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Команда Jumbo-Visma не исключает участия Йонаса Вингегора в Джиро д’Италия-2023

Мерейн Зееман: «Ещё не решено, что Йонас Вингегор поедет Тур де Франс-2023»

 

 

  Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) принёс велокоманде Jumbo-Visma долгожданную победу на Тур де Франс, но команда ещё не решила, будет ли 25-летний датский гонщик в следующем году защищать титул.

 

Команда Jumbo-Visma не исключает участия Йонаса Вингегора в Джиро д’Италия-2023

 

  Спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью VeloNews отметил, что маршрут Джиро д’Италия-2023 с тремя разделками общей протяжённостью 70,6 км подходит Вингегору, и не исключён вариант, что Йонас Вингегор впервые в карьере стартует на итальянском Гранд-туре.

 

  Мерейн Зееман: «Ещё не решено, поедет ли Йонас Тур де Франс-2023. Сейчас он отдыхает, а когда вернётся, хочу услышать, что он сам думает. Конечно, вполне очевидно, когда ты выиграл жёлтую майку, то защищаешь её на следующий год.  Я бы сказал, что это само собой разумеется, но это не решение. Буду обсуждать этот вопрос с Йонасом и другими тренерами.

 

  Йонас никогда не ездил Джиро, так что, если он захочет, этот вариант открыт. Также хочу услышать, что думает Примож, поговорю со всеми спортивными директорами и тренерами. У нас ещё два месяца, чтобы подготовиться к обсуждению, в декабре решим, что делать.

 

  Конечно, чтобы выиграть Джиро д’Италия-2023, нужно быть раздельщиком. Я видел, что Джай Хиндли считает маршрут не идеальным для себя, и я с этим согласен. Естественно, нужно быть и сильным в горах, причём на очень тяжёлых горных этапах, но в разделках ребята могу привезти много минут.

 

  Посмотрите, как Йонас проехал две последних разделки на Туре. Он тоже специалист в этой дисциплине. Особенно на пике формы.

 

  И Погачар тоже специалист раздлелки, и Ремко, это очевидно. Я бы сказал, что хороши в разделке Примож, Йонас, Погачар, Эвенепул. Думаю, на данный момент эти четверо – лучшие раздельщики мира. Они могут отлично выступить на Джиро с таким маршрутом».

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2023

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 00:58 | Регистрация: 8.07.2017

    Jumbo-Visma опасается действий организаторов Тур де Франс и французской полиции узнать причину значительного подъёма результатов Й. Вингегора? 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Презентация маршрута Тур де Франс-2023

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Jumbo-Visma опасается действий организаторов Тур де Франс и французской полиции узнать причину значительного подъёма результатов Й. Вингегора? 

  • Yuriy 17
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Если команда не может конкурировать финансово, то приходится брать гонщиков подешевле. 

    Чего тут непонятного? 

  • velodoctor
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень.
    Да, удивительно, как же им удается подписывать молодых талантов. 

  • Ернат
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Ернат-Фото
    1000 раз согласен с тобой, все уже кого то подписывают, стараются, а у нас один паузу взял, нибали завершил и о счастье подписали топ Лулу (((((((((((((((
  • M-07
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    M-07-Фото
    Причём многих из них не раз.
  • Astanaforever
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Лулу классный гонщик, трудяга.. Позитивный человек, Я рад, что он возвращается. Но....что нет больше молодых , перспективных талантов из несколько тысяч спортсменов, что придут в команду и будут показывать результаты? Где подписания? Эй господа селекционеры команды ау? Неужели и в следующем сезоне будут гоняться опять одни старперы? И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.
  • HalidS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    HalidS-Фото
    вот список гонщиков, которых он опережал в этом году: Беннет, Ван Поппель, Мерлир, Гавирия, Ниццоло, Мэттьюс, Гирмай, Демар,Кэвендиш.
  • SVS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    SVS-Фото
    Не те гонки смотрим, не те :)...
    «Видишь суслика? Нет? А он есть!»
  • lazhu
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    lazhu-Фото

    Вальверде в десятке! Хуаныч тот еще!

  • uran
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    uran-Фото
    Странно что Arnaud De Lie не из Intermarch? - Wanty - Gobert Mat?riaux

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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