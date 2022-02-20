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Том Дюмулин и Тобиас Фосс возглавят команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Jumbo-Visma поддержит Тома Дюмулина и Тобиаса Фосса на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Во время презентации Jumbo-Visma спортивный директор команды Мерейн Зееман подтвердил, что 31-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин собирается вернуться на Джиро д’Италия, Гранд-тур, на котором одержал победу в 2017 году. Но команда Jumbo-Visma планирует стартовать на первом из трёх Гранд-туров сезона с двумя капитанами.  

 

 

Том Дюмулин и Тобиас Фосс возглавят команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2022

 

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

  Лидерство с Томом Дюмулином разделит 24-летний чемпион Норвегии в разделке и групповой гонке Тобиас Фосс, который в прошлом году финишировал на Джиро д’Италия 9-м в общем зачёте.

  По словам Мерейна Зеемана, команда ещё не знает, сможет ли Том Дюмулин бороться за победу на итальянском Гранд-туре, и будет поддерживать как Тома Дюмулина, так и Тобиаса Фосса. Также команда поступит и на Тур де Франс-2022, где капитанские полномочия разделят Примож Роглич и Йонас Вингегор. Мерейн Зееман отметил, что состав на Вуэльту Испании-2022 будет определяться после Тур де Франс.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «То, что Том собирается на Джиро, обещает очень интересную историю. Время, которое Том использовал для личного развития и осмысления, пошло ему на пользу. Он очень хочет вернуться на Джиро д’Италия и у него есть амбиции, что для нас стало отличной новостью и усилило наш состав.

 

  Мы обсуждали это решение вместе, он готов приложить все силы ради трёх недель гонки. Пока не знаем, сможет ли он бороться за победу, но у нас есть цель. Мы предоставим ему всю поддержку, на какую способны. Гордимся, что он вернётся, что он воодушевлён и настроен на борьбу.

 

  Тобиаса мы развиваем с прицелом на будущее. Не хотим оказывать на него давление, но считаем, что он сможет продвигаться именно в этом направлении. Том гораздо опытнее и идёт на шаг впереди, но мы поддержим Тобиаса. Он всё ещё в фазе развития, поэтому давить не будем, но мы подготовим его как можно лучше».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Тобиас Фосс Tobias Foss Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    По мне так после Джиро-2021.

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Ну, если подписали на 5 лет, значит, проблемы со спиной решили?

  • VeloVelo
    Состав велокоманды Quick –Step ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Седло впечатляет! ) Как они на этой штуковине умудряются посидеть-отдохнуть во время гонки?! ))

  • Sezar
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Взять два ГТ в таком юном возрасте - это было бы очень круто, но Тадей уже много раз творил невероятные вещи. 

    Тем не менее думаю, что прямо сейчас он все же не единственный, а первый среди равных и в перспективе легкого штампования Туров я сомневаюсь.

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Как-то рановато Юмба состав на ТДФ загадывает.
    Не слишком ли многословен Мерейн Зееман ?

  • Адриен
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (11)
    Адриен-Фото

    [quote=микеле оп-оп-оп][quote=bambuk1970]Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не
     
    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 
     
    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 
    А может, как Дюмулен, не? 
    [/quote]

     Всё познается в сравнении. По сравнению с кем или чем карьера Закарина удалась ? С карьерой спортсмена из второй-третьей лиги - да. А с карьерой Погачара - к примеру - или Карапаса ? Фрум, Берналь, Саган... Наверное у Закарина неплохие и характер, и амбиции. Но за это званиями и медалями в спорте не награждают, в историю не вписывают, только - за КОНКРЕТНЫЕ достижения. А выдающимися достижениями Закарин не блистал. Да, старался. Но таковых в пелетоне - 100%. Все стараются изо всех сил. Так что ? РАБОТА ТАКАЯ ! За это деньги - неплохие - получают... Закарин - хороший гонщик из "кордебалета", не халтурщик, трудяга. Но до солиста не дотянул. Как, впрочем, большинство велогонщиков .

  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото
    не факт
  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото

    Однозначно не потянет

  • RVL
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    RVL-Фото
    Здравствуйте! У них ни одного внятного не было давно. А так и четырехглавым выступить могут))
  • EL-Fenomeno
    Петер Саган: «Весенние классик ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для тех кто ещё не видел:

     - Вы кто (такой) ?

     - Я Петер)

     - Нет, (это) я Петер !

    Тут, чем эта дискуссия закончилась friends My new, 2022 Team TotalEnergies kit by Sportful

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