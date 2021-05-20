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Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

Йонас Вингегор - победитель посттуровского критериума в Сингапуре

 

 

  Йонас Вингегор Через три месяца после победы в Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор вновь надел жёлтую майку лидера и принял участие в  критериуме в Сингапуре – в первом выпуске “Prudential Singapore Criterium”, выставочной гонке, проведённой организаторами Тур де Франс - ASO.

 

Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 

 

  Уехав в отрыв вместе с Крисом Фрумом, Винченцо Нибали, Энриком Масом и Симоном Гешке  за два круга на 57-км дистанции. Атака Йонаса Вингегора на финальном километре принесла ему победу. Крис Фрум опередил на финише Винченцо Нибали, а Энрик Мас и Симон Гешке замкнули пятёрку сильнейших. Марк Кэвендиш финишировал в общей группе.

 

  В гонке также участвовали Алехандро Вальверде, Майкл Мэттьюс, Яспер Филипсен,  Хосе Рохас, Иманол Эрвити, Сеп Кусс, Саймон Кларк, Уго Уль, Антонио Нибали, Самуэле Баттистелла, Джанмарко Гарофоли, Каллум Скотсон, Барнабаш Пеак, Андреа Паскуалон, Тео Делакруа, Ян Хирт, Алекс Цигле, Том Боли, Максимилиан Валшайд, Гийом Буаван, Фредерик Фризон, Яспер Де Бейст, а также гонщики континентальных команд Сингапура, Малайзии и Таиланда.

 

Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

 

 

 

  Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс: «Критериум Тур де Франс – велосипедное шоу, демонстрирующее скорости и напряжение профессионального велоспорта на внутригородской трассе. Формат критериума знакомит с Тур де Франс, на нём можно воочию наблюдать за лучшими гонщиками мира. Благодаря критериуму Тур де Франс превращается в культурный мост, принося атмосферу и дух Большой Петли на новые для гонки территории. Географическое положение Сигапура и его репутация в организации великолепных мероприятий, не говоря о большом сообществе энтузиастов велоспорта, повлияли на наш выбор провести здесь критериум, представить этот формат всему региону Юго-Восточной Азии».

 

  Йонас Вингегор: «Этот сезон был великолепным, победа здесь в жёлтой майке тоже великолепна. Я не ожидал, что мы уедем в отрыв, думал, некоторые ребята будут бороться, чтобы завершить спринтом. Но мы уехали, я оказался в группе с четырьмя сильными гонщиками. Бороться здесь было тяжело из-за высокой влажности, поэтому гонка получилась трудной. Каждая победа в жёлтой майке особенная».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:21 | Регистрация: 20.05.2021

    Места распределили по рангам,согласно купленным билетам.Для пропоганды велоспорта, это здорово! Будущее-настоящее-прошлое.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Крис Фрум о системе начисления ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Все высказанное говорит о желании самого Фрума выступить именно на ТдФ, ради чего он вернулся после тяжелейщей травмы,т.к.другие гонки его мало волнуют.Как бы то ни было,стоит прислушится к его мнению об изменении правил начисления очков на различных по рангу гонках.А вот трехгодичный период оставить без изменений,в каждой команде может быть периоды подъема и спада.И как показали прошедшие сезоны причин для этого могут быть различные.

  • nightbuster33
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Места распределили по рангам,согласно купленным билетам.Для пропоганды велоспорта, это здорово! Будущее-настоящее-прошлое.

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну, у французов в новом поколении талантливые 19-летние парни есть, Роман Грегуар и Ленни Мартинез. Они в 2023 переходят в элиту.
  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото
    Французы последние 30 лет - это вечные надежды). Ещё родился или подрос новый Ино или Финьён.
  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    RVL-Фото
    Годю? Перец знойный конечно..и прям за всех французов))
  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    За одного битого двух небибых дают (с)
    На ломбардии показал, что пофик дым, побеждаем . По ремко на этом туре -шансов ноль. Смотри на планы и составы уае и юмбы хотя бы, и квиков. Не способен.даже не поедет

  • Даниил
    Сонни Кольбрелли планирует зав ... (1)
    Даниил-Фото
    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.
  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meridale


    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

    Пока что радуются французы. Годю на седьмом небе от счастья. Говорит, наконец-то Тур, который мне идеально подходит.

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    Гонщик-Фото

    В том и дело что битый, Ломбардия вообще каким боком к Туру относится? По поводу Ремко и малые шансы вообще смешно, чел только прибавляет и вполне способен заграбастать Тур. 

  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото

    Возможно эта гонка будет зрелещней для зрителей. Потому что последние годы для, скажем так, зрителя со стажем гонки стали менее интересны. Да, скоростя, техника, ватты на килограмм, но на это местами скучно смотреть.
    Уровень гонщиков стал такой вышкаленный на современных технологиях, топы все так плотно идут, что лишняя не продуманная атака может выкинуть его с 10ки генерала. А это голы, очки, секунды и контракт на следующий сезон.
    Королевские горные этапы по 5-6 часов с наборам 5000+, где разборки начинаются на 5км до финише мне лично не надо. Ушли те времена, когда на банзай не глядя уезжали была не была.

    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

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