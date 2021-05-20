 Йонас Вингегор опередил Криса Фрума и Винченцо Нибали на “Prudential Singapore Criterium”

Йонас Вингегор - победитель посттуровского критериума в Сингапуре

Йонас Вингегор Через три месяца после победы в Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор вновь надел жёлтую майку лидера и принял участие в критериуме в Сингапуре – в первом выпуске “Prudential Singapore Criterium”, выставочной гонке, проведённой организаторами Тур де Франс - ASO.

Уехав в отрыв вместе с Крисом Фрумом, Винченцо Нибали, Энриком Масом и Симоном Гешке за два круга на 57-км дистанции. Атака Йонаса Вингегора на финальном километре принесла ему победу. Крис Фрум опередил на финише Винченцо Нибали, а Энрик Мас и Симон Гешке замкнули пятёрку сильнейших. Марк Кэвендиш финишировал в общей группе.

В гонке также участвовали Алехандро Вальверде, Майкл Мэттьюс, Яспер Филипсен, Хосе Рохас, Иманол Эрвити, Сеп Кусс, Саймон Кларк, Уго Уль, Антонио Нибали, Самуэле Баттистелла, Джанмарко Гарофоли, Каллум Скотсон, Барнабаш Пеак, Андреа Паскуалон, Тео Делакруа, Ян Хирт, Алекс Цигле, Том Боли, Максимилиан Валшайд, Гийом Буаван, Фредерик Фризон, Яспер Де Бейст, а также гонщики континентальных команд Сингапура, Малайзии и Таиланда.

Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс: «Критериум Тур де Франс – велосипедное шоу, демонстрирующее скорости и напряжение профессионального велоспорта на внутригородской трассе. Формат критериума знакомит с Тур де Франс, на нём можно воочию наблюдать за лучшими гонщиками мира. Благодаря критериуму Тур де Франс превращается в культурный мост, принося атмосферу и дух Большой Петли на новые для гонки территории. Географическое положение Сигапура и его репутация в организации великолепных мероприятий, не говоря о большом сообществе энтузиастов велоспорта, повлияли на наш выбор провести здесь критериум, представить этот формат всему региону Юго-Восточной Азии».

Йонас Вингегор: «Этот сезон был великолепным, победа здесь в жёлтой майке тоже великолепна. Я не ожидал, что мы уедем в отрыв, думал, некоторые ребята будут бороться, чтобы завершить спринтом. Но мы уехали, я оказался в группе с четырьмя сильными гонщиками. Бороться здесь было тяжело из-за высокой влажности, поэтому гонка получилась трудной. Каждая победа в жёлтой майке особенная».