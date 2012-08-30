Примож Роглич и Йонас Вингегор разделят лидерство на Тур де Франс-2022

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о составе на Тур де Франс-2022

После подиумов Стевена Крёйсвейка, Приможа Роглича и Йонаса Вингегора на Тур де Франс французский Гранд-тур вновь будет главной целью велокоманды Jumbo-Visma в 2022 году. Спортивный директор команды Мерейн Зееман во время презентации команды в тренировочном лагере в Испании назвал имена шести гонщиков, которые войдут в состав на Тур де Франс-2022, ещё два гонщика станут известны в мае.

В предварительный состав на французский Гранд-тур вошли Примож Роглич, Йонас Вингегор, Стевен Крёйсвейк, Сепп Кусс, Роан Деннис, Ваут ван Арт.

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Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В 2021 году у нас получился лучший Тур де Франс в истории – мы выиграли четыре этапа, заняли второе место в генеральной классификации. В июле 2022 года сделаем всё, чтобы стать лучшей версией себя. Но мы знаем, что борьба будет серьёзная. Тадей Погачар снова фаворит, а мы – одни из претендентов.

Для начала будет важно пройти без каких-либо травм нервную открывающую гонку неделю. Тур – самая крупная гонка мира, которую трудно выиграть, но этот вызов мы считаем потрясающим и с нетерпением его ждём».

В интервью Cyclingnews Мерейн Зееман рассказал о составе на Тур де Франс-2022 подробнее: «Йонас и Примож – наши лидеры А, оба. Конечно, если смотреть на список достижений Приможа, он главный лидер, но мы поедем гонку с двумя капитанами. В этом плане Примож всегда впереди, но мы очень верим в Йонаса, что он может быть лидером. Мы поможем ему и будем относиться к нему как к лидеру.

Самое интересное в велоспорте, что никогда не знаешь. Есть дни, когда ничего не ждёшь, и проконтролировать ситуацию невозможно. Конечно, Погачар – двукратный победитель Тур де Франс, он силён на всех рельефах, у него сильная команда. Мы готовимся месяцами, придерживаемся плана, но гонка может измениться в любой момент. Просто надо быть готовыми ко всему.

У Ваута ван Арта будет свободная роль. Кусс и Крёйсвейк – важные помощники в горах. Потом у нас будет Роан Деннис, он сможет помогать в горах и на равнине. Эти шестеро гарантировано будут в составе, на два оставшихся в составе места будет много претендентов, кто именно – решим после классик.

Я много лет старался заполучить Роана Денниса в команду, для нас большой успех, что это удалось. У него очень много качеств. Он отлично подходит к роли помощника на Гранд-турах, сможет делать ту работу, которую выполнял Тони Мартин. Мы все знаем, как он помог Тео Геогану Харту на Джиро в 2020 году. Для команды он гонщик-мечта.

В прошлом было всякое, но я верю в нашу программу, которую мы подготовили для него как с физической, так и с психологической стороны. Он отлично вписался в команду, мы прекрасно общаемся, строим взаимоотношения. Насчёт него у меня нет никаких сомнений, убеждён, что он усилит нашу команду».