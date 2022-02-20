Том Дюмулин и Тобиас Фосс возглавят команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Jumbo-Visma поддержит Тома Дюмулина и Тобиаса Фосса на Джиро д’Италия-2022

Во время презентации Jumbo-Visma спортивный директор команды Мерейн Зееман подтвердил, что 31-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин собирается вернуться на Джиро д’Италия, Гранд-тур, на котором одержал победу в 2017 году. Но команда Jumbo-Visma планирует стартовать на первом из трёх Гранд-туров сезона с двумя капитанами.

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Лидерство с Томом Дюмулином разделит 24-летний чемпион Норвегии в разделке и групповой гонке Тобиас Фосс, который в прошлом году финишировал на Джиро д’Италия 9-м в общем зачёте.

По словам Мерейна Зеемана, команда ещё не знает, сможет ли Том Дюмулин бороться за победу на итальянском Гранд-туре, и будет поддерживать как Тома Дюмулина, так и Тобиаса Фосса. Также команда поступит и на Тур де Франс-2022, где капитанские полномочия разделят Примож Роглич и Йонас Вингегор. Мерейн Зееман отметил, что состав на Вуэльту Испании-2022 будет определяться после Тур де Франс.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «То, что Том собирается на Джиро, обещает очень интересную историю. Время, которое Том использовал для личного развития и осмысления, пошло ему на пользу. Он очень хочет вернуться на Джиро д’Италия и у него есть амбиции, что для нас стало отличной новостью и усилило наш состав.

Мы обсуждали это решение вместе, он готов приложить все силы ради трёх недель гонки. Пока не знаем, сможет ли он бороться за победу, но у нас есть цель. Мы предоставим ему всю поддержку, на какую способны. Гордимся, что он вернётся, что он воодушевлён и настроен на борьбу.

Тобиаса мы развиваем с прицелом на будущее. Не хотим оказывать на него давление, но считаем, что он сможет продвигаться именно в этом направлении. Том гораздо опытнее и идёт на шаг впереди, но мы поддержим Тобиаса. Он всё ещё в фазе развития, поэтому давить не будем, но мы подготовим его как можно лучше».