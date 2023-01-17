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Йонас Вингегор: “Всё больше уверенности, что мне подходит маршрут Тур де Франс-2023”

Йонас Вингегор о деталях маршрута Тур де Франс-2023

 

 

   Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) продолжает изучать маршрут французского Гранд-тура следующего года, где собирается защищать титул.

 

  26-летний датский  велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал в интервью WielerFlits, что по мере вникания в детали маршрута растёт уверенность, что Тур де Франс-2023 ему подходит, а маршрут Джиро д’Италия-2023 он ещё не рассматривал.

 

 

  Йонас Вингегор: «Сначала мне показалось, что этот Тур де Франс больше подходит Погачару. Но чем чаще я рассматривал маршрут, тем лучше он мне казался. С каждым разом укреплялось ощущение, что Тур мне подходит больше.

 

  Моё первое впечатление, что на этом Туре будет меньше настоящих высоких гор и очень мало подъёмов, которые мне подходят. Но когда начал изучать Тур де Франс-2023 более детально, пришёл к выводу, что есть идеальные для меня этапы.

 

  В прошлом выпуске Тура было много подъёмов протяжённостью в 3 км, и в следующем году их уже не будет. Но появятся подъёмы около 10 км, и все они довольно трудные. Я хочу вернуться на Тур де Франс. Стартовать под первым номером – очень редкая возможность.

 

  Я видел, что на Джиро д’Италия будут разделки, которые мне подходят, но остальной маршрут я не смотрел».

 

  Ранее спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью VeloNews отмечал, что маршрут Джиро д’Италия-2023 с тремя разделками общей протяжённостью 70,6 км подходит Вингегору, и не исключён вариант, что Йонас Вингегор впервые в карьере стартует на итальянском Гранд-туре.

 

 Один из главных соперников Йонаса Вингегора, двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уже говорил в нескольких интервью, что борьба за третий титул на французском Гранд-туре остаётся его главной целью.

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Velolife
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    Velolife-Фото

    Оба травмировали колени. Поэтому покинули солнечную снежную трассу не на ногах или колёсах, а на носилках. 

  • uran
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    uran-Фото
    Неужели нельзя менее травматичными ограждения делать?
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Где ВВА и Пидкок?

    К вопросу о том, где Пидкок. Он сегодня стравовский рекорд порвал на Са Калобра. Почти на 2 минуты улучшил предыдущий лучший результат.

    "...22.46 with roughly 6.6wkg! The Ineos Grenadiers headed there with approx 10 riders during their training camp!"

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    я думаю, что велокросс как Олимпийская дисциплина не имеет смысла: в середине февраля все топы измотаны длинным сезоном, у не измотанных начинается подготовка к весенним классикам на шоссе, а ехать на другой конец света ради Олимпийской медали в непонятной дисциплине никто не захочет.
    Велокросс по снегу - это действительно отдельное упражнение. Мне, как постоянному катальцу зимой по снегу на кроссовом велосипеде, это интересно: я знаю как это делать и в прошлом году понимал, почему ФВЭ ехала на этой трассе лучше всех.
    Идеология управления велосипедом на снегу немного иная, мозгу и организму для этого требуется изменить навыки, а за 10-15 часов тренировок это сделать сложно.
    Хоть велокросс и зрелищный вид спорта, но всё-же это некий европейский междусобойчик: не нужно его тянуть на Олимпиаду ради забавы, пусть он останется для истинных ценителей.
  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Pugachev-Фото

    Если честно, в летнюю олимпиаду надо бег на лыжах по асфальту ставить... А зимой вело - это надо на фэтах уж, тогда

  • Pugachev
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    Pugachev-Фото

    По виду у Изербита судороги были... Это весьма вероятно в такой ситуации... Я вообще не столько болел, сколько беспокоился про падения.... 

     

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    Риск разложиться потому и вырос, что почистили лучше: холодный грунт охлаждает снег снизу, а сверху слой снега охлаждает воздух. При высокой влажности этот мелкий слой снега промерзает насквозь, превращаясь в лёд. Почти вся трасса была покрыта коркой льда. Если бы слой снега был больше - он бы был теплее и мягче.
    Но за день до гонки снег был влажный (видимо температура около 0) и, как я думаю, организаторы опасались что это всё может превратиться в мокрую кашу и сняли лишний снег так, что в некоторых местах виднеется грунт.
    А в день гонки температура снизилась до -4 и покрытие оказалось более скользкое и твёрдое.
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Earl57-Фото
    У ВВА и Пидкока тренировочные лагеря с командами. Валь де Соле они ездили в прошлом году. У Альпецина лагерь раньше был, Ван дер Пул тоже из-за этого пропускал велокросс.
    По снегу они ездят ради продвижения велокросса на ОИ. На летнюю олимпиаду велокросс не берут из-за того что соревнования проходят осенью и зимой. А на зимнюю идут только те виды, которые на снегу и льду. Поэтому и делают этап КМ по снегу.
  • Lex1
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Lex1-Фото

    По мне, снега мало на трассе оставили. В прошлом году было больше снега и то так не падали. 

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Freejazz-Фото
    У всех свои приоритеты и терять сезон из-за малозначимой гонки - это повод подумать (травмы ФВЭ и Изербита это подтверждают). Вы ещё раз пересмотрите гонку и проанализируёте состав участников. Где ВВА и Пидкок?
    Может кому такие гонки и нравятся, но я предпочитаю езду по грязи, а не по льду.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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