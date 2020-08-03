Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Бургоса-2020

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 00:26
Ремко Эвенепул выиграл все многодневные гонки, в которых принял участие в этом году
Три многодневных велогонки – три триумфа Ремко Эвенепула в этом году. После побед на Вуэльте Сан-Хуан и Вольте Альгарве перед остановкой сезона 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step поднялся на высшую ступень подиума на Вуэльте Бургоса-2020, первой гонке после долгого перерыва в соревнованиях.
Ремко Эвенепул захватил майку лидера после победы на 3-м этапе и удержал её на финальном горном этапе. На 4,8 км участке подъёма к Лагунас-де-Нейла градиент достигал 9,9%, но Ремко Эвенепул не проиграл время. Он ответил на атаку Микеля Ланды (Bahrain-McLaren), пробовал уезжать от соперников. Он распределил силы и, обладая достаточным запас в генеральной классификации, финишировал на этапе 3-м.
Ремко Эвенепул стал первым бельгийским победителем испанской гонки, которая проводится с 1946 года.
На подиуме к Ремко Эвенепулу присоединился его товарищ по команде Deceuninck-Quick Step, 22-летний португальский гонщик Жоан Алмейда, занявший 3-е место в общем зачёте.
© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images
Ремко Эвенепул: «Миссия выполнена! Подъём был очень трудным, не слишком мне подходил, но я уехал от большинства генеральщиков, а остальных держал в поле зрения. Пришлось помучиться, я должен был выкладываться по полной, но день получился отличным. Очень счастлив, что выиграл, это моя седьмая победа в сезоне.
Успех стал возможен благодаря великолепной команде, которая всё время находилась впереди и защищала меня. Я впервые в Бургосе, и это моя первая гонка с февраля. Но всё получилось отлично. Три многодневных гонки – три победы. Пока сезон складывается идеально! Теперь с нетерпением жду Тура Польши, гонку, которую с радостью буду открывать для себя!»
Жоан Алмейда: «Сегодня я отлично себя чувствовал, как и всю неделю. Очень доволен своим выступлением, рад тому, как выступила команда. Бургос – очень трудная гонка, где стартовал звёздный состав. Поэтому потрясающе стать третьим в общем зачёте! Так здорово вернуться в гонки. Мы показали, что мы – настоящая команда и семья. А этот результат придаёт мне уверенности перед следующими стартами!.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (117)