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Мерейн Земан о поисках новой тактики, перспективах Вилко Келдермана и целях на будущее

Велокоманда Jumbo-Visma изучает тактику главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

 

  Велокоманда Jumbo-Visma завершила сезон на первом месте в Мировом рейтинге команд. Сильный состав нидерландской команды в следующем сезоне пополнят Вилко Келдерман, Дилан Ван Баарле, Ян Тратник, Аттила Вальтер, Томас Глоаг. В прошедшем сезоне команда одержала главную победу  - на Тур де Франс с Йонасом Вингегором.

 

  Каждый сезон спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) ищет способ не останавливаться на достигнутом и продолжать добиваться успехов.

Мерейн Земан о поисках новой тактики, перспективах Вилко Келдермана и целях на будущее

 

 В поисках новой тактики Мерейн Земан несколько раз встречался с главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эриком теном Хагом (Erik ten Hag), который балансирует, предоставляя возможности нескольким звёздным игрокам сразу.

 

  О беседе с Эриком теном Хагом, а также о том, какой урок вынес из истории с ранним завершением карьеры Тома Дюмулина, Мерейн Зееман рассказал в интервью журналу Helden Magazine.

 

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma:

 

 «Он (Эрик тен Хаг) из совершенно другого вида спорта, но с его помощью хочу понять, как он выбирает тактику. Что считает квинтэссенцией своего спорта? Какую работу проводит перед тем, как составить план игры? Мне представилось несколько возможностей это с ним обсудить. Я спросил его, как он работает с игроками, которые уже всё выигрывали, и внезапно оказались на скамейке запасных? В прошлом спортсменам приходилось с этим мириться, но человеческого отношения к ним тоже было меньше».

 

  Отвечая на вопрос о ситуации с Томом Дюмулином, Дюмулина Мерейн Земан отметил, что команда в будущем не станет подписывать гонщиков, которые уже поднимались на ступени подиумов Гранд-туров, предпочитая развивать молодых спортсменов. Хотя в  контракте с Вилко Келдерманом, который поднимался на третью ступень подиума Джиро д’Италия-2020, Мерейн Земан не видит противоречия своим словам, так как уверен, что потенциал Келдермана ещё не раскрыт полностью в его предыдущих командах.

 

  Мерейн Земан: «Когда молодые гонщики могут расти с нами, мы сможем помогать им в этом процессе. Если бы Том пришёл в нашу команду в более молодом возрасте, мы бы смогли его больше вдохновить.

 

  Вилко по физическим данным гонщик невероятного класса. Думаю, мы сумеем ещё больше раскрыть его потенциал.

 

  Мы очень хотим снова выиграть Тур де Франс, а также победить на брусчатых Монументах Туре Фландрии и Париж-Рубэ, потому что никогда их не выигрывали. Ещё хотим добиться победы на Джиро д’Италия».

  

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Теги к статье: Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Геродот
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Геродот-Фото

    Цитата: Earl57
    Вот за это у него теперь и последствия в виде периодического онемения ноги и руки с одной стороны тела. И непонятно, как это лечить...

    Полюбому это проблемы с позвоночником,смещения,защемления.Лечить, если получится,только соответствующей гимнастикой. У меня похожее было,конечно в гораздо меньшей степени. Вылечил гимнастикой, но постоянно приходится поддерживать.

  • Николай Н.
    Велокросс - UCI World Cup Beek ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Почему нет данных о женском кроссе. Гонка была скоростная, как раз под Свеека, а так в общем интересная, особенно финиш.

  • Виктор Сироткин
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    Этот случай?
    https://vk.com/photo243758529_457242120

  • velodoctor
    Велокросс - UCI World Cup Beek ... (2)
    velodoctor-Фото

    Сегодня произносили Ванторенхау много раз, без сокращений. Гонка так себе вышла....

  • velodoctor
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    velodoctor-Фото
    Ваши познания о велогонщиках безграничны) Сегодня кстати он ближе к концу гонки поехал нормально, как и в пятницу. Может разогрелся хорошо и боль ушла.
  • Earl57
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Вот если у него боль в ноге, почему не залечить? Он снова отстает, сейчас гонку смотрю.. 

    Делал он МРТ на днях. Нет ничего, что требовало бы операции. Боль в ноге у него из-за спины. А со спиной проблемы вроде тех, которые у Пино.

    Года полтора назад Изербит очень плохо упал в гонке, прямо после поворота на 90 градусов. Из-за поворота и ограждения те, кто ехал сразу за ним, не видели что он лежит поперек трассы. К тому же сразу после поворота трасса шла под уклон. Поэтому пока к Эли подбежали и загородили его щитами, его переехали человека три, как минимум. Они просто не успевали заторомозить и по инерции проезжали по Эли. Картина была жуткая. Увезли его на скорой в больницу, сделали рентген, МРТ, всё что полагается в таких случаях. Никаких переломов не обнаружили.

    Ему дали отдохнуть неделю, а потом руководитель команды сказал - раз переломов нет, больничный тебе не полагается. Иди работай. Эли взвыл: "У меня же все тело болит!!! Я не могу гоняться в таком состоянии". Но босс команды был непреклонен - раз переломов нет, это не страховой случай. Поэтому иди работай. Дали ему еще одну гонку пропустить и всё.

    Вот за это у него теперь и последствия в виде периодического онемения ноги и руки с одной стороны тела. И непонятно, как это лечить...

  • velodoctor
    Эли Изербит сошёл с чемпионата ... (6)
    velodoctor-Фото

    Вот если у него боль в ноге, почему не залечить? Он снова отстает, сейчас гонку смотрю.. 

  • Серафим
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (4)
    Серафим-Фото
    А чего подколол-то? Совершенно разные уровни, Алехандро Хуанович на уровне Мансебо может и до 55 гонять.
    Вальверде и в пелотоне максимально высшего уровня не на последних ролях был вплоть до окончания карьеры.
  • GAN
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (4)
    GAN-Фото
    В этом году ещё 50-летний Guy Smet отметился на гонке 2.2 Африканского тура
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок о велокроссе, маунт ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    от мыслей избавляться не нужно - их нужно обдумывать и разрешать вопросы с ними связанные.

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