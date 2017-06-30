Примож Роглич – лидер Jumbo-Visma на Джиро д’Италия, Йонас Вингегор – на Тур де Франс-2023

Велокоманда Jumbo-Visma распределила капитанов команды на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2023

Велокоманда Jumbo-Visma во время презентации в Амстердаме обозначила основные цели на 2023 год – победитель французского Гранд-тура Йонас Вингегор поедет защищать титул на Тур де Франс в следующем году, а Примож Роглич вместе с Вилко Келдерманом возглавят команду на Джиро д’Италия-2023.

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Мерейн Зееман, главный спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В прошлом году мы поняли, как победить Погачара. Знаем его сильные стороны, но также и области, где Йонас его превосходит. На Тур де Франс мы вернёмся с хорошим планом, считаем, что с Йонасом снова можем нацелиться на жёлтую майку.

Йонас стартует на Туре под номером один, на нём обязательство защищать титул, что мы и хотим сделать. Процесс подготовки требует учесть множество составляющих, оценки итогов сезона с тренерами. При разработке стратегии используем мозговой штурм, а потом поговорим лично с каждым – с Йонасом, Приможем, Ваутом, а также оценим качества нашей команды.

У нас есть роскошь – два фантастических лидера на два невероятных Гранд-тура. Мы можем собрать очень сильную команду вокруг Приможа на Джиро, вместе с ним будет Вилко Келдерман. Считаем, что маршрут Джиро очень подходит Приможу, и у нас с итальянским Гранд-туром есть незавершённое дело. В 2019 году Примож был на подиуме, говорил, что однажды хочет вернуться. Думаю, следующий год для этого как раз подходит.

Состав с Приможем и Йонасом на Тур де Франс выглядит сильнее, но мы уверены, что сможем выиграть Тур так, как хотим. У нас те же амбиции и на Джиро, этот Гранд-тур для нас очень важен.

Про Вуэльту Испании пока говорить рано, в прошлом году мы рано объявили цели на этот Гранд-тур, потому что он стартовал в Нидерландах. Но в реальности план, который выстраивается зимой, летом уже ничего не значит. Посмотрим, как все будут прогрессировать в июне, раньше подготовку начинать не будем. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте нас, кто выйдет на старт в Испании. Пока слишком рано об этом говорить, ещё даже не представлен маршрут.

Тур Фландрии и/или Париж-Рубэ – хотим стартовать как можно лучше подготовленными и нацеливаемся на самый высокий из возможных результат. У нас сильный состав на классики, Дилан ван Баарле – один из ключевых гонщиков, который его дополнил. Уверен, что с таким составом сможем одержать победу».

Примож Роглич, не присутствовавший на презентации команды по семейным обстоятельствам, сказал, что надеется вернуть форму к старту Джиро д’Италия-2023:

«Я люблю Джиро, но пока не выигрывал. Всё ещё восстанавливаюсь после операции, но надеюсь, в мае буду в хорошей форме. В любом случае, сделаю всё, что могу, чтобы этого добиться».

За свою карьеру Примож Роглич дважды принимал участие в Джиро д’Италия. В 2016 году проехал его как первый Гранд-тур карьеры, в 2019 году занял на Джиро 3-е место.

Йонас Вингегор: «Я был счастлив выступать вместе с Приможем. Хочу вернуться на Тур де Франс защищать титул. Рад, что смогу туда поехать. Мы будем стараться одержать ещё одну победу. По сравнению с прошлым годом Тур будет другим. С одной стороны давления будет больше, но с другой, меньше, потому что мы уже побеждали. Если даже за свою карьеру больше не выиграю Тур, могу быть доволен тем, чего уже добился».

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что предварительно Джиро д’Италия-2023 вместе с Приможем Рогличем поедут Вилко Келдерман и Ян Тратник, а на Тур де Франс-2023 вместе с Йонасом Вингегором стартуют Ваут ван Арт и Дилан ван Баарле.