Йонас Вингегор: “Всё больше уверенности, что мне подходит маршрут Тур де Франс-2023”

Где ВВА и Пидкок?



К вопросу о том, где Пидкок. Он сегодня стравовский рекорд порвал на Са Калобра. Почти на 2 минуты улучшил предыдущий лучший результат.

"...22.46 with roughly 6.6wkg! The Ineos Grenadiers headed there with approx 10 riders during their training camp!"