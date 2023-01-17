Спортивный директор Jumbo-Visma о маршруте Тур де Франс-2023 и планах команды

Мерейн Зееман: «Маршрут Тур де Франс-2023 подходит и Йонасу Вингегору, и Приможу Рогличу, и Тадею Погачару»

Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор не присутствовал на презентации маршрута французского Гранд-тура следующего года, как не было и его товарища по команде, призёра Тур де Франс-2020 Приможа Роглича и обладателя зелёной майки Тур де Франс-2022 Ваута ван Арта.

Но генеральный менеджер Jumbo-Visma Ричард Плюгге и спортивный директор Мерейн Зееман в Дворце конгрессов в Париже внимательно следили за представлением этапов, а после презентации поделились впечатлениями в интервью журналистам Cyclingnews и VeloNews, а также официальному сайту команды Jumbo-Visma. Мерейн Зееман отметил, что в команде не будут торопиться с объявлением о распределении капитанов на Гранд-туры, и напомнил, что Тур де Франс остаётся для команды целью номер 1.

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Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Маршрут не совсем привычный, новый, подобного не видели несколько лет. Будет сочетание горных этапов, которые кажутся простыми с экстремально тяжёлыми, как этап с прохождением Розелен и Коль-де-ла-Лоз (17-й). Очень тяжёлый этап. Также этап в Вогезах в предпоследний день, что делает финальную неделю Тура самой тяжёлой.

Пиренейские этапы не такие выматывающие, как в прошлые годы, но первая неделя довольно трудная, частично из-за того, что стартует в Стране Басков. Поэтому довольно быстро станет понятно, кто сильнейший. Особняком стоит этап с Пюи-де-Дом. Его все будут ждать.

Меня не волнует, что будет всего одна разделка. Наш сильнейший оппонент – Погачар, и он тоже специалист индивидуальной гонки на время, так что для нас большой разницы нет.

Думаю, маршрут довольно разнообразный. Мы без труда сможем приспособиться. Хотя некоторые аспекты вне нашего контроля. Единственное, что мы можем контролировать – тщательную подготовку. Надеемся побороться за победу».

На вопросы о распределении капитанов Jumbo-Visma на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2023 году Мерейн Зееман ответил:

«С такими лидерами как у нас, с Рогличем, Вингегором, Ван Артом, можем влиять на ход гонки. В октябре ничего решать не будем. Сначала пойдёт очень напряжённый процесс планирования и обсуждения с тренерами и гонщиками. Мы должны внимательно изучить все детали, а потом примем решение. Конечно, не станет сюрпризом, если Йонас поедет Тур, но пока ничего не решено. Сначала хочу поговорить с ним, с командой спортивных директоров, со всеми тренерами, а потом выберем для него лучшую программу».

Когда Зеемана спросили о варианте старта Роглича на Джиро д’Италия-2023, а Вингегора на Тур де Франс, спортивный директор Jumbo-Visma не стал вычёркивать этот вариант:

«Такая возможность есть, но также есть вариант, что оба поедут Тур де Франс-2023. Дело не в том, что я не хочу говорить, просто наша задача – строить планы и готовиться. Обсуждаем всё с множеством людей. Пока всё только в черновиках. Уверены лишь в одном, что мы хотим побеждать на крупнейших гонках мира – это Гранд-туры, Париж-Рубэ, Тур Фландрии. Это очень важные для нас гонки. Нам просто нужно время, чтобы распланировать процесс.

Есть шанс, что мы отправим на Джиро наших молодых талантливых гонщиков или Вилко Келдермана. Главное для нас – победа на Тур де Франс. это приоритет, поэтому мы начинаем с планирования этой гонки.

Тур де Франс-2023 подходит и Йонасу, и Приможу. Думаю, Примож может быть взрывным, как и Погачар, но в то же время он силён на протяжённых подъёмах. С Йонасом то же самое, все видели это в 2021 и 2022 годах. Трём этим гонщикам маршрут подходит».