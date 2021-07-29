Йонас Вингегор продлил контракт с командой Jumbo-Visma на три года

Йонас Вингегор продолжит выступать в команде Jumbo-Visma до конца 2024 года

Призёр Тур де Франс-2021, 24-летний Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) продлил контракт с нидерландской велокомандой Jumbo-Visma до конца 2024 года. В 2019 году датский велогонщик начал в команде профессиональную карьеру и к настоящему времени принёс пять побед и второе место на французском Гранд-туре.

Йонас Вингегор: «Очень счастлив продлить контракт с командой. Пока наша совместная работа была успешной. Надеюсь, мы продолжим добиваться больших успехов в будущем. Я хорошо чувствую себя в команде, поэтому естественно и легко принял решение здесь остаться».

Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды: «Йонас выступает у нас уже три года. Мы каждый день работаем вместе, чтобы становиться сильнее. Великолепно наблюдать за развитием таланта, за его ростом. Мы уверены, что впереди нас ждут прекрасные выступления».