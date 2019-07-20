Примож Роглич пропустит тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 15:39
Примож Роглич самоизолировался из-за контакта с больным Covid-19
Примож Роглич вынужден пропустить первый тренировочный сбор команды Jumbo-Visma. 31-летний словенский велогонщик контактировал с человеком, заболевшим Covid-19. Хотя у самого Роглича нет положительного результата на коронавирус, он сейчас самоизолировался дома, в Монако.
Велокоманда Jumbo-Visma проводит тренировочный сбор в Аликанте (Испания). В интервью Cyclingnews команда сообщила, что не знает, успеет ли Примож Роглич приехать в тренировочный лагерь, который заканчивается 29 января.
Программа Приможа Роглича на первую часть сезона ещё не определена. Ожидается, что он стартует на Париж-Ницце, а также будет защищать титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж, после чего отправится в тренировочный лагерь на высоте, где будет готовиться к Тур де Франс-2021.
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