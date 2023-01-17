Мерейн Земан о поисках новой тактики, перспективах Вилко Келдермана и целях на будущее

Велокоманда Jumbo-Visma изучает тактику главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Велокоманда Jumbo-Visma завершила сезон на первом месте в Мировом рейтинге команд. Сильный состав нидерландской команды в следующем сезоне пополнят Вилко Келдерман, Дилан Ван Баарле, Ян Тратник, Аттила Вальтер, Томас Глоаг. В прошедшем сезоне команда одержала главную победу - на Тур де Франс с Йонасом Вингегором.

Каждый сезон спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) ищет способ не останавливаться на достигнутом и продолжать добиваться успехов.

В поисках новой тактики Мерейн Земан несколько раз встречался с главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эриком теном Хагом (Erik ten Hag), который балансирует, предоставляя возможности нескольким звёздным игрокам сразу.

О беседе с Эриком теном Хагом, а также о том, какой урок вынес из истории с ранним завершением карьеры Тома Дюмулина, Мерейн Зееман рассказал в интервью журналу Helden Magazine.

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma:

«Он (Эрик тен Хаг) из совершенно другого вида спорта, но с его помощью хочу понять, как он выбирает тактику. Что считает квинтэссенцией своего спорта? Какую работу проводит перед тем, как составить план игры? Мне представилось несколько возможностей это с ним обсудить. Я спросил его, как он работает с игроками, которые уже всё выигрывали, и внезапно оказались на скамейке запасных? В прошлом спортсменам приходилось с этим мириться, но человеческого отношения к ним тоже было меньше».

Отвечая на вопрос о ситуации с Томом Дюмулином, Дюмулина Мерейн Земан отметил, что команда в будущем не станет подписывать гонщиков, которые уже поднимались на ступени подиумов Гранд-туров, предпочитая развивать молодых спортсменов. Хотя в контракте с Вилко Келдерманом, который поднимался на третью ступень подиума Джиро д’Италия-2020, Мерейн Земан не видит противоречия своим словам, так как уверен, что потенциал Келдермана ещё не раскрыт полностью в его предыдущих командах.

Мерейн Земан: «Когда молодые гонщики могут расти с нами, мы сможем помогать им в этом процессе. Если бы Том пришёл в нашу команду в более молодом возрасте, мы бы смогли его больше вдохновить.

Вилко по физическим данным гонщик невероятного класса. Думаю, мы сумеем ещё больше раскрыть его потенциал.

Мы очень хотим снова выиграть Тур де Франс, а также победить на брусчатых Монументах Туре Фландрии и Париж-Рубэ, потому что никогда их не выигрывали. Ещё хотим добиться победы на Джиро д’Италия».