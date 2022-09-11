  Ремко Эвенепул защитил красную майку на финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул: «Красная майка Вуэльты Испании-2022 - величайший момент в моей карьере, самая крупная победа»

22-летний Ремко Эвенепул завершает Вуэльту Испании-2022 с двумя победами на этапах и в красной майке лидера, с преимуществом в 2 минуты 5 секунд в генеральной классификации. Финальный горный этап, 20-й, с с набором высоты 3800 м, не изменил положение в тройке лидеров общего зачёта.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул, оставшийся без помощников за 40 км до финиша, защитил красную майку, финишировав через 15 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (Quick-Step Alpha Vinyl) и через 2 секунды после своего ближайшего соперника в общем зачёте Энрика Маса (Movistar).

После финиша 21 этапа в Мадриде Ремко Эвенепул станет первым за 44 года бельгийским победителем Вуэльты Испании (после победы Фредди Мартенса в 1977 году). В этом сезоне Ремко Эвенепул впервые выиграл классику-Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), а теперь, дебютировав на Вуэльте Испании, впишет в свой список достижений и первую победу на Гранд-туре.

Ремко Эвенепул надел красную майку лидера после 6 этапа и удержал её до финала Вуэльты Испании-2022.

Ремко Эвенепул: «Не понимаю, что сейчас творится в мыслях и с телом. Единственное, что знаю, - я счастлив. Счастлив, что сбылась мечта, что доказал, на что я способен. Счастлив, что я первый гонщик, выигравший Гранд-тур для Патрика. Счастлив, что добился этого в фантастической команде.

Я мало спал прошлой ночью, утром перед стартом чувствовал усталость, просто хотел, чтобы гонка закончилась, но во время этапа мне стало лучше, я расслабился, поверил в себя и в «Стаю Волков». Я знал, что всё, что мне надо делать, контролировать соперников и ехать за ними, и всё прошло гладко, как мы хотели.

Я понимал, что меня будут атаковать, потому что на самом сложном подъёме дня были труднейшие два километра с 8,5% градиентом. Там было тяжело, но только такие тяжёлые подъёмы, каждый из которых протяжённостью 10 – 15 км, понятно, что невозможно атаковать всё время. Они должны были попробовать, потому что это велоспорт, и надо пытаться победить соперника. Но, я думаю, как говорил Энрик Мас, команда Movistar помимо всего прочего хотела бороться за очки, поэтому они не слишком стремились атаковать больше, чем необходимо. Думаю, после вершины предпоследнего подъёма все поняли, что гонка закончена кроме борьбы за этап.

Это величайшая победа, самый важный момент моей карьеры. У меня невероятные ощущения. Эта победа для моих родителей, невесты, товарищей по команде. Она – результат многих месяцев тяжёлой работы и жертв, результат веры в себя. Мне нравится выступать в Испании. С первого сезона в профессионалах здесь я был успешен, а победа на Вуэльте – это мечта. Мне было нелегко, соперники упорно боролись, но у меня получилось. Не могу выразить словами, как много эта победа для меня значит.

Сегодня я отвечал на атаки, нога шла. Я не думал о победе на этапе, просто хотел выиграть генеральную классификацию. Сегодня самый потрясающий день в моей жизни, и весь этот года тоже потрясающий. Победа на Монументе, ещё одна победа на Классике Сан-Себастьяна, два выигранных этапа и генеральная классификация. А ещё зимой я собираюсь жениться. Думаю, это лучший год из всех, которые мог представить».

После финиша 20 этапа победе сына радовался Патрик Эвенепул, который в интервью Sporza сказал: «Мне трудно описать словами, что я сейчас чувствую. Мы всегда с детства учили Ремко, что ничего не делая, ничего не добьёшься.

Мало кто знает, например, но до того, как стать профессионалом, Ремко приходил помогать ко мне на работу даже в праздники. Он работал с раннего утра до позднего вечера, а потом шёл на футбольную тренировку.

Вспоминаю цитату, которая висела в раздевалке футбольного клуба “PSV”: «Упорный труд побеждает талант, если талант не работает усердно». Если Ремко ставит цель, то всегда выкладывается ради неё на 200%.

В этом году он прошёл этот путь с тренером Куном Пелгримом, с Клаасом Лодевиком, с диетологами, со своей девушкой. Они работали в связке как одна большая цепь, и она сработала гладко».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Невероятно. Думаю, мы опередили график на два года. После его падения на Ломбардии нельзя было недооценивать последствий. Через три или четыре месяца он вернулся на велосипед и проехал Джиро, но травма повлияла сильнее, чем ожидалось. Он потерял почти год, но быстро нагнал это время».