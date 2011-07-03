Йонас Вингегор о прорыве в сезоне 2021 года и планах на будущее

Йонас Вингегор: «Многое узнал о себе и научился справляться с трудностями»

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) в этом году поднялся на вторую ступень итогового подиума, дебютировав на Тур де Франс. В следующем году французский Гранд-тур стартует из Дании, и 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma мечтает принять участие в Тур де Франс-2022, даже если для этого придётся отказаться от роли капитана на Джиро д’Италия или Вуэльте Испании. Об успешном сезоне 2021 года, о том, как после падения Приможа Роглича он стал капитаном на Тур де Франс-2021 и о планах на следующий год Йонас Вингегор рассказал в интервью Cyclingnews.

Йонас Вингегор: «Определённо предпочитаю участие в Тур де Франс, потому что в следующем году он стартует в Дании. Но, может быть, в команде будет два лидера на Тур.

Конечно, если команда решит, что мне лучше поехать Вуэльту Испании вместо Тура, я поеду, но лично для меня самым лучшим вариантом был бы Тур де Франс. Может, если бы Тур стартовал не из Дании, тогда мне бы, наверное, хотелось проехать Вуэльту или Джиро. Конечно, на этих Гранд-турах хочу выступить в будущем. Но если бы решение было за мной, то, конечно, я бы хотел принять участие в Тур де Франс-2022, главным образом потому, что Тур стартует в Дании. Есть что-то особенное в этом Гранд-туре, он даёт ни с чем не сравнимые ощущения. Было бы очень приятно стартовать на нём, надеюсь, что так и будет.

Просто собираюсь принимать всё, как есть. У нас ещё нет плана, но, уверен, команда составит лучший план. Я всё внимание продолжаю уделять своему развитию. Не знаю, возглавлю ли команду на Гранд-туре. Посмотрим, что захочет команда. Последнее слово за ними.

Год прошёл великолепно. Начиная сезон, я даже не ожидал, что всё будет настолько хорошо, что у меня будет такой потрясающий прорыв в развитии. Я очень доволен сезоном. Перед началом сезона хотел стать лучше как помощник, развиваться как гонщик. Но я достиг большего. Когда дело доходит до постановки цели, меня вдохновляют не результаты, а развитие и совершенствование. В следующем году я буду таким же.

В этом году я должен был ехать Вуэльту, но когда Том устранился, вместо него взяли меня. По изначальному плану я должен был быть помощником, но во время тренировочного лагеря мы начали обсуждать, что меня надо сохранить для генеральной классификации, чтобы позже в гонке мы могли использовать это в тактической игре. Потом внезапно тем, на кого работает команда, остался только я. Конечно, причиной стало очень досадное падение Приможа.

После разделки мне сказали больше не ждать Приможа, но до этого планировали, что я буду держаться с ним, чтобы не потерять время. После разделки мы переключились. В первые несколько дней команда говорила, что если Примож упадёт, я должен отдать ему свой велосипед. Но после разделки Примож сам сказал мне, чтобы я его больше не ждал. Потом через пару дней команда переключилась на меня.

Я многое о себе узнал, понял, как справляться с трудностями. Конечно, чувствовалось огромное давление, но с ним я тоже справился. В прошлом мне было тяжело в этом аспекте, в том числе и потому, что сам взваливал на себя груз ожиданий. Временами на тренировках чувствовал себя великолепно, но думал, что если не переведу это в результаты, то я неудачник. Теперь мысли только о том, как сделать всё, что в моих силах, я меньше обращаю внимания на результат. А раньше слишком на себя давил. Теперь всё по-другому.

Я всё равно хочу показать результаты. На Туре Польши, в первый год в профессионалах, когда надел майку лидера перед последним этапом, не смог справиться с давлением, считал, что обязан выиграть. Теперь с такими ситуациями справляюсь лучше.

Я просто хочу, чтобы процесс совершенствования не прекращался. Буду доволен, пока прогрессирую как физически, так и психологически».

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в 2022 году будет защищать свой титул. Йонас Вингегор надеется, что цель команды Jumb0-Visma не изменилась – это борьба за победу на Большой Петле:

«Конечно, кажется, что у него нет плохих дней, но я надеюсь, что мы сможем его победить. Это цель. Тур – самая крупная гонка года, будет невероятно выиграть его. Я не вижу у него никаких слабостей. Он везде выглядит сильным. Но нам просто надо быть начеку каждый день и постараться сделать максимум возможного».