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Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

Дилан Ван Барле: "Нет слов, сначала стал вторым на Туре Фландрии, а теперь выиграл Париж-Рубэ"

 

 

  29-летний нидерландский велогонщик Дилан Ван Барле одержал самую крупную победу в карьере, выиграв классику – Монумент велоспорта Париж-Рубэ-2022, эта победа стала первой на Париж-Рубэ и для команды Ineos Grenadiers.

 

  Дилан Ван Барле атаковал в одиночку за 19 км до финиша в конце 5-го сектора брусчатки с категорией сложности 4 звёзды Камфан-ан-Певель (Camphin-en-Pévèle). Команда Ineos Grenadiers с самого старта держалась в голове пелотона, превосходя численностью другие команды в группе задолго до начала секторов брусчатки.

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Гонщики британской команды были настороже  через 49 км после старта, когда при боковом ветре пелотон порвался, и вместо погони за отрывом дня  началась борьба двух групп пелотона. Вместе с Ineos Grenadiers в первой группе работали команды EF Education – EasyPost, Bora-hansgrohe, Bahrain Victorious, Quick Step Alpha Vinyl, а часть фаворитов, включая Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma) осталась во второй группе. Только через 105 км погони группы объединились перед 20-м сектором брусчатки.

 

  Дилану Ван Барле пришлось из-за прокола менять велосипед за 107 км до финиша. Его товарищу по команде Филиппо Ганне также несколько раз не везло с проколами. Кэмерон Вюрф, Люк Роу, Магнус Шеффилд приложили много сил, работая в голове группы, Михал Квятковски и Филиппо Ганна  присоединились к лидирующей группе и внесли вклад в победу Ван Барле.

 

  Ситуация в гонке менялась с каждым пройденным сектором брусчатки. После 13-го сектора Орши впереди сформировалась группа из 12 гонщиков, в числе которых был и Дилан Ван Барле со своим товарищем по команде Беном Тёрнером, в то время как впереди в отрыве ехали Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Том Девриндт (Intermarché-Wanty Gobert) и Лоран Пишон (Arkéa-Samsic). Бен Тёрнер оставался рядом с Ван Барле до 6 сектора, где упал, но в итоге смог финишировать 11-м.

 

  После 9-го сектора ситуация в гонке изменилась – Матей Мохорич после прокола вернулся в группу, а затем снова атаковал с Ивом Лампартом (Quick Step Alpha Vinyl) за 29 км до финиша.  

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

 

 На их ускорение отреагировал Дилан Ван Баарле, который затем уехал в одиночку. Матея Мохорича после падения Ива Лампарта добрала группа Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Штефана Кюнга (Groupamа FDJ), а Дилан Ван Барле держал просвет, который за километр до финиша составлял полторы минуты над ближайшими преследователями.

 

  У нидерландского гонщика команды Ineos Grenadiers, который в этом году поднимался на вторую ступень подиума Тура Фландрии-2022, было достаточно времени, чтобы насладиться победой на велодроме в Рубэ. Он опередил разыгравшую спринт группу на 1 минуту 47 секунд.

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

Дилан Ван Барле - победитель Париж-Рубэ-2022

 

 

 

  Дилан Ван Барле: «Невероятно. Не мог поверить, когда приближался к велодрому. Оглянулся, чтобы посмотреть, едут ли ребята, но я был совсем один. Только когда ко мне подъехала техничка со спортивным директором Сервасом Кнавеном, я начал верить в победу. Не мог осознать.

 

  Это Монумент. Конечно, я хотел выиграть Монумент. У меня нет слов – я был вторым на Туре Фландрии, а теперь выиграл Рубэ. Мне всё ещё надо осмыслить сегодняшнее выступление. Ощущения на велодроме были потрясающие, никогда ничего подобного не испытывал. Знал, что чувствует последний, я был таким в прошлом году, когда не вписался в лимит. 

 

  У меня мурашки пошли, когда увидел Дэйва Брэйлсфорда на финишной черте, радующегося так,  будто он на велодроме один. Сервас Кнавен сказал мне по радио, чтобы я не сдерживал радость, наслаждался по полной. Я так и сделал.

 

  Мы много лет боролись за большую победу на брусчатых классиках, несколько раз она была совсем близко. Вся команда приложила массу усилий, тестировала оборудование и тому подобное, поэтому пришла победа.

 

  Для начала мы планировали не терять концентрацию сразу после старта. Был боковой ветер, и в таких условиях можно остаться позади, как и случилось с Ваутом Ван Артом и другими фаворитами. Мы заранее решили, что должны следить, кто останется после Аренберга, а потом решать, как разыгрывать наши карты в финале. В тот момент Михал Квятковски сказал мне, что я очень силён, что он будет мне помогать, сколько бы сил ни пришлось потратить. Он так и сделал.

 

  Потом, когда все фавориты начали атаковать друг друга, Бен Тёрнер сказал мне, что он совсем пустой. Я попросил его съесть гель и попробовать развезти меня для атаки. Он идеально это сделал, я уехал. Было довольно болезненно возвращаться в голову гонки. Но когда мне это удалось, я смог немного восстановиться, почувствовал, что я сильнейший в группе. Мне просто надо было атаковать до сектора Каррефур де л’Арбр, и надеяться на лучшее. Я так и сделал.

 

  Чемпионат мира прошлого года сыграл для меня очень важную роль. Тренер сборной Нидерландов Кос  Муренхаут (Koos Moerenhout) придал мне уверенности и перед гонкой, и во  время гонки. Он сказал, что я должен больше верить в себя. Я запомнил его слова, и смотрите, что получилось. Вдруг я занял высокое место на чемпионате мира, взял там серебряную медаль. А сегодня выиграл здесь после того, как всю зиму готовился к этим гонкам.

 

  На Париж – Рубэ невозможно сидеть за кем-то. Надо просто фокусироваться на своей собственной гонке, быть в правильном месте в правильное время.

 

  За последнюю пару лет велоспорт сильно изменился. Ребята атакуют раньше ми раньше, чтобы осложнить гонку. А это мой любимый стиль – заставить всех ехать на зубах перед ключевыми моментами. Моя сильная сторона – долгое прикладывание усилий.

 

  Мы не планировали рано рвать пелотон, но сегодня так получилось. Мы просто были предельно сфокусированы и делали всё, чтобы нам не пришлось вести преследование. Мы хотели быть впереди с самого начала, так и сделали. С этого момента я знал, что у нас хорошие шансы, потому что не пришлось тратить силы, как остальным. Но нам немного не повезло, у меня был прокол, Пиппо прокололся, думаю, у всех были подобные проблемы. Мы просто сохраняли спокойствие и получили потрясающий результат.

 

  Мы собирались осложнить гонку перед второй зоной питания, что и сделали. После Квято сказал, что будет работать на меня. Это придало мне огромную уверенность. Не хватает слов благодарности команде. Для нас пока сезон классик сложился великолепно. Будем наслаждаться. Ради этого мы много работали. Пару лет нас преследовали неудачи, но теперь всё пошло в правильном направлении. Вся команда на подъёме, и это потрясающе.

 

  Я ещё не думал, где поставлю трофей Париж-Рубэ. Конечно, в самом красивом месте, рядом с моей серебряной медалью чемпионата мира. Только, наверное, надо найти столик покрепче, чтобы удержал…»

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2022

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Теги к статье: Дилан Ван Баарле Dylan Van Baarle Ineos Grenadiers Париж-Рубэ Paris-Roubaix Париж-Рубэ-2022 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 02:19 | Регистрация: 27.05.2017

    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    No war!
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Комментарии

  • uran
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (1)
    uran-Фото
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.
  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото

    Ну был же по крайней мере один прецедент, на Джиро Де Италия, когда гонщики именно отказались ехать сказав, что "этап слишком длинный, дождь слишком мокрый, погода слишком холодная - давайте мы все сядем в теплые автобусы и проедем половину пути в них" И организаторы были вынуждены им подчиниться. Я исхожу из информации, озвученной в новости. Там сказано ... то что сказано.

  • VeloVelo
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад Победе Дилана. Заслужил!

  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    RVL-Фото
    А как вы себе это представляете без согласования со всеми?
  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    RVL-Фото

    Я понял, что они там сами по тормозам ударили, и страйк устроили)) а орги согласились под давлением, ибо а что делать?
    Или не так?)))

    Я видел, как не давали старт долго. Группа ехала за пейскаром в дикую непогоду. Потом появился титр, гонка отменена в связи с непогодой. 

  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото
    "Через 25 км велогонщики попросили организаторов нейтрализовать этап" - это не я придумал, так написано в новости, которую мы обсуждаем. Про спонсоров, организаторов, болельщиков, инфраструктуру и контракты там ничего не написано.
  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото
    Вы меня не правильно поняли. Я совсем не против и даже приветствую отмены, замены, укорочения опасных этапов. Но только когда это решают организаторы и ответственные за безопасность гонки люди, а не сами гонщики типа "нам холодно, скучно, не интересно, хотим домой - давайте все отменим"
  • nightbuster33
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    nightbuster33-Фото

    В таких гонках гонщики велосипедных стран неудержимы.

  • uran
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    uran-Фото
    Болельщики такие болельщики, а не отмени, побились бы гонщики массово, кричали в три горла чего этап не отменили.
  • EL-Fenomeno
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Классная Рубэ и не надо даже дождя, получилось офигенно + ПИЛЬ'ще epic. 

    Достойный победитель самой монументальной классики, но в начале был сущий ад хаос (на то она и Рубэ): разрыв пелотона и первые секции павэ, где падали и падали; а проколов наверное РЕКОРДное количество за гонку.

    Лампаэрт прям как на Moto GP, только те падают на шоссе, а тут он приложился спиной на острую брусчатку, хорошо что отделался "не лёгким испугом" и мигом встал и таки поехал дальше. Мохоричъ пахал больше всех, и на спринт в такой компании конечно же сил не осталось, жаль что мимо подиума. А вот тот бельгийский ноунэйм на финише едва не объехал уставшего Кюнга, но и 4-е место для молодого Тома - это успех, как и для Кюнга "бронза". Ван Арт болел КОВИДом...я бы не сказал), скорое МВДП, который в личке на этот раз проиграл Воуту.

    Цитата: Earl57
    Поймали момент. Теперь зубоскалят))

     

    Там ещё и ВЕТЕРок поднялся.. spiteful Оператор правильный кадр взял)) first_move
     

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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