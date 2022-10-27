Ремко Эвенепул о награде «Фламандец года», планах на Гранд-туры 2023 года и лучших моментах прошедшего сезона

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Ремко Эвенепул выбран «Фламандцем года» по итогам сезона, в котором одержал 15 побед
Первый за 44 года бельгийский победитель Гранд-тура, Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) через неделю после «Хрустального велосипеда» получил ещё одну награду за блестящий сезон – 22-летний бельгийский велогонщик назван «Фламандцем года» (Flandrien of the Year).
Это ежегодная престижная премия, организованная газетой Het Nieuwsblad, присуждается лучшему профессиональному велогонщику по итогам голосования зрителей, в котором Ремко Эвенепул опередил Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Арно Де Ли (Lotto Soudal).
©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Ремко Эвенепул одержал в этом сезоне 15 побед, включая Льеж-Бастонь-Льеж, Классику Сан-Себастьяна, Вуэльту Испании и радужную майку чемпиона мира. В четвёртый раз «Фламандцем года» становится гонщик команды Quick-Step после Паоло Беттини (2003, 2006, 2007), Тома Боонена (2004, 2005, 2012) и Ива Лампарта (2018).
В номинации «Лучшего товарища по команде» награду получил 22-летний гонщик Quick-Step Alpha Vinyl Илан Ван Вильдер, помогавший Ремко Эвенепулу на Вуэльте Испании-2022. Этот приз третий год подряд остаётся в команде Патрика Лефевра. Два года назад его выиграл Дрис Девенинс, в прошлом году – Тим Деклерк.
Ремко Эвенепул: «Сейчас я на каникулах, но очень счастлив и горд получить мой первый трофей «Фламандца». Это особенная награда, как и весь мой сезон потрясающий и незабываемый. Хочу поблагодарить всех за поддержку, за помощь в достижении большой мечты и целей. Думаю, этот год был уникальным, не знаю, смогу ли повторить такой сезон. Поэтому трофей так много для меня значит. Благодарю команду, все с самого начала сезона мне помогали. Эта награда также для моих родителей, без которых я не был бы там, где нахожусь сейчас».
После вручения премии Ремко Эвенепул в интервью Het Nieuwsblad сказал, что в 2023 году будет ставить на первое место качество, а не количество гоночных дней, а также отметил, что решение о том, какой Гранд-тур поедет в следующем сезоне, уже принято, но объявит о нём только в январе.
Ремко Эвенепул: «Я принял решение, но не озвучу его до января. Просто скажу, что доволен своей программой гонок, сезон начнётся спокойно, но потом будет всё более и более насыщенным. Кое в чём следующий сезон будет отличаться от прошедшего.
Пока нет ясности, будет ли включена в мою программу Милан-Сан-Ремо. Но мне бы хотелось принять в ней участие.
Больше всего в сезоне меня удивило, как я сумел удержать топовую форму с конца июля до конца сентября. За это время у меня случился только один плохой день, да и то после падения (прим.VeloLIVE – 14-й этап Вуэльты Испании).
Урок, извлечённый после Тура Швейцарии, помог правильнее подготовиться к Вуэльте Испании и быть более свежим на старте. Мы планируем скопировать эту подготовку для каждого Гранд-тура».
На вопрос Het Nieuwsblad помогает ли выдавать максимум в гонках образ реального или воображаемого врага, Ремко Эвенепул ответил, что ему хватает собственной мотивации:
«Меня мотивируют конкретные цели, а не образ врага. Думаю, для велоспорта такая мотивация не годится. Пелотон – небольшое сообщество, в котором все постоянно встречаются друг с другом. Лучше заводить как можно больше друзей, а не врагов».
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nightbuster33
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Когда вернули А.Шефера, казалось,что команда заработает как прежде.Ан нет,не получилось,итог -последнее место среди(WТ). Нет исполнителей,которые смогли бы выполнить замысли А.Ш.,а их и не могло быть ибо состав подбирался на скорую руку.Ткунули пальцем в список "свободных"гонщиков,набрали, в итоге, ни одной победы.15 лет команда комплектовалась успешно,показывали результаты.Не говоря уже об известных, о молодых:А.Власов,А.Аранбуру,О.Родригес,М.Собреро в первый год выступлений.Потому что о них знали,следили за их выступлениями за долго до приглашения их в команд, имели предположения о их возможностях.И основным ответственным за это все годы был один человек-Д.Седун,самый близкий к команде человек и по духу и по призванию. Трудягу,которого так не хватает команде в настощее время на будущее.
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Krakk
Презентация маршрута Джиро д' ... (20)
[/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.
Цитата: sixpack
какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.
Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
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Astanaforever
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Хотелось бы все таки по прошествии двух лет, узнать истинную причину увольнения Винокурова руководством Premier Tech? А не за полное ли несоответствие служебных обязанностей и дистацирования от управления командой в угоду своего личного времени провождения вне спортивного лагеря Астаны? Просто забил на команду. Вот что и сказалось на сегодня. Последнее место в рейтинге.
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sixpack
Презентация маршрута Джиро д' ... (20)
какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы.
в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.
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drevgen
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Ничего не надо делать. 1 место Гент Вавельгем, 6 и 8 Джиро, 7 Тур, 11 Вуэльта, 2 ЛЬеж Бастонь Льеж,4 и 6 Париж Рубе, 3 Квебек, 3 Франкфурт, 3 Гамбург, 6 Дофине, и до фига первых мест гонок Про (Шельдепрейс, Альмерия, Брюссель, Франко-Бельгийское кольцо, Тур Омана), плюс победы на этапах Джиро, Вуэльты, других гонок. Итого 24 победы всего за год. Мало ?
Конечно, это не Остана. Можете сами сравнить.
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Даниил
Презентация маршрута Джиро д' ... (20)
Цитата: Krakk
Эвенепулу, как, к сожалению, и Власову, рассчитывать тут не на что. Да, они очемь много способны выиграть на разделках, но это им не поможет, в таких горах они обречены. Александр, если поедет, то только как грегари.
Странно читать про высокие шансы Роглича, при этом народ почему-то игнорирует Вингегора. Именно он на бумаге - фаворит №1 на этой Джиро. Совершенно разумно для "Юмбо" отправить его сюда вместе с Куссом, а Примож получит ультимативный шанс на Туре при не самых сильных соперниках.
Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.
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