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Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время

22-летний Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в разделке

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал чемпионом Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время. После бронзы в 2019 и серебра в 2021 году 22-летний велогонщик команды Quick – Step Alpha Vinyl завоевал первую золотую медаль национального чемпионата.  

 

 

Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время

 

Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время

 

Ремко Эвенепул – чемпион Бельгии-2022 в индивидуальной гонке на время

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  34,8 км дистанции, проложенной в Гавере (Gavere), в Западной Фландрии, муниципалитете, известном проведением велокроссовой гонки в ноябре,  Ремко Эвенепул преодолел за 40 минут 22 секунды. Его ближайшим  соперником стал товарищ по команде Ив Лампарт, проигравший 37 секунд.  Третье место занял 30-летний гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс, проигравший Эвенепулу 1 минуту 34 секунды.

 

Ремко Эвенепул стал единственным гонщиком, проехавшим дистанцию со средней скоростью более 51 км/ч (51,726 км/ч).

 

  Ремко Эвенепул: «Не передать словами, как я счастлив, что у меня первый титул чемпионата страны, которого добивался несколько лет. Сегодня было очень тяжело из-за жары, начал не идеально -  почти сразу потерял свой бачок. Но у меня потрясающий велосипед (Specialized S-Works Shiv), я ехал на хорошей скорости, которую смог удержать на всей дистанции.

 

  Великолепно подняться на подиум вместе с товарищем по команде. Приятно, что буду носить эту майку следующие 12 месяцев, что очень мотивирует продолжать работу в этой дисциплине. Очень эмоциональный для меня день, потому что он показывает, как я шаг за шагом возвращаюсь к своему высшему уровню.

 

  В воскресенье у нас будет сильная команда, можно разыграть несколько карт, будет важно помогать другу другу независимо от сценария. Мы хотим бороться за высокий результат».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 6.06.2019

    В отсутствие Ван Арта он по ходу и золото в групповой гонке заберёт.

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Комментарии

  • garmincervelo
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    garmincervelo-Фото
    Вот вам и показательный пример наступившего кризиса. Люди повально стали экономить на закуске. Кто там в этой "покорману молодеж" сильнее наголову Израиля? Кроме Хамилтона и в отрывы направить некого. А Барде на сход, как и ненавистный англосакс.
  • Karmatron
    Ремко Эвенепул – чемпион Бельг ... (1)
    Karmatron-Фото
    В отсутствие Ван Арта он по ходу и золото в групповой гонке заберёт.
  • Даниил
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    Даниил-Фото
    Молодец Тратник. И третий Ян Поланц, опечатка.
  • Даниил
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    Даниил-Фото
    "Четверо из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс" . "Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс..." Исправьте, пожалуйста.
  • старт-шоссе 82
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вот вам и показательный пример-ответ на вопрос зачем Фрум едет тур.

    В теме =Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022= обсуждений туча ,а здесь не одного коммента, хотя команда DCM на голову выше чем  Israel-Premier Tech ... 

    Команда очень интересная, я думаю что в ближайшее время молодеж из этой команды еще заявит о себе. а Барде я считаю вполне покорману побороться за топ-5. 

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    Earl57-Фото

    В Британии оба брата Хейтер стали национальными чемпионами в разделке. Младший в андеровской категории, старший в элите.

  • старт-шоссе 82
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если быть честным то у Фрума есть все шансы не доехать этот тур(пусть я буду не прав)
    А если быть совсем честным то это всего лишь банальное зарабатывание денег, имя, реклама, итд.

    к примеру даже эта его фотография, вверху с большим пальцем, рекламадателям скорее всего обошлась в круглую сумму.

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (18)
    velodoctor-Фото

    В России Евтушенко, Рикунов, Манаков подиум. 

  • Гонщик
    Предварительные составы команд ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    UAE (только по заявленным 4 именам)  в горах побьет Юмбу...что им собственно и надо-укатать там Роглу
    укатанный Рогла-не раздельщик
    остальное-дело техники...
     
    Главное чтобы Погги пилюлю не забыл принять перед разделкой, ибо он то вообще не раздельщик. 

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (29)
    nightbuster33-Фото

    Для всех казахстанцев и не только.На сайте Астана можно ознакомитсься  со специлизацией каждого члена команды,а также  планом выступлений каждого участника на предпологаемых соревнованиях в зависимости от специлизации и типа гонки и готовности. Пронский-ст.-Джиро-промежуточные малые гонки(снижение нагрузки)-...-промежуточные гонки (востановление формы) и участие на Вуэльте. Приблизительно такой же план и у Техады.Хорошо,что команды на каждую гонку формируют тренерский штаб,а не горе-любители,требующие "крови" от каждого участника.Им более подойдет для просмотра театральное представленме "Американский скейтч",где есть псевдо-драки и соответственно, и псевдо-кровь.

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