Команда Jumbo-Visma не исключает участия Йонаса Вингегора в Джиро д’Италия-2023

Мерейн Зееман: «Ещё не решено, что Йонас Вингегор поедет Тур де Франс-2023»

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) принёс велокоманде Jumbo-Visma долгожданную победу на Тур де Франс, но команда ещё не решила, будет ли 25-летний датский гонщик в следующем году защищать титул.

Спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью VeloNews отметил, что маршрут Джиро д’Италия-2023 с тремя разделками общей протяжённостью 70,6 км подходит Вингегору, и не исключён вариант, что Йонас Вингегор впервые в карьере стартует на итальянском Гранд-туре.

Мерейн Зееман: «Ещё не решено, поедет ли Йонас Тур де Франс-2023. Сейчас он отдыхает, а когда вернётся, хочу услышать, что он сам думает. Конечно, вполне очевидно, когда ты выиграл жёлтую майку, то защищаешь её на следующий год. Я бы сказал, что это само собой разумеется, но это не решение. Буду обсуждать этот вопрос с Йонасом и другими тренерами.

Йонас никогда не ездил Джиро, так что, если он захочет, этот вариант открыт. Также хочу услышать, что думает Примож, поговорю со всеми спортивными директорами и тренерами. У нас ещё два месяца, чтобы подготовиться к обсуждению, в декабре решим, что делать.

Конечно, чтобы выиграть Джиро д’Италия-2023, нужно быть раздельщиком. Я видел, что Джай Хиндли считает маршрут не идеальным для себя, и я с этим согласен. Естественно, нужно быть и сильным в горах, причём на очень тяжёлых горных этапах, но в разделках ребята могу привезти много минут.

Посмотрите, как Йонас проехал две последних разделки на Туре. Он тоже специалист в этой дисциплине. Особенно на пике формы.

И Погачар тоже специалист раздлелки, и Ремко, это очевидно. Я бы сказал, что хороши в разделке Примож, Йонас, Погачар, Эвенепул. Думаю, на данный момент эти четверо – лучшие раздельщики мира. Они могут отлично выступить на Джиро с таким маршрутом».