Ремко Эвенепул примет участие в Вуэльте Каталонии-2020  

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- Дата:
- Вчера, 20:22
Ремко Эвенепул стартует на Вуэльте Каталонии-2020 вместо отменённой Тиррено-Адриатико
20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул после отмены Тиррено-Адриатико-2020 примет участие в Вуэльте Каталонии, которая стартует 23 марта. С начала сезона он принял участия в двух многодневных велогонках и одержал в них победы.
Сейчас Ремко Эвенепул тренируется в Кальпе. Тиррено-Адриатико-2020 должна была стать ключевой гонкой в процессе его подготовки к дебюту на Джиро д’Италия-2020.
Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), тренер команды Deceuninck-Quick Step, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Эта многодневная велогонка очень похожа по рельефу на Тиррено-Адриатико-2020».
Как сообщает Het Nieuwsblad, Ремко Эвенепул после завершения Вуэльты Каталонии планирует поехать в Сьерра Неваду в Испании, где проведёт двух или трёхнедельный блок тренировок на высоте. Пока неизвестно, примет ли Эвенепул участие в классике Brabantse Pijl, но Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж остаются в его программе.
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