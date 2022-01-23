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Ремко Эвенепул начнёт сезон с "Volta a la Comunitat Valenciana"-2022

Ремко Эвенепул о старте сезона 2022 года

 

 

   Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начнёт сезон 2022 года с Вуэльты Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), многодневной велогонки категории 2.Pro, которая пройдёт со 2 по 6 февраля. Это будет первая европейская велогонка года для команды Quick-Step Alpha Vinyl. Главными гонками сезона для 21-летнего бельгийского гонщика, начинающего четвёртый сезон в профессионалах, станут Арденнские классики и дебют на испанском Гранд-туре.

 

Ремко Эвенепул начнёт сезон с "Volta a la Comunitat Valenciana"-2022

 

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Ремко Эвенепул: «Прежде всего, надеюсь на нормальный сезон, чтобы он был не таким, как в прошлом году, когда я стартовал очень поздно. Самые крупные цели – подготовка к Арденнским классикам и Вуэльте Испании. Мне нравится выступать в Испании, я выиграл Классику Сан-Себастьяна, Вуэльту Бургоса, не могу дождаться старта на Вуэльте Испании-2022, хочу набраться опыта.

  Очень рад, что поеду Валенсиану. В Испании отличная погода, прекрасные фанаты, и в первый профессиональный сезон я выиграл Классику Сан-Себастьяна – это одна из моих лучших побед, а победа на Вуэльте Бургоса годом позже подтвердила, что я могу хорошо выступать на недельных гонках.

  Не могу дождаться старта сезона. Я хорошо подготовился зимой, чувствую себя спокойнее, чем в прошлом году, надеюсь на стабильный сезон. Хочу совершенствоваться, продвинуться в правильном направлении, завоевать несколько побед. Атмосфера в команде великолепная, мы постараемся, чтобы так было и дальше, чтобы мы продолжали побеждать, как всегда».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Валенсии Вуэльта Испании

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (7)
    velodoctor-Фото

    Тур слишком для них, они подписали несколько опытных гонщиков, но мне кажется, этого мало. Если бы эти браться попали в WT команду, то и там бы им не дали тур ехать скорее всего. Почти уверен, что их не пригласят ни на один ГТ пока они не проведут по-настоящемук сильный сезон. А так я за норвежцев и датчан, они как никто (кроме итальянцев) заслуживают свою крепкую команду и возможность ездить гонки мирового тура.

  • Earl57
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (7)
    Earl57-Фото

    Ugo-X написали в твиттере:

    "It’s out - we have been invited to our first WorldTour stage race.

    HISTORY for our men’s team

    Thanks to the organizers for believing in our project and our team!"

     

  • patar
    Матье ван дер Пулу провели опе ... (2)
    patar-Фото
    Спешка нужна только при ловле блох...Пусть лучше посадят надолго, иначе пелотон может потерять большой мотор
  • motte
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (20)
    motte-Фото

    Ребята, а Роберта Хесинга нет в заявке на тдф, о как!

  • Sezar
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (20)
    Sezar-Фото

    О, спасибо за Эйтдебрукса, этот товарищ мне давно интересен, хотя его результаты на ЧМ слабоваты. Досадно, что не в Юмбу.

  • RVL
    Матье ван дер Пулу провели опе ... (2)
    RVL-Фото

    ребята-медики! посадите быстее его в седло!

    Матвею-скорее сесть в него здоровым!

  • Earl57
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (3)
    Earl57-Фото
    Ну дык они уже пробовали верить в Годю и других. И убедились что Пино в обозримом будущем никто заменить не сможет. Поэтому им остается только скрестить пальцы и надеяться на то, что его спина полностью зажила.
  • Earl57
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    Им надо в компанию к Клебо, Фуркада подписать. Тогда может и возьмут на Тур

    Там принципиально только норвежцы и датчане.

    Фуркад, кстати, как-то посетовал, что его в Норвегии лучше знают и ценят чем во Франции.

  • velodoctor
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (3)
    velodoctor-Фото

    Пино в центре стоит, вера французов в своих безгранична. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Ну вот такой у Роана юмор ))

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