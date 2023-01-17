Йонас Вингегор: “Всё больше уверенности, что мне подходит маршрут Тур де Франс-2023”

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- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 07:30
Йонас Вингегор о деталях маршрута Тур де Франс-2023
Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) продолжает изучать маршрут французского Гранд-тура следующего года, где собирается защищать титул.
26-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал в интервью WielerFlits, что по мере вникания в детали маршрута растёт уверенность, что Тур де Франс-2023 ему подходит, а маршрут Джиро д’Италия-2023 он ещё не рассматривал.
Йонас Вингегор: «Сначала мне показалось, что этот Тур де Франс больше подходит Погачару. Но чем чаще я рассматривал маршрут, тем лучше он мне казался. С каждым разом укреплялось ощущение, что Тур мне подходит больше.
Моё первое впечатление, что на этом Туре будет меньше настоящих высоких гор и очень мало подъёмов, которые мне подходят. Но когда начал изучать Тур де Франс-2023 более детально, пришёл к выводу, что есть идеальные для меня этапы.
В прошлом выпуске Тура было много подъёмов протяжённостью в 3 км, и в следующем году их уже не будет. Но появятся подъёмы около 10 км, и все они довольно трудные. Я хочу вернуться на Тур де Франс. Стартовать под первым номером – очень редкая возможность.
Я видел, что на Джиро д’Италия будут разделки, которые мне подходят, но остальной маршрут я не смотрел».
Ранее спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью VeloNews отмечал, что маршрут Джиро д’Италия-2023 с тремя разделками общей протяжённостью 70,6 км подходит Вингегору, и не исключён вариант, что Йонас Вингегор впервые в карьере стартует на итальянском Гранд-туре.
Один из главных соперников Йонаса Вингегора, двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уже говорил в нескольких интервью, что борьба за третий титул на французском Гранд-туре остаётся его главной целью.
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