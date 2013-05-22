 Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

Ремко Эвенепул принёс Бельгии первую с 2012 года радужную майку чемпиона мира в групповой гонке

22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, выиграв из сольного отрыва после атаки за 25 км. Своих ближайших преследователей, разыгравших спринт на финише 266,9 км дистанции в австралийском Вуллонгонге, бельгийский гонщик опередил на 2 минуты 21 секунду.

Ремко Эвенепул вписал своё имя в историю велоспорта, выиграв в один сезон классику-Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), Гранд-тур (Вуэльту Испании) и групповую гонку чемпионата мира. До Эвенепула это удалось лишь Альфредо Бинде (1927), Эдди Мерксу (1971) и Бернару Ино (1980).

Всего через 4 года после радужной майки в групповой гонке среди юниоров и через неделю после бронзовой медали чемпионата мира в разделке Ремко Эвенепул принёс Бельгии первую с 2012 года победу в групповой гонке в категории «элита» с самым большим с 1968 года преимуществом в 2 минуты 21 секунду.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Уехав в отрыв в составе большой группы за 75 км до финиша, Ремко Эвенепул переложился к раннему отрыву, где сильными сменами ему помог соотечественник Питер Серри, благодаря которому разрыв с преследователями увеличился до 2 минут. Затем, когда Питер Серри закончил работу, Ремко Эвенепул закрыл несколько атак, сам несколько раз ускорялся, а решающую атаку предпринял на предпоследнем круге, перед коротким крутым подъёмом. К нему присоединился только казахстанский велогонщик Алексей Луценко, но за 25 км до финиша Ремко Эвенепул уехал от него в одиночку.

Ремко Эвенепул: «Это мечта! Просто невероятно! После Монумента и Гранд-тура теперь я выиграл чемпионат мира! Выиграл все гонки, о которых мечтал в этом году. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон, поэтому хочу насладиться каждым моментом. Год был долгим, потрясающе вот так его завершить.

После того, как я атаковал, и ко мне присоединился Алексей Луценко, я понял, что хочу уехать в одиночку. Поэтому снова атаковал, на этот раз на подъёме, и когда сделал просвет, просто продолжал продавливать. На финальном круге ноги просто взрывались, но я знал, что финиш близко, поэтому ехал довольно уверенно.

Я мечтал о радужной майке. Когда пересёк финиш, мурашки пошли по коже. Просто не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько горжусь тем, чего добился в этом году. Но я никогда не смог бы добиться результатов в одиночку. Гонка в одиночку не выигрывается. Льеж я выиграл не один, и Вуэльту тоже не один, и сегодня победа пришла благодаря тому, что все работали со мной ради этого важного момента. Должен всех поблагодарить.

Думаю, стартовать с двумя лидерами было лучшим решением. Потом нашим теневым лидером был Кентан Херманс, потому что он очень сильно сегодня ехал. Мы показали, что проехали гонку так, как хотели, и это принесло победу. Думаю, мы просто должны повторять такую тактику.

Конечно, всё зависит от маршрута. Если бы он подходил чистым спринтерам, логично было бы всем работать на Ваута или другого спринтера. Но если дистанция такая протяжённая, с трудным и не плоским рельефом, то всегда надо ехать с двумя капитанами. Если один чувствует себя не очень хорошо, можно разыграть другую карту. Без такого плана можно легко проиграть гонку, попасть в сложную ситуацию, чего сегодня мы избежали, когда пелотон порвался.

Когда вернусь домой, наверное, найдёте меня на каждой вечеринке, потому что у меня ещё не было времени отпраздновать победу на Вуэльте.

Жаль, что в следующем году чемпионат мира пройдёт в августе, то есть у меня будет один из самых коротких в истории сезонов в качестве чемпиона мира. Но я об этом мечтал».