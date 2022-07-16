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Примож Роглич подписал контракт с велокомандой Bora-hansgrohe

Примож Роглич будет выступать в велокоманде Bora-hansgrohe в 2024 году

Photo Credits: © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

Примож Роглич (Primož Roglič) подписал контракт с велокомандой Bora-hansgrohe на следующий сезон. 33-летний словенский велогонщик начал карьеру в профессиональном шоссейном велоспорте в 2016 году в команде Jumbo-Visma, контракт с которой расторг досрочно по взаимному согласию. На счету Приможа Роглича 80 побед, в том числе четыре победы на Гранд-турах - три на Вуэльте Испании, одна на Джиро д’Италия, победа в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио, а также подиум Тур де Франс в 2020 году.

 

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Как и велогонщику, менеджеру команды тоже требуется терпение. Не всегда первая атака ведёт к успеху. 8 лет назад Примож почти пришёл к нам как нео-про. Сейчас он присоединяется к нашей команде как профессионал с длинным списком побед, которые мало кто может достичь.

 

Для нас решающим фактором были не прошлые его достижения, а те, что впереди. Вместе  мы хотим оставить след в крупных гонках. Примож оценил силу нашей команды, знает потенциал будущих товарищей. Я убеждён, что его личность вдохновит всю команду, потому что он - лидер, который стремится побеждать, но в то же время командный игрок. Но самое главное, он любит своё дело. Для меня это ключ к успеху».

 

Примож Роглич: «Я  с нетерпением жду новый этап, несмотря на то, что смена команды для меня своего рода новая территория. Хорошие воспоминания о том, как мы встречались много лет назад, облегчили переговоры. Но решающим фактором стало то, что команда действительно мотивирована работать со мной и что у нас общие идеи».

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Jumbo-Visma

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  1. Имя: Drew

    ittrainbow

    Сегодня, 12:34 | Регистрация: 16.07.2022

    Тур-2024 будет классным

     

    Только бы Примо по старому нефарту не нападался на ровном месте

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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