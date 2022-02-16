Ремко Эвенепул – победитель 4 этапа Волты Алгарве-2022

Ремко Эвенепул взял победу и жёлтую майку лидера на 4-м этапе Волты Алгарве-2022

Ремко Эвенепул одержал победу на 4-м этапе Волты Алгарве-2022, самой протяжённой в гонке с 2013 года, 32,2-километровой разделке. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl опередил чемпиона Европы и Швейцарии в этой дицплине Штефана Кюнга на 28 секунд. Дистанцию Ремко Эвенепул проехал со средней скоростью 51,089 км/ч.

Тройку лучших на 32,2км гонке на время замкнул 23-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Итан Хейтер, проигравший Эвенепулу 1 минуту 6 секунд. Победа принесла Ремко Эвенепулу майку лидера Волты Алгарве-2022, перед финальным этапом он опережает ближайшего соперника Итана Хейтера на 1 минуту 6 секунд.

Фабио Якобсен, товарищ Ремко Эвенепула по команде, выигравший 1-й и 3-й этапы Волты Алгарве-2022, сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив. У был великолепный велосипед и отличный план на сегодня – продавливать изо всех сил до вершины подъёма, потому что мы знали, насколько важна будет первая часть дистанции. Ребята в техничке верили в меня, всё время давали мне правильные указания, благодарен им за помощь. Сегодня был сильный ветер, поэтому на спуске было опасно, так что я не рисковал. Рад, что проехал бежз проблем, а на подъёме просто без колебаний прикладывал все силы. Дал полный газ.

Думаю, надо уметь рассчитывать, верно? Все хотят выиграть, но иногда просто нужен хороший план и стратегия. Всегда есть риск, потому что может быть прокол или падение в разделке, и когда такое случается, гонка закончена.

Горжусь тем, как сегодня всё прошло. Принимая во внимание и моё самочувствие, и выступление, считаю, проехал одну из лучших разделок в моей карьере. Надеюсь удержать этот уровень весь год, особенно после такого внушительного подкрепления уверенности. Сейчас я в жёлтой майке, но в воскресенье будет очень тяжело.

Разрыв довольно большой, но всякое может случиться. Уверен, мои соперники в общем зачёте захотят что-то предпринять. Но у нас сильная и мотивированная команда, надеюсь, удержу майку».