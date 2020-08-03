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Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Бургоса-2020

Ремко Эвенепул выиграл все многодневные гонки, в которых принял участие в этом году

 

 

  Три многодневных велогонки – три триумфа Ремко Эвенепула в этом году. После побед на Вуэльте Сан-Хуан и Вольте Альгарве перед остановкой сезона 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step поднялся на высшую ступень подиума на Вуэльте Бургоса-2020, первой гонке после долгого перерыва в соревнованиях.

 

Ремко Эвенепул захватил майку лидера после победы на 3-м этапе и удержал её на финальном горном этапе. На 4,8 км участке подъёма к Лагунас-де-Нейла градиент достигал 9,9%, но Ремко Эвенепул не проиграл время. Он ответил на атаку Микеля Ланды (Bahrain-McLaren), пробовал уезжать от соперников. Он распределил силы и, обладая достаточным запас в генеральной классификации, финишировал на этапе 3-м.

 

  Ремко Эвенепул стал первым бельгийским победителем испанской гонки, которая проводится с 1946 года.

 

 На подиуме к Ремко Эвенепулу присоединился его товарищ по команде Deceuninck-Quick Step, 22-летний португальский гонщик Жоан Алмейда, занявший 3-е место в общем зачёте.

 

Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Бургоса-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Бургоса-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Бургоса-2020

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Миссия выполнена! Подъём был очень трудным, не слишком мне подходил, но я уехал от большинства генеральщиков, а остальных держал в поле зрения. Пришлось помучиться, я должен был выкладываться по полной, но день получился отличным. Очень счастлив, что выиграл, это моя седьмая победа в сезоне.

 

  Успех стал возможен благодаря великолепной команде, которая всё время находилась впереди и защищала меня. Я впервые в Бургосе, и это моя первая гонка с февраля. Но всё получилось отлично. Три многодневных гонки – три победы. Пока сезон складывается идеально! Теперь с нетерпением жду Тура Польши, гонку, которую с радостью буду открывать для себя!»

 

  Жоан Алмейда: «Сегодня я отлично себя чувствовал, как и всю неделю. Очень доволен своим выступлением, рад тому, как выступила команда. Бургос – очень трудная гонка, где стартовал звёздный состав. Поэтому потрясающе стать третьим в общем зачёте! Так здорово вернуться в гонки. Мы показали, что мы – настоящая команда и семья. А этот результат придаёт мне уверенности перед следующими стартами!.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • uran
    Страде Бьянке-2020. Результаты (8)
    uran-Фото
    Немного обидно видеть записных фаворитов вне 10-ки, а некоторых вне финиша. Бельгия просто кладезь талантов.
  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2020. Результаты (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала не понял что это за такая поздняя LIVE-трансляция гонки и сколько это ж гоночных км. прямого эфира покажет Е1, но потом вспомнил, что ведь сегодня ещё и женская СБ состоялась. Так что с удовольствием посмотрел почти все последних 60 км. по ТВ.

    Ван Аэрт в 3-й год подряд на подиуме, но впервые "золото", т.е. победа. Чётко молодой бельгиеец расспрделился по дистанции.

    Фульсанг в отрыве смотрелся каг бэ мощнее и надёжней, но ведь для всех это была первая оф.гонка после длительного перерыва.

    У Шахмана большое будущее, на зря БОРА с ним такой контракт забабахала)

    Цитата: SportSpirit
    Возвращение ван Арта, возвращение велоспорта на большой экран) просто праздник какой-то)

    По голосу С.Курдюкова (особенно в начале репортажа) было слышно, что это очень большой праздник. Мне кажется, сперва его голос даже немного дрожал.

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10)
    SportSpirit-Фото

    Ремко с победой в генерале! 

     

    История не знает сослагательных наклонений. А уж годы спустя эмоции проходят, факты (большинством) забываются, остаются сухие строки протоколов. 

     

    Все, кто подписываются в Ineos, знают на что идут! Вспомнился TDF-2017, где Ланда финишнул на Пейрагюде впереди Фрума и Порталь махнул на него рукой перед камерами. А через пару этапов Ланда показательно возвращался за Фрумом после прокола и уже сам Брэйлфорд также показательно-дружелюбно хлопал Ланду по плечу, что называется под запись. Ланда там мега-сильный, но протоколы об этом умалчивают. 

     

    P.S. Пусть будут любые гоночные сюжеты, главное, чтобы это все продолжалось)

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Страде Бьянке-2020. Женская ве ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Интересно, сложилось, перед стартом у девочек из трек сегафреддо еще и велики украли
  • close2you
    Страде Бьянке-2020. Результаты (8)
    close2you-Фото
    будем откровенны, так что это меняет вообще?)) финиш уже был, парень отлично реабилитировался после прошлогоднего падения, просто красавчик!
    Интересно, ЖуЖу спекся так рано, и Матео тоже...ах да, там ведь еще Петя ехал...
  • Student
    Страде Бьянке-2020. Результаты (8)
    Student-Фото
    Будем откровенны Формло откровенно халявил и не выходил на настоящие смены, Шахманн фактически сам сокращал разрыв до минимума, но как только смена Формоло так сразу +5 - +6 секунд.
  • Sezar
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10)
    Sezar-Фото

    Да. Там где ответственность четко лежит на нем. Чтобы себе не потакать. Вот с этим в Инеосе и проблема.

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10)
    Earl57-Фото
    Если бы ему не приходилось то и дело возить то Берналя, то Карапаса, то еще кого-нибудь из начальников, то его резалты были бы куда ровнее.
    Ему нужны гонки, где есть горы и нет разделок и "рюкзаков". И тогда побед будет значительно больше.
  • Sezar
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10)
    Sezar-Фото

    Я знаю кто такой Соса и на что способен. Давно за ним слежу. И согласен с вашей оценкой с той поправкой, что он очень неровно выступает. И это, наряду с плохой разделкой и чем-то неуловимо колумбийским в его характере - его главные проблемы, отличающие его от Берналя и мешающие достичь схожих результатов несмотря на то что их юношеские пальмаресы сопоставимы.

    А вот кстати, Карапас - Нибали наступающего времени. Не такой лихой как Роглич, Дюмолан, Кинтана. Но очень умный, тонко чувствующий гонку и хитрый:). На выигранной Джиро он не пер буром в атаку на весь пелотон в отличие от Ланды, а всегда атаковал в нужный момент. И загребал кучу времени. Странно, что вы ставите на Сосу. Хотя чисто внешне он больше похож на Энцо :).

  • Rokka
    Страде Бьянке-2020. Результаты (8)
    Rokka-Фото
    ВанАртище!! Так рад за него!

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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