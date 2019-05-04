Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул разделят лидерство в сборной в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

Ваут ван Арт: «Мы вынесли уроки из прошлого года, теперь мы команда с двумя лидерами»

Ваут ван Арт (Wout van Aert) считает, что сборная Бельгии выучила урок после поражения в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту прошлого года и будет более слаженно действовать в этом году австралийском Вуллонгонге 25 сентября.

Ваут ван Арт, занявший в прошлом чемпионате мира по шоссейному велоспорту 11-е место в групповой гонке и ставший серебряным призёром в разделке, в этом году отказался от борьбы за медаль в индивидуальной гонке на время и сконцентрировался на групповой гонке.

В групповой гонке 28-летний Ваут ван Арт разделит капитанские полномочия с 22-летним Ремко Эвенепулом (Remco Evenepoel), недавно одержавшим самую крупную победу в карьере – победу на Гранд-туре Вуэльте Испании-2022. В отличие от Ваута ван Арта Ремко Эвенепул будет бороться и в индивидуальной гонке на время чемпионата мира-2022, которая пройдёт 18 сентября.

Помимо Ваута ван Арта и Ремко Эвенепула в сборную Бельгии отобраны Стан Девульф (Stan Dewulf), Кентан Херманс (Quinten Hermans), Ив Лампарт (Yves Lampaert), Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) и Натан ван Хойдонк (Nathan van Hooydonck).

В резерве Яспер Филипсен, Грег Ван Авермат, Дрис ван Гестель и Луис Верваке.

Ваут ван Арт: «Конечно, и я, и команда, мы вынесли уроки из прошлого чемпионата мира. Сейчас наша команда едет в Вуллонгонг с двумя лидерами. Я хочу смотреть вперёд, считаю, уже достаточно сказано о том, что мы получили урок и подойдём к гонке по-другому. В этом году соперникам придётся следить не за одним бельгийцем, а за двумя.

Мы всегда стараемся совершенствоваться. В прошлом году проблемой стало даже не моё физической состояние, а то, что в Лёвене я оказался застигнут врасплох тем, как агрессивно повела гонка французская команда. Вместо того, чтобы спокойно вести гонку, я начал нервничать, что стоило мне массу сил, необходимых в таком трудном финале, как тогда.

В прошлом году я был единственным лидером команды, а с таким сильным гонщиком как Ремко всегда лучше, когда есть сокапитан. Так что, мы поедем вместе, вместо того, чтобы тратить его шанс ещё до начала настоящей гонки. Этому как команда мы научились. В этот раз мы поедем по-другому. В прошлом году мы тоже могли разыграть другой вариант, но тогда мы сильно сомневались в его физической форме после трудного для него лета. Сейчас же очевидно, насколько он силён.

Тогда мы неразумно использовали его мощность с самого начала. В первый раз он тогда атаковал, думаю, километров за 200 до финиша. Нам не надо было так делать.

Если Ремко будет впереди, другим придётся его преследовать, что может быть выгодным для меня. Маршрут выглядит многообещающим. Трудно судить, что получится на самом деле, но подъём в 1 километр с 7% звучит очень знакомо для тех, кто знает Бельгию. В этом году я доказал, что стал сильнее на таких торчках. Это положительно влияет на настрой, но посмотрим. У нас будет суперсильная команда, на это и будем опираться во время гонки».