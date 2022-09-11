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Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул: «Красная майка Вуэльты Испании-2022 -  величайший момент в моей карьере, самая крупная победа»

 

 

  22-летний Ремко Эвенепул завершает Вуэльту Испании-2022 с двумя победами на этапах и в красной майке  лидера, с преимуществом в 2 минуты 5 секунд в генеральной классификации. Финальный горный этап, 20-й, с с набором высоты 3800 м, не изменил положение в тройке лидеров общего зачёта.

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул, оставшийся без помощников за 40 км до финиша, защитил красную майку, финишировав через 15 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (Quick-Step Alpha Vinyl) и через 2 секунды после своего ближайшего соперника в общем зачёте Энрика Маса (Movistar).

 

После финиша 21 этапа в Мадриде Ремко Эвенепул станет первым за 44 года бельгийским победителем Вуэльты Испании (после победы Фредди Мартенса в 1977 году). В этом сезоне Ремко Эвенепул впервые выиграл классику-Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), а теперь, дебютировав на Вуэльте Испании,  впишет в свой список достижений и первую победу на Гранд-туре.

 

Ремко Эвенепул надел красную майку лидера после 6 этапа и удержал её до финала Вуэльты Испании-2022.

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

  Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Ремко Эвенепул: «Не понимаю, что сейчас творится в мыслях и с телом. Единственное, что знаю, - я счастлив. Счастлив, что сбылась мечта, что доказал, на что я способен. Счастлив, что я первый гонщик, выигравший Гранд-тур для Патрика. Счастлив, что добился  этого в фантастической команде.

 

  Я мало спал прошлой ночью, утром перед стартом чувствовал усталость, просто хотел, чтобы гонка закончилась, но во время этапа мне стало лучше, я расслабился, поверил в себя и в «Стаю Волков». Я знал, что всё, что мне надо делать, контролировать соперников и ехать за ними, и всё прошло гладко, как мы хотели.

 

  Я понимал, что меня будут атаковать, потому что на самом сложном подъёме дня были труднейшие два километра с 8,5% градиентом. Там было тяжело, но только такие тяжёлые подъёмы, каждый из которых протяжённостью 10 – 15 км, понятно, что невозможно атаковать всё время. Они должны были попробовать, потому что это велоспорт, и надо пытаться победить соперника. Но, я думаю, как говорил Энрик Мас, команда Movistar помимо всего прочего хотела бороться за очки, поэтому они не слишком стремились атаковать больше, чем необходимо. Думаю, после вершины предпоследнего подъёма все поняли, что гонка закончена кроме борьбы за этап.

 

  Это величайшая победа, самый важный момент моей карьеры. У меня невероятные ощущения. Эта победа для моих родителей, невесты, товарищей по команде. Она – результат многих месяцев тяжёлой работы и жертв, результат веры в себя. Мне нравится выступать в Испании. С первого сезона в профессионалах здесь я был успешен, а победа на Вуэльте – это мечта. Мне было нелегко, соперники упорно боролись, но у меня получилось. Не могу выразить словами, как много эта победа для меня значит.

 

  Сегодня я отвечал на атаки, нога шла. Я не думал о победе на этапе, просто хотел выиграть генеральную классификацию. Сегодня самый потрясающий день в моей жизни, и весь этот года тоже потрясающий. Победа на Монументе, ещё одна победа на Классике Сан-Себастьяна, два выигранных этапа и генеральная классификация. А ещё зимой я собираюсь жениться. Думаю, это лучший год из всех, которые мог представить».

 

  После финиша 20 этапа победе сына радовался Патрик Эвенепул, который в интервью Sporza сказал: «Мне трудно описать словами, что я сейчас чувствую. Мы всегда с детства учили Ремко, что ничего не делая, ничего не добьёшься.

  Мало кто знает, например, но до того, как стать профессионалом,  Ремко приходил помогать ко мне на работу даже в праздники. Он работал с раннего утра до позднего вечера, а потом шёл на футбольную тренировку. 

  Вспоминаю цитату, которая висела в раздевалке футбольного клуба “PSV”: «Упорный труд побеждает талант, если талант не работает усердно». Если Ремко ставит цель, то всегда выкладывается ради неё на 200%.

  В этом году он прошёл этот путь с тренером Куном Пелгримом, с Клаасом Лодевиком, с диетологами, со своей девушкой. Они работали в связке как одна большая цепь, и она сработала гладко».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Невероятно. Думаю, мы опередили график на два года. После его падения на Ломбардии нельзя было недооценивать последствий. Через три или четыре месяца он вернулся на велосипед и проехал Джиро, но травма повлияла сильнее, чем ожидалось. Он потерял почти год, но быстро нагнал это время».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl

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Комментарии

  • DIM
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (9)
    DIM-Фото
    Канадские классики это жемчужина велоспорта по ту сторону Атлантики!
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    nightbuster33-Фото
    Да,так и,примерно, было запланировано, но травма,полученная на Джиро выбила Лопеза из календаря соревнований на 3 с лишним месяца.Почти не имея соревновательных дней,я считаю,выступил не плохо,да и команда тоже.Могло быть хуже,после всей перетрубации в команде.Есть надежда на более успешное выступление в будущем при ответственном наборе новых,достойных членов команды.Только мало вакантных мест(3-4).
  • Esperus2006
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    Esperus2006-Фото
    Самая негорная Вуэльта на моей памяти. Тут условный Луценко в форме мог смотреться абсолютно нормально на всех горах. Надо было его сюда подводить, а Мигелито на тур. Который был не в пример более горным
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Беру свои слова обратно насчёт Карапаза. Казалось бы ПРОВАЛился на 1-й неделе, какие то тёрки были (?) в команде во время самой гонки (честно, думал что Ричард сойдёт), а тут 3 этапа взял, ещё и майку горного короля заслуженно застолбил за собой. И я уверен, даже если бы не сошёл из-за падение Дж.Вайн с таким Карапазом он бы не удержал и всё равно уступил синий горох Ричарду.

    За Рэмко ничего не буду глаголить...не нравился и не не нравится, но с победой на ГТ + 2 этапа взял конечно поздравляю.

    Цитата: cmap_nep
    Ай-да пацаны...Что будет зввтра?

    Карлос Родригес Кано (боец) должен где то взять 2 секунды чтобы обойти Аренсмана))

    Цитата: Адриен
    Вуэльта, непохожая на Вуэльту ...

    Полностью согласен с вами. Последний этап как и полагается хороший по профилю (был) и гор много, но хоть бы финиш сделали тоже горный или же хоть один бы перевал поставили тяжёлый, а то вроде все каг бэ и старались, но показать что то ладно и весомое не вышло...не те горы, как сказал С.Курдюков. И я честно говоря не понимаю, почему орги Вуэльты проигнорировали Пиренеи!
    Жаль что снялся Йейтс и Сиваков из-за Ковида, ещё более досадно, что так сильнь упал и сощёл Роглич...так и напрашивается всем знакомое из фильма "...царь говорят не настоящий"))) И это я не про Рэмко даже, а про всю Вуэльту.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    Александра-Фото

    Поразили слезы Ремко. Складывалось впечатление, что он спокоен, как удав, а оказалось, что Ремко умело скрывал глубокое внутренне напряжение.

    Все молодцы и прекрасны.

    Даже не знаю, почему эта Вуэльта меня вообще не торкнула.(

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (66)
    s75-Фото

    17-летний эстонский гонщик Ромет Паюр переходит из Team Auto Eder в континентальную команду U23 Lotto Kern Haus, обе немецкие команды сотрудничают с "Борой". Паюр - победитель юниорской версии Тура Фландрии нынешнего года.

  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57

    В ближайшее время ГТ не будет. К слову, ходят слухи, что ВВА в следующем году хочет проехать Джиро+Вуэльту и собирается обсудить это с командой. В следующем году ЧМ будет через несколько дней после Тура и до Вуэльты. А если он хочет радужную майку, то ехать три тяжелых недели на Туре ему совсем ни к чему...


    коллекция из всех трёх пунктовых маек - отличная идея

  • s75
    Финальные три этапа Тура Брита ... (4)
    s75-Фото

    По очкам не совсем понятно - насколько я понимаю эту систему, итоговые результаты ТБ принесли в копилку Мовистара разницу между очками вошедшего в десятку (по состоянию на данный момент 274 очка) и выбывшего из нее (по состоянию на 04.09.2022 190 очков), итого +84 очка. Гораздо более весомый вклад на гонке Квебека (230) внесли Гарсия (225) и Аранбуру (5).

    Итого 14215 на начало недели, +230 Квебек +84 Британия +44 Мас итого 14573, цифры брал с PCS, но на разных ресурсах цифры отличаются, не знаю где правильно.

    PS. в воскресенье Вуэльта пополнит мовистаровский счет 784 очками.

  • collega2011
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    collega2011-Фото

    Масспроиграл Ремко на командной 30 сек и 1,51 на индивидуалке.

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (32)
    Геродот-Фото
    А что, Рабобанк не планирует защитить желтую майку в следующем году? ВВА стоит половины команды и разрешить ему не ехать Тур - крайне самонадеяно)

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