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Спортивный директор Jumbo-Visma о маршруте Тур де Франс-2023 и планах команды

Мерейн Зееман: «Маршрут Тур де Франс-2023 подходит и Йонасу Вингегору, и Приможу Рогличу, и Тадею Погачару»

 

 

  Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор не присутствовал на презентации маршрута французского Гранд-тура следующего года, как не было и его товарища по команде, призёра Тур де Франс-2020 Приможа Роглича и обладателя зелёной майки Тур де Франс-2022 Ваута ван Арта.

 

  Но генеральный менеджер Jumbo-Visma Ричард Плюгге и спортивный директор Мерейн Зееман в Дворце конгрессов в Париже внимательно следили за представлением этапов, а после презентации поделились впечатлениями в интервью журналистам Cyclingnews и VeloNews, а также официальному сайту команды Jumbo-Visma. Мерейн Зееман отметил, что в команде не будут торопиться с объявлением о распределении капитанов на Гранд-туры, и напомнил, что Тур де Франс остаётся для команды целью номер 1.

 

 

Спортивный директор Jumbo-Visma о маршруте Тур де Франс-2023 и планах команды

©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Маршрут не совсем привычный, новый, подобного не видели несколько лет. Будет сочетание горных этапов, которые кажутся простыми с экстремально тяжёлыми, как этап с прохождением Розелен и Коль-де-ла-Лоз (17-й). Очень тяжёлый этап. Также этап в Вогезах в предпоследний день, что делает финальную неделю Тура самой тяжёлой.

 

  Пиренейские этапы не такие выматывающие, как в прошлые годы, но первая неделя довольно трудная, частично из-за того, что стартует в Стране Басков. Поэтому довольно быстро станет понятно, кто сильнейший. Особняком стоит этап с Пюи-де-Дом. Его все будут ждать.  

 

  Меня не волнует, что будет всего одна разделка. Наш сильнейший оппонент – Погачар, и он тоже специалист индивидуальной гонки на время, так что для нас большой разницы нет.

 

  Думаю, маршрут довольно разнообразный. Мы без труда сможем приспособиться. Хотя некоторые аспекты вне нашего контроля. Единственное, что мы можем контролировать – тщательную подготовку. Надеемся побороться за победу».

 

  На вопросы о распределении капитанов Jumbo-Visma на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2023 году Мерейн Зееман ответил:

 

  «С такими лидерами как у нас, с Рогличем, Вингегором, Ван Артом, можем влиять на ход гонки. В октябре ничего решать не будем. Сначала пойдёт очень напряжённый процесс планирования и обсуждения с тренерами и гонщиками. Мы должны внимательно изучить все детали, а потом примем решение. Конечно, не станет сюрпризом, если Йонас поедет Тур, но пока ничего не решено. Сначала хочу  поговорить с ним, с  командой спортивных директоров, со всеми тренерами, а потом выберем для него лучшую программу».

 

  Когда Зеемана спросили о варианте старта Роглича на Джиро д’Италия-2023, а Вингегора на Тур де Франс, спортивный директор Jumbo-Visma не стал вычёркивать этот вариант:

 

  «Такая возможность есть, но также есть вариант, что оба поедут Тур де Франс-2023. Дело не в том, что я не хочу говорить, просто наша задача – строить планы и готовиться. Обсуждаем всё с множеством людей. Пока всё только в черновиках. Уверены лишь в одном, что мы хотим побеждать на крупнейших гонках мира – это Гранд-туры, Париж-Рубэ, Тур Фландрии. Это очень важные для нас гонки. Нам просто нужно время, чтобы распланировать процесс.

 

  Есть шанс, что мы отправим на Джиро наших молодых талантливых гонщиков или Вилко Келдермана. Главное для нас – победа на Тур де Франс. это приоритет, поэтому мы начинаем с планирования этой гонки.

 

  Тур де Франс-2023 подходит и Йонасу, и Приможу. Думаю, Примож может быть взрывным, как и Погачар, но в то же время он силён на протяжённых подъёмах. С Йонасом то же самое, все видели это в 2021 и 2022 годах. Трём этим гонщикам маршрут подходит».

 

 

Тур де Франс-2023. Презентация маршрута

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 маршрут Тур де Франс-2023

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • litxaa
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    litxaa-Фото

    Какие разные мнения о маршруте от "Фиии, нет горных финишей на 3-тьей неделе и очень мало эпических гор" до "Фиии, всего 1 разделка и та с горкой"

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    velodoctor-Фото
    Чтоб узких спецов раздельщиков демонстративно обломать.
    Я бы сказал, что маршрут для Йетса разработали.
  • Yuriy 17
    Quick Step объявит не раньше я ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Понятно то - что у П. Лефевра и Р. Эвенпула идёт торг с организаторами Джиро о величине гонорара за участие в этом гран-туре.

    Это нормально, так и должно быть.

    Понятно и то, что отсутствие длинной равнинной разделки снижает шансы Р. Эвенпула на ТдФ, и повышает вероятность его участия на Джиро.

    Красиво было бы Р. Эвенепулу отдуплиться победами в 23 году на Джиро и Вуэльте

  • Ернат
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (7)
    Ернат-Фото

    надеюсь, эвенпул составить конкуренцию этим двоим, может еще Аюсо подтянется ?

  • старт-шоссе 82
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Маршруты прописывают организаторы ,а проходят его гонщики. Так что сколько ни говори что маршрут такой или не такой все равно все покажет гонка. Какие составы выставят команды ,кто пойдет гонку за победой ,кто за подиум или 5-10ку, кто за этапами ...

    Лично мне маршрут нравится и я всегда смотрю  с одинаковым интересом все три гранд-тура.

  • error
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    error-Фото

    Цитата: RVL
    вполне логичный календарь. выйдя на пик весенних классик зацепить джиро. ...

     

    никто столько пик формы не продержит... даже уклюканный



    Такой рельеф даже не команда будет решать... ниодна не выдержит столько гор... посыпятся.... Тур для индивидулистов, в хорошем смысле. Как про этапы, так и про генерал.

     

    з.ы. для чего тогда такая разделка вобще не понял.

  • Kay82
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (7)
    Kay82-Фото

    Вингегор настоящий и следующий чемпион тура

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    "Будьте добры — Только к доброму радость придет. Будьте добры — Пусть зажгутся веселья костры. Будьте добры, Ну пожалуйста, будьте добры!"
    (с) м/ф "Новогоднее приключение"
    Нее, я за чистый спорт, где Погочару не место, сверхлюдей в природе не бывает, пусть победит сильнейший. 

  • Sezar
    Quick Step объявит не раньше я ... (3)
    Sezar-Фото

    Ой, ладно, все ж понятно.

  • Astanaforever
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А Погачар че думает, что Вингегор будет вату катать? Этот тоже все силы приложить, чтоб Погачара укатать как в этом году. Вот будет заруба всем на радость.

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Primoz Roglic (Jumbo - Visma)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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