенец. Всё из-за традиций. Словения – страна зимних видов спорта. На молодых лыжниках в Словении такое же огромное давление, как на молодых велосипедистах в Бельгии. Кроме того, в Бельгии уже не радуются второму или третьему местам. Всегда должно быть лучшее из лучших.

 

  Посмотрите на Ваута во время разделки (чемпионата мира). Я дома с семьёй перед телевизором болел за него. Какой была разница в итоге? Несколько секунд. Но для него этого уже недостаточно. Вот в этом проблема.

 

  Даже без победы на чемпионате мира или Париж-Рубэ Ван Арт остаётся одним из лучших гонщиков из всего пелотона в однодневных гонках».

 

  В интервью Het Nieuwsblad на вопрос, выяснял ли он с Ваутом ван Артом, кто является лучшим универсалом, Примож Роглич рассмеялся и ответил: «Нет. Может, когда-нибудь надо выяснить. Он отличный парень. Выступать с ним в команде одно удовольствие. Но отвечу на вопрос. Думаю, он даже более сильный универсал. Ваут ещё и в велокроссе один из лучших, а я никогда не занимался велокроссом. Надо будет попробовать».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Ломбардия Монумент велоспорта

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще, выдерживать давление, психологическая устойчивость -  важнее физической функциональной подготовки. Тот же Погачар, на мой взгляд, силен именно в этом, только он самый главный приз уже взял в этом году, план выполнен, поэтому гоняется расслаблено. А вот ван Арт... На финише гонки ЧМ выглядел морально сломленным. После Париж-Рубэ - такая же картина. Может на Ломбардии закусит губу и через немогу реализует свои уникальные универсальные способности ?

  2. Pi-man

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 25.05.2017

    Ван Арт не едет Ломбардию. А то может и реализовал бы.

  3. close2you

    Сегодня, 04:21 | Регистрация: 22.07.2017

    Ван Арт взял отдых на 3-4 недели и завершил сезон после рубэ.

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Комментарии

  • Sezar
    Ломбардия-2021. Превью (10)
    Sezar-Фото

    Не понял что "профессионалы" находят смешного в атаках Ремко?  То, что они их не смогут повторить?

    Какое-то пробитое дно, чесслово.

  • Серафим
    Милан - Турин-2021. Результаты (35)
    Серафим-Фото
    Один из четверки мушкетеров, наделавшей шума в конце 70-х, начале 80-х - Жиров, Макеев, Цыганов, Андреев. Восхищался этими ребятами, из-за них полюбил горы навсегда.
  • Earl57
    Ломбардия-2021. Превью (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    За неуважение к спортсменам минус вам.

    Вы бы видели, как над Ремко в соцсетях стебаются все кому не лень. Особенно над его атаками. Профессионалы смеются, не "чайники".

    Вот например:

    Where will @EvenepoelRemco attack tomorrow? #ILombardia

     

  • Zhanzhak
    Astana – Premier Tech станет A ... (35)
    Zhanzhak-Фото
    Astana pro team стала Astana Qazaqstan team. Team- международный термин, а так как команда выступает в высшей лиге и на международных площадках слово team скорее всего решено было оставить. Это название и логотип, должно смотреться и звучать. Здесь прям целая полемика развернулась, и буквы не те, и написание стремное, и расстояния между буквами не то. Цель была сменить название и логотип и чтобы он не выбивался визуально из прежнего. В мультиклубе Астана все логотипы похожи, вот и сделали что бы привычные цвета и шрифты не выделялись из общепринятых. Ведь в целом же логотип не изменился? Вполне привычный глазу.
  • RustamA86
    Astana – Premier Tech станет A ... (35)
    RustamA86-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    У нас переходят на латиницу, отсюда и новое написание.. По идее должно быть так: Kazakhstan (это на английском), но с этим переходом теперь уже на казахском Qazaqstan.
    Короче, не заморачивайтесь. Мы сами ещё не выучили ничего из нового.
    Но, логотип смотрится симпатично да и на слух тоже ничего.
    Qazaqstan латиницей, team по английски, где логика?

  • close2you
    Примож Роглич о старте на клас ... (3)
    close2you-Фото
    Ван Арт взял отдых на 3-4 недели и завершил сезон после рубэ.
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2021. Результаты (35)
    VeloVelo-Фото

    Скорей бы уже новый сезон в горных лыжах )

    В этот раз Сезон начнётся не в октябре в Зёльдене, как было в последние годы,
    а 26 ноября в финской Руке. Поздний старт потому-что Олимпиада. 

  • Pi-man
    Примож Роглич о старте на клас ... (3)
    Pi-man-Фото
    Ван Арт не едет Ломбардию. А то может и реализовал бы.
  • VeloVelo
    Astana – Premier Tech станет A ... (35)
    VeloVelo-Фото

    Да, точно вы подметили. Нижняя часть — ж...па.

    Да и в верхней части логотипа (АСТАНА) кернинг не идеален, если присмотреться — 
    между второй "А" и "N", между "N" и третьей "A". И еще неточная линия, соединяющая первую "А" и "S".
    Ну и еще есть нюансы...

    Справедливости ради, в большинстве существующих ныне логотипов можно найти серьезные недостатки.

  • VeloVelo
    Astana – Premier Tech станет A ... (35)
    VeloVelo-Фото

    И как, по вашему, будут произносить Qazaqstan в той же Европе? Это ж непроизносимо для них.

    Они так и будут говорить Khazakhstan, чтобы язык не сломать.

    Но, одна польза, возможно, в этом есть - визуальный образ названия страны измениться, есть вероятность, что Казахстан будут на западе воспринимать по-новому, как страну, которая встала на путь перемен.

    Все, в общем, понятно — попытка сменить имидж.
    Может и выйдет польза.

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