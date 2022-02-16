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Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

Ремко Эвенепул взял победу и жёлтую майку лидера на 4-м этапе Волты Алгарве-2022

 

 

  Ремко Эвенепул одержал победу на 4-м этапе Волты Алгарве-2022, самой протяжённой в гонке с 2013 года, 32,2-километровой разделке. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl опередил чемпиона Европы и Швейцарии в этой дицплине Штефана Кюнга на 28 секунд. Дистанцию Ремко Эвенепул проехал со средней скоростью 51,089 км/ч.

  Тройку лучших на 32,2км гонке на время замкнул 23-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Итан Хейтер, проигравший Эвенепулу 1 минуту 6 секунд. Победа принесла Ремко Эвенепулу майку лидера Волты Алгарве-2022, перед финальным этапом он опережает ближайшего соперника Итана Хейтера на 1 минуту 6 секунд.

 

Фабио Якобсен, товарищ Ремко Эвенепула по команде, выигравший 1-й и 3-й этапы Волты Алгарве-2022, сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

   Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив. У был великолепный велосипед и отличный план на сегодня – продавливать изо всех сил до вершины  подъёма, потому что мы знали, насколько важна будет первая часть дистанции. Ребята в техничке верили в меня, всё время давали мне правильные указания, благодарен им за помощь. Сегодня был сильный ветер, поэтому на спуске было опасно, так что я не рисковал. Рад, что проехал бежз проблем, а на подъёме просто без колебаний прикладывал все силы. Дал полный газ.

 

  Думаю, надо уметь рассчитывать, верно? Все хотят выиграть, но иногда просто нужен хороший план и стратегия. Всегда есть риск, потому что может быть прокол или падение в разделке, и когда такое случается, гонка закончена.

  Горжусь тем, как сегодня всё прошло. Принимая во внимание и моё самочувствие, и выступление, считаю, проехал одну из лучших разделок в моей карьере. Надеюсь удержать этот уровень весь год, особенно после такого внушительного подкрепления  уверенности. Сейчас я в жёлтой майке, но в воскресенье будет очень тяжело.

 

  Разрыв довольно большой, но всякое может случиться. Уверен, мои соперники в общем зачёте захотят что-то предпринять. Но у нас сильная и мотивированная команда, надеюсь, удержу майку».

 

 

Результаты 4 этапа Волты Алгарве-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вольта Альгарве Волта Алгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Ернат-Фото

    Удачи Астане

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Такое очущение,что результат сегоднешней работы Лутсенко может сказатся на завтрашний ход гонки. Поэлс был сзади Лутсенко ,зная,кто именно начнет рывок для отрыва.Они почти  одновременню встали на педали и начали отрыв. Во второй раз Поэлс опять был сзади Леши,только немного проспал начало рывка Леши и поработал догоняя лидера и вместе с ним.(Работа А.Шефера) Повлияет ли это на его работоспособность завтра,покажут окончательные результаты гонки.

  • tds
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    tds-Фото
    Цитата: reforg34
    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.
    Моллема уже не гонется за генералом!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сколько уже наСобирали этих вторых мест команды АСТАНА за последнюю неделю? 

     - Рута дель Соль: этап №2

     - Альгарве: этап №2

     - Рута дель Соль: этап №4

    Всегда близко, но всё время без золота победы 

    Цитата: levonardo
    Цитата: reforg34
    Пулс все ближе и ближе к победе. Не зря был помощником Кристофера Фрума. Многому от него научился. На ближайшем горном этапе без проблем должен забирать этап и генеральную классификацию.

    Мистика...

    Ну тут надо ПЛЮСануть товарищу...заслужил угадал)

    Кстати, почему в титрах у В.Пулса флаг Англии, когда он голландец ?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: marketbk
    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))
    А? Earl57)))

    А Пидкок здесь причем? Он на этой гонке вообще ни за что не борется и еще до начала гонки сказал, что приехал просто покататься. В отличие от многих он может себе это позволить. И ему позволяют.

  • дрокер
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    дрокер-Фото
    Интересный этап, как получилось, что отъехало столько генералов. Пульс вообще редиска, берёшь генерал, отдай этап. Алексей работал честно. Неписанное правило. Вот завтра Пулса и разберут в горе
  • marketbk
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    marketbk-Фото

    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))

    А? Earl57)))

  • MVDP
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (5)
    MVDP-Фото
    Меньшова?
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    reforg34-Фото

    Герант Томас видимо еще не набрал свою форму, иначе без проблем победил бы бельгийца, швейцарца и привез бы порядка 1-2 минуты, т.к. не один год провел на треке и выступал бок о бок с Брэдли Виггинсом.

  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    reforg34-Фото

    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.

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