Примож Роглич подписывает контракт с велокомандой Bora-hansgrohe?

Примож Роглич с большой долей вероятности переходит в команду Bora-hansgrohe

Примож Роглич, который недавно объявил, что досрочно по взаимному согласию с командой уходит из Jumbo-Visma, находится на финальном этапе подписания контракта с новой велокомандой.

Gazzetta dello Sport, а также источники GCN сообщают, что через несколько дней 33-летний словенский велогонщик может объявить о переходе в команду Bora-hansgrohe.

По данным GCN, спортивный агент Приможа Роглича утверждает, что контракт ещё не подписан, но сейчас идёт разработка долгосрочного соглашения, которое гарантирует словенскому гонщику роль лидера команды, по крайней мере, на Тур де Франс-2024.