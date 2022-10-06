 Ремко Эвенепул завершил сезон в радужной майке на классике “Binche-Chimay-Binche”-2022

Ремко Эвенепул показал радужную майку чемпиона мира на классике “Binche-Chimay-Binche”-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) не боролся за победу на классике “Binche-Chimay-Binche”-2022, но проехал до конца первую гонку в ранге действующего чемпиона мира. На этой классике 22-летний бельгийский гонщик Quick-Step Alpha Vinyl в последний раз выступал в одной команде со своими товарищами Ильо Кейссе, который заканчивает карьеру профессионального велогонщика, и Зденеком Штыбаром, который после 12 лет в «Волчьей Стае» переходит в команду BikeExchange-Jayco.

Ремко Эвенепул 4 октября на “Binche-Chimay-Binche”-2022 завершил сезон 2022 года, в котором одержал 15 побед, в том числе самые крупные победы своей карьеры – выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, стал победителем Гранд-тура Вуэльты Испании-2022 и чемпионом мира в групповой гонке.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я приехал сюда, чтобы увидеть потрясающих болельщиков, насладиться своей первой гонкой в радужной маке, проехать гонку вместе с Ильо. Он сильно повлиял на мою карьеру, научил многим важным вещам, за что вечно буду благодарен. Мы много раз в этом сезоне были соседями по комнате, я с огромным удовольствием снова выступал с ним до того, как он завершил карьеру.

Знаю, что сегодня нога у меня шла совсем не идеально, поэтому я просто хотел выдать максимум возможного. В какой-то момент Рик (ван Слик, спортивный директор) сказал по радио, что Ильо выпал, поэтому я решил вернуться и проехать вместе с ним последний круг. Это была наша последняя совместная гонка, мне хотелось финишировать с ним рядом.

С тех пор, как вернулся из Австралии, везде встречаю невероятный приём. У меня мурашки по коже, когда вижу, сколько людей приветствовало меня сегодня».