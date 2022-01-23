Ремко Эвенепул начнёт сезон с "Volta a la Comunitat Valenciana"-2022

Ремко Эвенепул о старте сезона 2022 года

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начнёт сезон 2022 года с Вуэльты Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), многодневной велогонки категории 2.Pro, которая пройдёт со 2 по 6 февраля. Это будет первая европейская велогонка года для команды Quick-Step Alpha Vinyl. Главными гонками сезона для 21-летнего бельгийского гонщика, начинающего четвёртый сезон в профессионалах, станут Арденнские классики и дебют на испанском Гранд-туре.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Прежде всего, надеюсь на нормальный сезон, чтобы он был не таким, как в прошлом году, когда я стартовал очень поздно. Самые крупные цели – подготовка к Арденнским классикам и Вуэльте Испании. Мне нравится выступать в Испании, я выиграл Классику Сан-Себастьяна, Вуэльту Бургоса, не могу дождаться старта на Вуэльте Испании-2022, хочу набраться опыта.

Очень рад, что поеду Валенсиану. В Испании отличная погода, прекрасные фанаты, и в первый профессиональный сезон я выиграл Классику Сан-Себастьяна – это одна из моих лучших побед, а победа на Вуэльте Бургоса годом позже подтвердила, что я могу хорошо выступать на недельных гонках.

Не могу дождаться старта сезона. Я хорошо подготовился зимой, чувствую себя спокойнее, чем в прошлом году, надеюсь на стабильный сезон. Хочу совершенствоваться, продвинуться в правильном направлении, завоевать несколько побед. Атмосфера в команде великолепная, мы постараемся, чтобы так было и дальше, чтобы мы продолжали побеждать, как всегда».