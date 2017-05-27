Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

Дилан Ван Барле: "Нет слов, сначала стал вторым на Туре Фландрии, а теперь выиграл Париж-Рубэ"

29-летний нидерландский велогонщик Дилан Ван Барле одержал самую крупную победу в карьере, выиграв классику – Монумент велоспорта Париж-Рубэ-2022, эта победа стала первой на Париж-Рубэ и для команды Ineos Grenadiers.

Дилан Ван Барле атаковал в одиночку за 19 км до финиша в конце 5-го сектора брусчатки с категорией сложности 4 звёзды Камфан-ан-Певель (Camphin-en-Pévèle). Команда Ineos Grenadiers с самого старта держалась в голове пелотона, превосходя численностью другие команды в группе задолго до начала секторов брусчатки.

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Гонщики британской команды были настороже через 49 км после старта, когда при боковом ветре пелотон порвался, и вместо погони за отрывом дня началась борьба двух групп пелотона. Вместе с Ineos Grenadiers в первой группе работали команды EF Education – EasyPost, Bora-hansgrohe, Bahrain Victorious, Quick Step Alpha Vinyl, а часть фаворитов, включая Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma) осталась во второй группе. Только через 105 км погони группы объединились перед 20-м сектором брусчатки.

Дилану Ван Барле пришлось из-за прокола менять велосипед за 107 км до финиша. Его товарищу по команде Филиппо Ганне также несколько раз не везло с проколами. Кэмерон Вюрф, Люк Роу, Магнус Шеффилд приложили много сил, работая в голове группы, Михал Квятковски и Филиппо Ганна присоединились к лидирующей группе и внесли вклад в победу Ван Барле.

Ситуация в гонке менялась с каждым пройденным сектором брусчатки. После 13-го сектора Орши впереди сформировалась группа из 12 гонщиков, в числе которых был и Дилан Ван Барле со своим товарищем по команде Беном Тёрнером, в то время как впереди в отрыве ехали Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Том Девриндт (Intermarché-Wanty Gobert) и Лоран Пишон (Arkéa-Samsic). Бен Тёрнер оставался рядом с Ван Барле до 6 сектора, где упал, но в итоге смог финишировать 11-м.

После 9-го сектора ситуация в гонке изменилась – Матей Мохорич после прокола вернулся в группу, а затем снова атаковал с Ивом Лампартом (Quick Step Alpha Vinyl) за 29 км до финиша.

На их ускорение отреагировал Дилан Ван Баарле, который затем уехал в одиночку. Матея Мохорича после падения Ива Лампарта добрала группа Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Штефана Кюнга (Groupamа FDJ), а Дилан Ван Барле держал просвет, который за километр до финиша составлял полторы минуты над ближайшими преследователями.

У нидерландского гонщика команды Ineos Grenadiers, который в этом году поднимался на вторую ступень подиума Тура Фландрии-2022, было достаточно времени, чтобы насладиться победой на велодроме в Рубэ. Он опередил разыгравшую спринт группу на 1 минуту 47 секунд.

Дилан Ван Барле: «Невероятно. Не мог поверить, когда приближался к велодрому. Оглянулся, чтобы посмотреть, едут ли ребята, но я был совсем один. Только когда ко мне подъехала техничка со спортивным директором Сервасом Кнавеном, я начал верить в победу. Не мог осознать.

Это Монумент. Конечно, я хотел выиграть Монумент. У меня нет слов – я был вторым на Туре Фландрии, а теперь выиграл Рубэ. Мне всё ещё надо осмыслить сегодняшнее выступление. Ощущения на велодроме были потрясающие, никогда ничего подобного не испытывал. Знал, что чувствует последний, я был таким в прошлом году, когда не вписался в лимит.

У меня мурашки пошли, когда увидел Дэйва Брэйлсфорда на финишной черте, радующегося так, будто он на велодроме один. Сервас Кнавен сказал мне по радио, чтобы я не сдерживал радость, наслаждался по полной. Я так и сделал.

Мы много лет боролись за большую победу на брусчатых классиках, несколько раз она была совсем близко. Вся команда приложила массу усилий, тестировала оборудование и тому подобное, поэтому пришла победа.

Для начала мы планировали не терять концентрацию сразу после старта. Был боковой ветер, и в таких условиях можно остаться позади, как и случилось с Ваутом Ван Артом и другими фаворитами. Мы заранее решили, что должны следить, кто останется после Аренберга, а потом решать, как разыгрывать наши карты в финале. В тот момент Михал Квятковски сказал мне, что я очень силён, что он будет мне помогать, сколько бы сил ни пришлось потратить. Он так и сделал.

Потом, когда все фавориты начали атаковать друг друга, Бен Тёрнер сказал мне, что он совсем пустой. Я попросил его съесть гель и попробовать развезти меня для атаки. Он идеально это сделал, я уехал. Было довольно болезненно возвращаться в голову гонки. Но когда мне это удалось, я смог немного восстановиться, почувствовал, что я сильнейший в группе. Мне просто надо было атаковать до сектора Каррефур де л’Арбр, и надеяться на лучшее. Я так и сделал.

Чемпионат мира прошлого года сыграл для меня очень важную роль. Тренер сборной Нидерландов Кос Муренхаут (Koos Moerenhout) придал мне уверенности и перед гонкой, и во время гонки. Он сказал, что я должен больше верить в себя. Я запомнил его слова, и смотрите, что получилось. Вдруг я занял высокое место на чемпионате мира, взял там серебряную медаль. А сегодня выиграл здесь после того, как всю зиму готовился к этим гонкам.

На Париж – Рубэ невозможно сидеть за кем-то. Надо просто фокусироваться на своей собственной гонке, быть в правильном месте в правильное время.

За последнюю пару лет велоспорт сильно изменился. Ребята атакуют раньше ми раньше, чтобы осложнить гонку. А это мой любимый стиль – заставить всех ехать на зубах перед ключевыми моментами. Моя сильная сторона – долгое прикладывание усилий.

Мы не планировали рано рвать пелотон, но сегодня так получилось. Мы просто были предельно сфокусированы и делали всё, чтобы нам не пришлось вести преследование. Мы хотели быть впереди с самого начала, так и сделали. С этого момента я знал, что у нас хорошие шансы, потому что не пришлось тратить силы, как остальным. Но нам немного не повезло, у меня был прокол, Пиппо прокололся, думаю, у всех были подобные проблемы. Мы просто сохраняли спокойствие и получили потрясающий результат.

Мы собирались осложнить гонку перед второй зоной питания, что и сделали. После Квято сказал, что будет работать на меня. Это придало мне огромную уверенность. Не хватает слов благодарности команде. Для нас пока сезон классик сложился великолепно. Будем наслаждаться. Ради этого мы много работали. Пару лет нас преследовали неудачи, но теперь всё пошло в правильном направлении. Вся команда на подъёме, и это потрясающе.

Я ещё не думал, где поставлю трофей Париж-Рубэ. Конечно, в самом красивом месте, рядом с моей серебряной медалью чемпионата мира. Только, наверное, надо найти столик покрепче, чтобы удержал…»