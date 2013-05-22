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Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

Ремко Эвенепул принёс Бельгии первую с 2012 года радужную майку чемпиона мира в групповой гонке

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, выиграв из сольного отрыва после атаки за 25 км. Своих ближайших преследователей, разыгравших спринт на финише 266,9 км дистанции в австралийском Вуллонгонге, бельгийский гонщик опередил на 2 минуты 21 секунду.

 

Ремко Эвенепул вписал своё имя в историю велоспорта, выиграв в один сезон классику-Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), Гранд-тур (Вуэльту Испании) и групповую гонку чемпионата мира. До Эвенепула это удалось лишь Альфредо Бинде (1927), Эдди Мерксу (1971) и Бернару Ино (1980).

 

   Всего через 4 года после радужной майки в групповой гонке среди юниоров и через неделю после бронзовой медали чемпионата мира в разделке Ремко Эвенепул принёс Бельгии первую с 2012 года победу в групповой гонке в категории «элита» с самым большим с  1968 года преимуществом в 2 минуты 21 секунду.

 

Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

 Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

 Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

 

Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

 Ремко Эвенепул – чемпион мира-2022 в групповой гонке

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Уехав в отрыв в составе большой группы за 75 км до финиша, Ремко Эвенепул переложился к раннему отрыву, где сильными сменами ему помог соотечественник Питер Серри, благодаря которому разрыв с преследователями увеличился до 2 минут. Затем, когда Питер Серри закончил работу, Ремко Эвенепул закрыл несколько атак, сам несколько раз ускорялся, а решающую атаку предпринял на предпоследнем круге, перед коротким крутым подъёмом. К нему присоединился только казахстанский велогонщик Алексей Луценко, но за 25 км до финиша Ремко Эвенепул уехал от него в одиночку.

 

  Ремко Эвенепул: «Это мечта! Просто невероятно! После Монумента и Гранд-тура теперь я выиграл чемпионат мира! Выиграл все гонки, о которых мечтал в этом году. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон, поэтому хочу насладиться каждым моментом. Год был долгим, потрясающе вот так его завершить.

 

  После того, как я атаковал, и ко мне присоединился Алексей Луценко, я понял, что хочу уехать в одиночку. Поэтому снова атаковал, на этот раз на подъёме, и когда сделал просвет, просто продолжал продавливать. На финальном круге ноги просто взрывались, но я знал, что финиш близко, поэтому ехал довольно уверенно.

 

  Я мечтал о радужной майке. Когда пересёк финиш, мурашки пошли по коже. Просто не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько горжусь тем, чего добился в этом году. Но я никогда не смог бы добиться результатов в одиночку. Гонка в одиночку не выигрывается. Льеж я выиграл не один, и Вуэльту тоже не один, и сегодня победа пришла благодаря тому, что все работали со мной ради этого важного момента. Должен всех поблагодарить.

 

  Думаю, стартовать с двумя лидерами было лучшим решением. Потом нашим теневым лидером был Кентан Херманс, потому что он очень сильно сегодня ехал. Мы показали, что проехали гонку так, как хотели, и это принесло победу. Думаю, мы просто должны повторять такую тактику.

 

  Конечно, всё зависит от маршрута. Если бы он подходил чистым спринтерам, логично было бы всем работать на Ваута или другого спринтера. Но если дистанция такая протяжённая, с трудным и не плоским рельефом, то всегда надо ехать с двумя капитанами. Если один чувствует себя не очень хорошо, можно разыграть другую карту. Без такого плана можно легко проиграть гонку, попасть в сложную ситуацию, чего сегодня мы избежали, когда пелотон порвался.

 

  Когда вернусь домой, наверное, найдёте меня на каждой вечеринке, потому что у меня ещё не было времени отпраздновать победу на Вуэльте.  

 

Жаль, что в следующем году чемпионат мира пройдёт в августе, то есть у меня будет один из самых коротких в истории сезонов в качестве чемпиона мира. Но я об этом мечтал».

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 22.05.2013

    Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон

    Трезво рассуждает, очень многое совпало во второй части сезона. 

     

    И еще раз отмечу, какая же у него крутая посадка даже на обычном веле, в сравнении с Луцом было видно, он не только невероятно сильный сам по себе, что мы в горах видели,  но и техничный что ли, именно посадка и возможность прикладывать в ней максимальное усилие его огромный плюс в таких отъездах.

  2. garmincervelo

    Сегодня, 22:24 | Регистрация: 4.06.2018

    В горах мешок. О чём вы.

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 22:56 | Регистрация: 22.05.2013

      Я в контексте, что в горах аэродинамика не решает писал, но он прилично едет. А так да, к примеру на Альп-Дюэзе в этом году он бы вечность поймал относительно Поги, Винего и Геранта, я уверен. Все его восхождения слабые и далеки от рекордов. Уже видел пишут некоторые, что только он сможет остановить первую двойку тура, а после ЧМ еще больше людей в это уверует, забавно.

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Paris - Tours Elite

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Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    velodoctor-Фото
    Я в контексте, что в горах аэродинамика не решает писал, но он прилично едет. А так да, к примеру на Альп-Дюэзе в этом году он бы вечность поймал относительно Поги, Винего и Геранта, я уверен. Все его восхождения слабые и далеки от рекордов. Уже видел пишут некоторые, что только он сможет остановить первую двойку тура, а после ЧМ еще больше людей в это уверует, забавно.
  • garmincervelo
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    garmincervelo-Фото
    В горах мешок. О чём вы.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    velodoctor-Фото

    Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон

    Трезво рассуждает, очень многое совпало во второй части сезона. 

     

    И еще раз отмечу, какая же у него крутая посадка даже на обычном веле, в сравнении с Луцом было видно, он не только невероятно сильный сам по себе, что мы в горах видели,  но и техничный что ли, именно посадка и возможность прикладывать в ней максимальное усилие его огромный плюс в таких отъездах.

  • garmincervelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    garmincervelo-Фото
    Зазнался не Ремко, зазнались вы. Чтобы быть Мерксом, нужно взять Тур. Буду пинать вас каждый раз. Сколько Туров взято? Куда посмотреть?
  • motte
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    motte-Фото

    Взято из источников:

    Немного подробностей о ситуации с Матье ван дер Пулом. 

     

    Вчера у Матье появились простудные симптомы. Его отправили спать отдельно от остальной команды. 

     

    Сборная Нидерландов спала на четвёртом этаже гостиницы, Матье на девятом вместе со своей девушкой. По этой причине никто из сокомандников не знал, что произошло с ним ночью. 

     

    Австралийская полиция забрала у Матье паспорт. Во вторник ему нужно будет явиться в суд. Возможно, придётся задержаться в Австралии на длительное время.

  • Lex1
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    Lex1-Фото
    Да, удачно он в Австралию скатался, везде отметился: бронза в разделке, золото в групповой гонке))
  • shain
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    shain-Фото

    Девки получат свои 50 баксов, но это всё равно без толку.

     

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    DenisRodikov-Фото

    Фантастическая гонка - атаки на первой горе, топовые гонщики в отрыве, попытки переложиться большой группы с Погачаром и Ван Артом. Догонялки в исполнении немцев и испанцев.
    Ранние атаки на кругах французов. Отрыв из пелотона с Ремко и его погоня за отрывом. Атаки Луценко, атаки в группе отрыва на равнине в конце третьего круга до финиша.
    Атака Эвенпула на спуске - именно там уехал Ремко и только Луценко смог поехать с ним. Десятисекундное замешательство остальных не оставило шансов догнать пару беглецов.

    И под самый финал - борьба за серебро - погоня за дико уставшим Луценко, сюр пляс и то, как накатила группа со спринтерами и разыграла оставшиеся медали!

    Я очень рад, что видел этот Чемпионат.
    P.S. для сравнения - мог ехать пелотон всю дистанцию, постепенно догоняя отрыв аутсайдеров, одного за одним, пелотон бы терял гонщиков и потом разыграл бы финиш - это был очень возможный сценарий на сегодня, к счастью, не состоявшийся.
    P.P.S. показ мог бы быть лучше, тайминг, списки гонщиков в группах, ключевые моменты - периодически упускалось, гонку во едино не собрали.

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    Николай Н.-Фото

    Ремко в конце сезона поставил жирную точку, Молодец!!!

  • velour
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    velour-Фото
    Жалко парня. Похоже на провокацию. Трудно сказать, можно было ли сдержаться. Думаю, правильным было бы не самому лезть, а вызывать персонал команды, а дальше полицию, если мешают спать и не реагируют на замечания.

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Donavan Grondin (Team Arkea - Samsic)

Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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