Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время

22-летний Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в разделке

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал чемпионом Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время. После бронзы в 2019 и серебра в 2021 году 22-летний велогонщик команды Quick – Step Alpha Vinyl завоевал первую золотую медаль национального чемпионата.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

34,8 км дистанции, проложенной в Гавере (Gavere), в Западной Фландрии, муниципалитете, известном проведением велокроссовой гонки в ноябре, Ремко Эвенепул преодолел за 40 минут 22 секунды. Его ближайшим соперником стал товарищ по команде Ив Лампарт, проигравший 37 секунд. Третье место занял 30-летний гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс, проигравший Эвенепулу 1 минуту 34 секунды.

Ремко Эвенепул стал единственным гонщиком, проехавшим дистанцию со средней скоростью более 51 км/ч (51,726 км/ч).

Ремко Эвенепул: «Не передать словами, как я счастлив, что у меня первый титул чемпионата страны, которого добивался несколько лет. Сегодня было очень тяжело из-за жары, начал не идеально - почти сразу потерял свой бачок. Но у меня потрясающий велосипед (Specialized S-Works Shiv), я ехал на хорошей скорости, которую смог удержать на всей дистанции.

Великолепно подняться на подиум вместе с товарищем по команде. Приятно, что буду носить эту майку следующие 12 месяцев, что очень мотивирует продолжать работу в этой дисциплине. Очень эмоциональный для меня день, потому что он показывает, как я шаг за шагом возвращаюсь к своему высшему уровню.

В воскресенье у нас будет сильная команда, можно разыграть несколько карт, будет важно помогать другу другу независимо от сценария. Мы хотим бороться за высокий результат».