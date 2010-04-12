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Примож Роглич подписывает контракт с велокомандой Bora-hansgrohe?

Примож Роглич с большой долей вероятности переходит в команду Bora-hansgrohe

 

Примож Роглич подписывает контракт с велокомандой Bora-hansgrohe?

 

Примож Роглич, который недавно объявил, что досрочно по взаимному согласию с командой уходит из Jumbo-Visma, находится на финальном этапе подписания контракта с новой велокомандой.

 

Gazzetta dello Sport, а также источники GCN сообщают, что через несколько дней 33-летний словенский велогонщик может объявить о переходе в команду Bora-hansgrohe.

 

По данным GCN, спортивный агент Приможа Роглича утверждает, что контракт ещё не подписан, но сейчас идёт разработка долгосрочного соглашения, которое гарантирует словенскому гонщику роль лидера команды, по крайней мере, на Тур де Франс-2024. 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Ineos? Bora? А подпишет он контракт с *Team Medellin EPM (CT)..вместо Лопеса будет ураганить на TdF.)))) Я не знаю на, что надеется сам Роглич на туре в конкуренции с Вингегором и Погачаром? Ремко в счет не берем. А вот команда подписавшая его, должна же прекрасно понимать, что тур они не возьмут, хоть лопни...ни при каких условиях, пока Йонас и Тадей будут гоняться. Шесть лямов евро просто в никуда...если тока в Вуэльту или Джиро..

    Если в Бору..то Власову надо валить оттуда или возить Приможа и его бачки до конца дней.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 17:36 | Регистрация: 4.08.2018

      Никогда не говори "никогда". Асфальт шершавый, колеса круглые.
      Да и от конфигурации гонки многое зависит. Даже спирт не бывает 100-процентным.

    2. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Вчера, 19:15 | Регистрация: 21.05.2023

      Ну а кто ещё может быть третьим? Роглич по крайней мере может. А больше никого и нет. Так что удачи Примо, пусть хотя бы попытается

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 17:33 | Регистрация: 4.07.2011

    Ранее, на Фейсбуке, видел посты от итальянцев, что в бору.

  3. RVL

    Вчера, 17:38 | Регистрация: 30.08.2012

    Оптимальный вариант. 

    Инеос не производит впечатления конкурентоспособности 

  4. s75

    Вчера, 18:29 | Регистрация: 9.06.2015

    Цитата: RVL
    Оптимальный вариант. 
    Инеос не производит впечатления конкурентоспособности 


    У Инеоса очередная перетасовка тренерского состава и требование владельца что-то уже начинать выигрывать, посмотрим. Опять попробуют заманить Брамати, в SQS не только гонщики "освобождаются".

    А в Боре тесновато становится, как бы кто тоже не загрустил

    Цитата: s75
    Вот в Боре отличная компания может подсобраться - Джей, Власов, Уйтдебрукс, Роглич и лейтенант Данни без особых шансов. Из них трое первых имеют в 2024 последний год действующего контракта.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 18:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Если Роглич в Боре значит Ремко в Инеос)

    Власову только на классиках Рогла помешает, а так если Алекс будет последним колесом словенца на туре, ничего плохого в этом нет, зато возможно будет свобода где-то за этапом съездить, эти 5-8 места не так почетны как этап.

    1. s75

      Вчера, 20:57 | Регистрация: 9.06.2015

      Рэмко связан со своим байк-спонсором, байк-спонсор связан с новой командой, зато Ланда не связан;))

  6. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 5.09.2020

    Мне вариант Бахрейна в спортивном плане нравится не меньше. Но Бора так Бора. 

  7. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 19:18 | Регистрация: 12.04.2010

    На самом деле, все в-шоколаде - и сам Роглич, и спонсоры и команда с таким лидером... В-дураках только болельщики. После Тура Рогла скажет: Извините, я сделал все что мог, но вы...сами понимаете)))

  8. Имя: Юрий

    Velogonec

    Вчера, 20:05 | Регистрация: 5.07.2014

    Цитата: Astanaforever
    Ineos? Bora? А подпишет он контракт с *Team Medellin EPM (CT)..вместо Лопеса будет ураганить на TdF.)))) Я не знаю на, что надеется сам Роглич на туре в конкуренции с Вингегором и Погачаром? Ремко в счет не берем. А вот команда подписавшая его, должна же прекрасно понимать, что тур они не возьмут, хоть лопни...ни при каких условиях, пока Йонас и Тадей будут гоняться. Шесть лямов евро просто в никуда...если тока в Вуэльту или Джиро..

    Если в Бору..то Власову надо валить оттуда или возить Приможа и его бачки до конца дней.
    Как минимум Примош один из немногих кто хотя бы может составить конкуренцию. По такой логике остальные команды могут своих лидеров даже не привозить на тур.

  9. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 20:06 | Регистрация: 12.05.2023

    Всё интрига исчезла,подписали... почему??? Деньги ??,он и так получает много,как же амбиции?Бора конечно не плохой коллектив,но Тур или Джиро вряд-ли

    1. RVL

      Вчера, 20:50 | Регистрация: 30.08.2012

      Шоу ещё не закончилось! Шоу продолжается..
      Есть ещё эпопея о слиянии...с кучей глав о переходах

      + отдельной линией интересна - "судьба человека" (ремко)

  10. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 20.05.2010

    Считаю что Bora лучший вариант из всех для Примо. 

    Спокойная дружная команда.

    Примо как минимум дает им шанс и покажет как можно готовиться и выигрывать.

    Власову хватит гонок и с Рогличем в команде.

    И вобще по фэн-шую правильно переходить в команду развивающуюся, а не состоявшихся амбициозных богатых топов типа Инеос.

    И еще у Bora форма симпатичная.

     

  11. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 1.05.2018

    А если еще аптечку с собой прихватит...,буду искренне рад будущим победам Приможа в любой команде

  12. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 22:30 | Регистрация: 24.05.2021

    Независимо в какой команде, считаю его лучшем во всех отношенияк как спортсмен

    Зупиніть їх!
    1. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 22:38 | Регистрация: 20.05.2010

      сейчас вами откушают поклонники Ремко и Погги...

      1. RVL

        Вчера, 23:23 | Регистрация: 30.08.2012

        Не...)))
        он впервые в тему попал.
        Обычно в теме про эмираты, он кричит юмба сила)))
        В теме про ремко-виня самый могучий))

        И тп

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Комментарии

  • VeloVelo
    38-летний Грег Ван Авермат зав ... (5)
    VeloVelo-Фото

    А ведь многие верили, помню, что Грег насобирает целый мешок Больших побед. Но, что-то не срослось, так бывает.

    Грег всё равно оставил свой след в больших гонках. Почёт и уважение.

  • VeloVelo
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Поздравляю Алексея и Астану с важной Победой! Браво! good 

  • VeloVelo
    Binche - Chimay - Binche/Memor ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да когда уже Трентин победу возьмет!

  • RVL
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    RVL-Фото

    Не...)))
    он впервые в тему попал.
    Обычно в теме про эмираты, он кричит юмба сила)))
    В теме про ремко-виня самый могучий))

    И тп

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: nightbuster33
    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!
    Именно про это. Государственное дело сделано, спортивное провалено. Это путь в никуда, к сожалению, т.к. понятие государственного дела может поменяться, а спортивного - нет.
  • error
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    error-Фото
    сейчас вами откушают поклонники Ремко и Погги...
  • Kay82
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Kay82-Фото

    Независимо в какой команде, считаю его лучшем во всех отношенияк как спортсмен

  • nightbuster33
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    nightbuster33-Фото

    У каждого свои понятия:что такое хорошо и, что такое плохо.Участие в АЗИАДЕ-это государственно дело для азиатской страны,сравнимое с участием всех стран на всемирной ОЛИМПИАДЕ и как она выступит в ней имеет большее значение для имиджа на данном этапе. Китай лидирует с 153-я золотыми медалям,Казахстан-12-й с 5 медалями.И если бы ещё Казахстан в велоспотре не был бы здесь лидером,то на хрена нужна команда Астана для страны. И главное,какие были бы последствия для команды, когда она в основном финансируется государством. ОЙЛА АДАМ!

  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (10)
    sashaney-Фото
    Ну стыд и позор делать такие заявления. Ставить !публично! главной целью гонку, где ты выше всех? Это не не уважение к гонке, командным целям (понимаю, что команде по разным причинам может быть это действительно так), а к болельщикам. Так я это вижу.
  • Lucky
    Примож Роглич подписывает конт ... (18)
    Lucky-Фото

    А если еще аптечку с собой прихватит...,буду искренне рад будущим победам Приможа в любой команде

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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