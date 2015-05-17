Примож Роглич о старте на классике “Ломбардия”-2021, Вауте ван Арте и Ремко Эвенепуле

Примож Роглич: «Постараюсь выиграть классику “Ломбардия”-2021

Примож Роглич завершит сезон на классике-Монументе велоспорта «Ломбардии»-2021. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, ставший в этом году трёхкратным победителем Вуэльты Испании и олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, нацелен бороться за победу, которая может стать для него 14-й в этом сезоне.

Примож Роглич: «Я наслаждаюсь, выступая в Италии. Для всех нас сезон был долгим, но выходить на старт будет приятно. “Ломбардия”- одна из крупнейших велогонок года, поэтому она важна для меня. Постараюсь выиграть».

В интервью Het Nieuwsblad перед стартом “Ломбардии”-2021 Примож Роглич упомянул своего товарища по команде Ваута Ван Арта и своего соперника на предстоящей классике Ремко Эвенепула, сказав, что бельгийские велогонщики выступают под более сильным давлением, чем словенские.

«Иногда мне жаль Ваута. И Эвенепула тоже. Планка ожиданий в Бельгии очень высокая. В этом отношении мне повезло, что я словенец. Всё из-за традиций. Словения – страна зимних видов спорта. На молодых лыжниках в Словении такое же огромное давление, как на молодых велосипедистах в Бельгии. Кроме того, в Бельгии уже не радуются второму или третьему местам. Всегда должно быть лучшее из лучших.

Посмотрите на Ваута во время разделки (чемпионата мира). Я дома с семьёй перед телевизором болел за него. Какой была разница в итоге? Несколько секунд. Но для него этого уже недостаточно. Вот в этом проблема.

Даже без победы на чемпионате мира или Париж-Рубэ Ван Арт остаётся одним из лучших гонщиков из всего пелотона в однодневных гонках».

В интервью Het Nieuwsblad на вопрос, выяснял ли он с Ваутом ван Артом, кто является лучшим универсалом, Примож Роглич рассмеялся и ответил: «Нет. Может, когда-нибудь надо выяснить. Он отличный парень. Выступать с ним в команде одно удовольствие. Но отвечу на вопрос. Думаю, он даже более сильный универсал. Ваут ещё и в велокроссе один из лучших, а я никогда не занимался велокроссом. Надо будет попробовать».