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Примож Роглич и Йонас Вингегор разделят лидерство на Тур де Франс-2022

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о составе на Тур де Франс-2022

 

 

  После подиумов Стевена Крёйсвейка, Приможа Роглича и Йонаса Вингегора на Тур де Франс французский Гранд-тур вновь будет главной целью велокоманды Jumbo-Visma в 2022 году. Спортивный директор команды Мерейн Зееман во время презентации команды в тренировочном лагере в Испании назвал имена шести гонщиков, которые войдут в состав на Тур де Франс-2022, ещё два гонщика станут известны в мае.

 

  В предварительный состав на французский Гранд-тур вошли Примож Роглич, Йонас Вингегор, Стевен Крёйсвейк, Сепп Кусс, Роан Деннис, Ваут ван Арт.

 

 

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В 2021 году у нас получился лучший Тур де Франс в истории – мы выиграли четыре этапа, заняли второе место в генеральной классификации. В июле 2022 года сделаем всё, чтобы стать лучшей версией себя. Но мы знаем, что борьба будет серьёзная. Тадей Погачар снова фаворит, а мы – одни из претендентов.

 

  Для начала будет важно пройти без каких-либо травм нервную открывающую гонку неделю. Тур – самая крупная гонка мира, которую трудно выиграть, но этот вызов мы считаем потрясающим и с нетерпением его ждём».

 

  В интервью Cyclingnews Мерейн Зееман рассказал о составе на Тур де Франс-2022 подробнее: «Йонас и Примож – наши лидеры А, оба. Конечно, если смотреть на список достижений Приможа, он главный лидер, но мы поедем гонку с двумя капитанами. В этом плане Примож всегда впереди, но мы очень верим в Йонаса, что он может быть лидером. Мы поможем ему и будем относиться к нему как к лидеру.

  Самое интересное в велоспорте, что никогда не знаешь. Есть дни, когда ничего не ждёшь, и проконтролировать ситуацию невозможно. Конечно, Погачар – двукратный победитель Тур де Франс, он силён на всех рельефах, у него сильная команда. Мы готовимся месяцами, придерживаемся плана, но гонка может измениться в любой момент. Просто надо быть готовыми ко всему.

 

  У Ваута ван Арта будет свободная роль. Кусс и Крёйсвейк – важные помощники в горах. Потом у нас будет Роан Деннис, он сможет помогать в горах и на равнине. Эти шестеро гарантировано будут в составе, на два оставшихся в составе места будет много претендентов, кто именно – решим после классик.

 

  Я много лет старался заполучить Роана Денниса в команду, для нас большой успех, что это удалось. У него очень много качеств. Он отлично подходит к роли помощника на Гранд-турах, сможет делать ту работу, которую выполнял Тони Мартин. Мы все знаем, как он помог Тео Геогану Харту на Джиро в 2020 году. Для команды он гонщик-мечта.

  В прошлом было всякое, но я верю в нашу программу, которую мы подготовили для него как с физической, так и с психологической стороны. Он отлично вписался в команду, мы прекрасно общаемся, строим взаимоотношения. Насчёт него у меня нет никаких сомнений, убеждён, что он усилит нашу команду».

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. RVL

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 30.08.2012

    Мувистар против двоих лидеров юмбы, троих своих выставит)))

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Вчера, 23:23 | Регистрация: 27.05.2018

      Здравствуйте, а у них осталось столько капитанов, что бы на Тур 3 выставить и еще и на другие Гранд Туры осталось? К тому же они традиционно на Вуэльту основную ставку делают)

      1. RVL

        Вчера, 23:43 | Регистрация: 30.08.2012

        Здравствуйте! У них ни одного внятного не было давно. А так и четырехглавым выступить могут))

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Как-то рановато Юмба состав на ТДФ загадывает.
    Не слишком ли многословен Мерейн Зееман ?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    По мне так после Джиро-2021.

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Ну, если подписали на 5 лет, значит, проблемы со спиной решили?

  • VeloVelo
    Состав велокоманды Quick –Step ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Седло впечатляет! ) Как они на этой штуковине умудряются посидеть-отдохнуть во время гонки?! ))

  • Sezar
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Взять два ГТ в таком юном возрасте - это было бы очень круто, но Тадей уже много раз творил невероятные вещи. 

    Тем не менее думаю, что прямо сейчас он все же не единственный, а первый среди равных и в перспективе легкого штампования Туров я сомневаюсь.

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Как-то рановато Юмба состав на ТДФ загадывает.
    Не слишком ли многословен Мерейн Зееман ?

  • Адриен
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (11)
    Адриен-Фото

    [quote=микеле оп-оп-оп][quote=bambuk1970]Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не
     
    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 
     
    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 
    А может, как Дюмулен, не? 
    [/quote]

     Всё познается в сравнении. По сравнению с кем или чем карьера Закарина удалась ? С карьерой спортсмена из второй-третьей лиги - да. А с карьерой Погачара - к примеру - или Карапаса ? Фрум, Берналь, Саган... Наверное у Закарина неплохие и характер, и амбиции. Но за это званиями и медалями в спорте не награждают, в историю не вписывают, только - за КОНКРЕТНЫЕ достижения. А выдающимися достижениями Закарин не блистал. Да, старался. Но таковых в пелетоне - 100%. Все стараются изо всех сил. Так что ? РАБОТА ТАКАЯ ! За это деньги - неплохие - получают... Закарин - хороший гонщик из "кордебалета", не халтурщик, трудяга. Но до солиста не дотянул. Как, впрочем, большинство велогонщиков .

  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото
    не факт
  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото

    Однозначно не потянет

  • RVL
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    RVL-Фото
    Здравствуйте! У них ни одного внятного не было давно. А так и четырехглавым выступить могут))
  • EL-Fenomeno
    Петер Саган: «Весенние классик ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для тех кто ещё не видел:

     - Вы кто (такой) ?

     - Я Петер)

     - Нет, (это) я Петер !

    Тут, чем эта дискуссия закончилась friends My new, 2022 Team TotalEnergies kit by Sportful

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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