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Йонас Вингегор о прорыве в сезоне 2021 года и планах на будущее

Йонас Вингегор: «Многое узнал о себе и научился справляться с трудностями»

 

  Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) в этом году поднялся на вторую ступень итогового подиума, дебютировав на Тур де Франс. В следующем году французский Гранд-тур стартует из Дании, и 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma мечтает принять участие в Тур де Франс-2022, даже если для этого придётся отказаться от роли капитана на Джиро д’Италия или Вуэльте Испании. Об успешном сезоне 2021 года, о том, как после падения Приможа Роглича он стал капитаном на Тур де Франс-2021 и о планах на следующий год Йонас Вингегор рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Йонас Вингегор о прорыве в сезоне 2021 года и планах на будущее

 

  Йонас Вингегор: «Определённо предпочитаю участие в Тур де Франс, потому что в следующем году он стартует в Дании. Но, может быть, в команде будет два лидера на Тур.

 

  Конечно, если команда решит, что мне лучше поехать Вуэльту Испании вместо Тура, я поеду, но лично для меня самым лучшим вариантом был бы Тур де Франс. Может, если бы Тур стартовал не из Дании, тогда мне бы, наверное, хотелось проехать Вуэльту или Джиро. Конечно, на этих Гранд-турах хочу выступить в будущем. Но если бы решение было за мной, то, конечно, я бы хотел принять участие в Тур де Франс-2022, главным образом потому, что Тур стартует в Дании. Есть что-то особенное в этом Гранд-туре, он даёт ни с чем не сравнимые ощущения. Было бы очень приятно стартовать на нём, надеюсь, что так и будет.  

 

Просто собираюсь принимать всё, как есть. У нас ещё нет плана, но, уверен, команда составит лучший план. Я всё внимание продолжаю уделять своему развитию. Не знаю, возглавлю ли команду на Гранд-туре. Посмотрим, что захочет команда. Последнее слово за ними.

 

Йонас Вингегор о прорыве в сезоне 2021 года и планах на будущее

 

  Год прошёл великолепно. Начиная сезон, я даже не ожидал, что всё будет настолько хорошо, что у меня будет такой потрясающий прорыв в развитии. Я очень доволен сезоном. Перед началом сезона хотел стать лучше как помощник, развиваться как гонщик. Но я достиг большего. Когда дело доходит до постановки цели, меня вдохновляют не результаты, а развитие и совершенствование. В следующем году я буду таким же.

 

  В этом году я должен был ехать Вуэльту, но когда Том устранился, вместо него взяли меня. По изначальному плану я должен был быть помощником, но во время тренировочного лагеря мы начали обсуждать, что меня надо сохранить для генеральной классификации, чтобы позже в гонке мы могли использовать это в тактической игре. Потом внезапно тем, на кого работает команда, остался только я. Конечно, причиной стало очень досадное падение Приможа.

 

  После разделки мне сказали больше не ждать Приможа, но до этого планировали, что я буду держаться с ним, чтобы не потерять время. После разделки мы переключились. В первые несколько дней команда говорила, что если Примож упадёт, я должен отдать ему свой велосипед. Но после разделки Примож сам сказал мне, чтобы я его больше не ждал. Потом через пару дней команда переключилась на меня.

 

  Я многое о себе узнал, понял, как справляться с трудностями. Конечно, чувствовалось огромное давление, но с ним я тоже справился. В прошлом мне было тяжело в этом аспекте, в том числе и потому, что сам взваливал на себя груз ожиданий. Временами на тренировках чувствовал себя великолепно, но думал, что если не переведу это в результаты, то я неудачник. Теперь мысли  только о том, как сделать всё, что в моих силах, я меньше обращаю внимания на результат. А раньше слишком на себя давил. Теперь всё по-другому.

 

Я всё равно хочу показать результаты. На Туре Польши, в первый год в профессионалах, когда надел майку лидера перед последним этапом, не смог справиться с давлением, считал, что обязан выиграть. Теперь с такими ситуациями справляюсь лучше.

 

Я просто хочу, чтобы процесс совершенствования не прекращался. Буду доволен, пока прогрессирую как физически, так и психологически».

 

   Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в 2022 году будет защищать свой титул. Йонас Вингегор надеется, что цель команды Jumb0-Visma не изменилась – это борьба за победу на Большой Петле:

 

  «Конечно, кажется, что у него нет плохих дней, но я надеюсь, что мы сможем его победить. Это цель. Тур – самая крупная гонка года, будет невероятно выиграть его. Я не вижу у него никаких слабостей. Он везде выглядит сильным. Но нам просто надо быть начеку каждый день и постараться сделать максимум возможного».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Тур де Франс-2022

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 3.07.2011

    Его история в одни ноги напоминает историю Фрума. Бывший не пойми кто становится грегари, потом супердоместиком, а потом гадкий утенок вполоборота оказывается лебедем (видимо черным), причем мыслит правильно, концетрируется именно на процессе. Внезапный прогресс говорит, что это будет продолжаться и дальше, он может стать реальным соперником новому "Тедди Мерксу".

    Думаю и по физике и характеру ведения гонки он будет похож на Фрума. Универсал широкого профиля, заточенный под ТДФ в первую очередь.

    Даже досадно, что я за него не болею:).

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Супер перспективный гонщик. На тур вот его надо капитаном. Однозначно. А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (1)
    Адриен-Фото

    Это называется - беситься от жира. То есть - считать проблемами то, что таковыми совершенно не являются , и "демоны" только в голове. Люди то были совершенно правы, когда говорили -  У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья. Здоровье конечно. ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Так это цени !.. 

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Супер перспективный гонщик. На тур вот его надо капитаном. Однозначно. А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.
  • Sezar
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (2)
    Sezar-Фото

    Его история в одни ноги напоминает историю Фрума. Бывший не пойми кто становится грегари, потом супердоместиком, а потом гадкий утенок вполоборота оказывается лебедем (видимо черным), причем мыслит правильно, концетрируется именно на процессе. Внезапный прогресс говорит, что это будет продолжаться и дальше, он может стать реальным соперником новому "Тедди Мерксу".

    Думаю и по физике и характеру ведения гонки он будет похож на Фрума. Универсал широкого профиля, заточенный под ТДФ в первую очередь.

    Даже досадно, что я за него не болею:).

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Earl57-Фото
    И каждый год на сайте жалобы на колхоз...
    Все генеральщики разные. Карапасу нужны высокие горы и поменьше разделки. А Алмейде наоборот - горы поменьше и пониже, разделки побольше и подлиннее.
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    Ice-Фото

    Цитата: leoleo56
    а что с Лопесом делать????????? Я думаю, что ему нужен индивидуальный тренер , который подтянет его до призовых мест на  грандтурах !  да и психолог желателен!!!!!  без этого не  обойтись!!!!

    По-хорошему, он сам должен сделать правильные выводы из всего, что произошло за последние годы. Психолог поможет, но основную работу все равно Лопесу делать. Тут больше вопрос в его интеллектуальном развитии, от этого напрямую зависит умение правильно анализировать и делать корректные выводы. Для среднестатистического в плане интеллекта человека это сложно, убеждался не раз еще в бытность профессиональных занятий спортом. Большая часть людей год за годом ходит по одним и тем же граблям, к сожалению. И виноваты всегда обстоятельства, только вот таким людям невдомек, что всякая фигня происходит именно с ними, а других благополучно обходит стороной.

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    sixpack-Фото
    да какая разница кто? претенденты на генерал будут, они в гору едет быстрее спринтеров. С Джиро спринтеры сходят каждый год. вопрос, под какими номерами будут эти 7 этапов. пока мы знаем только венгерские
  • Joe
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    Joe-Фото

    Не нашел в таблице: Ильо Кейссе (Iljo Keisse) - продление контракта с Quick Step до конца 2022 с последующим окончанием карьеры гонщика. 

    https://www.instagram.com/p/CRENlpEs3WV/

  • Ice
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Ice-Фото

    Все это, конечно, прекрасно, но на ресурсе ни слова о первом этапе трековой лиги чемпионов нет, она что, здесь под запретом?) Понятно, что мускулистые мужики, которые там гоняют, мало похожи на шоссейных велогонщиков, в сравнении с ними даже Груневеген тощий, но тем не менее)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    Earl57-Фото
    А кто из генералов разбираться будет? Вроде уже определились, что у Инеос Карапас поедет, у ОАЭ Алмейда. Словенцев точно не будет. У Джамбо скорее всего Кройшвайка отправят, который в агрессивности замечен не был. Генеральские разборки скорее всего вялыми будут, с оглядкой друг на друга...
    А вот спринтеры на Джиро обычно еще "голодные" и спринтерскими этапами не разбрасываются. Тем более что их всего семь. Даже Юэн скорее всего доживет.
    Джамбо наверняка Груневегена отправят, ОАЭ - Гавирию. А они, как и Вивиани, всегда доезжают, если не травмированы.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.

     

    меньше 10 м на 1 км, это в среднем примерно подмосковный уровень, даже без заезда зо Оку. Почти все это сосредоточено на первых 50 км. Если группа ввалит... конечно, только вот зачем вваливать? Генералы рвать не будут, спринтеры не будут. Oтрыв должен сформироваться очень большой и дружный, чтобы спринтерские команды на таком маршруте не смогли его дожать. 



    А вообще не очень густо этих спринтерских этапов. Если часть из них поставлена уже после начала конкретных генеральских разборок без базаров, то не столь многие спринтеры могут и не дожить 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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