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Ремко Эвенепул – победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2022

Ремко Эвенепул начинает сезон с победы, Александр Власов финиширует вторым на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2022

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу в первый гоночный день своего сезона. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl атаковал на самой крутой части финального подъёма 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana) после того, как попытки уехать предпринял Энрик Мас (Movistar) и Антван Толук (Trek-Segafredo).

 

  Команда Quick-Step Alpha Vinyl сделала всё, чтобы обеспечить Ремко Эвенепулу возможность для атаки. Йосеф Черны вышел в голову пелотона на середине этапа, и пелотон сразу почувствовал работу чемпиона Чехии в разделке. Разрыв с отрывом дня стал сокращаться задолго до предпоследнего подъёма, на котором работу продолжил Ив Лампарт, растянувший пелотон к подножию финального подъёма. Миккель Оноре перехватил эстафету от товарищей по команде и вывез Эвенепула на позицию перед Торральба дель Пинар.

 

 Ремко Эвенепул создал небольшой просвет на вершине подъёма Торральба дель Пинар (Torralba del Pinar), и продолжил, не оглядываясь, уезжать от соперников.  Победа на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2022 принесла Ремко Эвенепулу и первую майку лидера в сезоне.

 

  На ускорение Эвенепула ответил 25-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов, ему не удалось закрыть просвет, но он финишировал вторым, через 16 секунд после победителя. Это второй подиум в сезоне Александра Власова после 3-го места на однодневной гонке Trofeo Pollença.

 

Тройку лучших на этапе замкнул в свой день рождения 21-летний испанский гонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес.

 

 

Ремко Эвенепул начинает сезон с победы на этапе Вуэльты Валенсии-2022

 

Ремко Эвенепул начинает сезон с победы на этапе Вуэльты Валенсии-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Приятно так начать сезон. Счастлив, что смог отплатить команде за их большую работу. Ребята были великолепны, невероятно отработали, заслужили огромную благодарность! Эта победа даёт уверенность и создаёт атмосферу в команде в начале нашей недели здесь, в Валенсии. Мы знали, что финиш будет трудным, что разницу можно создать только на последнем километре подъёма, поэтому я там атаковал и не оглядывался больше. Получить жёлтую майку – это бонус, который дополняет этот идеальный день!»

 

 

Ремко Эвенепул начинает сезон с победы, Александр Власов финиширует вторым на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Команда отлично вывезла меня на позицию перед финальным подъёмом. К сожалению, я оказался слишком далеко, когда Ремко атаковал. Но я сделал всё, что мог, поехав за ним. Очень рад результату. Впереди ещё четыре этапа, я супермотивирован!»

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Валенсии-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 3.07.2011

    Это было даже выше ожиданий. 

    Почти на уровне Вуэльты Бургоса 2020.

    Я бы сказал, что организм восстановил более половины потерянных после травмы базовых кондиций.

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Хирши не будет выступать ... (2)
    velodoctor-Фото

    Хирши еще очень молод в отличии от ару

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель 1 ... (1)
    Sezar-Фото

    Это было даже выше ожиданий. 

    Почти на уровне Вуэльты Бургоса 2020.

    Я бы сказал, что организм восстановил более половины потерянных после травмы базовых кондиций.

  • close2you
    Марк Хирши не будет выступать ... (2)
    close2you-Фото
    История Ару в УАЭ повторяется ?
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    velodoctor-Фото

    Этап для бывших астанинцев сложился удачно в целом. Посмотрел запись последних 10км.

    Власов сразу сезон начинает активно, правда многие еще вкатываются, надеюсь россиянин сможет и на более престижных гонках показать результат. Если честно, хочется  его увидеть на туре в этом году. Маршрут там хороший. Мне кажется, ему подходит больше джировского. 

  • MVDP
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (22)
    MVDP-Фото
    Если достижения в велокроссе ее мало интересуют, зачем на край белого света поехала?
  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    дрокер-Фото

    Хорошее начало.

    Ремко выиграл 16 секунд у Сани, остальные в 31 секунде.

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Обычный старт Власова в начале сезона,с тех пор как он перешел в Прим.Лигу.Так что, удивлятся тут нечему.Пока нет полной таблицы результатов,чтобы сравнить его состояние с другими.Главное,чтобы он сохранил свой задор до старта основных гонок и не потерял его в середине большой майской гонки,к которой все остальные подойдут примерно  в одной кондиции.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    У что, начнём болеть за Власова. Сегодня он не плохо выглядел, видно новая команда ему подходит.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    Sezar-Фото

    Власов отлично проехал.

    Забавно было слушать рассуждения Отара на кого работают Квики - на Якобсена или на Оноре:)

  • SportSpirit
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    И там с 95% вероятностью будут Ваут и Матье)

    Ван Арт конкретно говорил об этом во время недавней презентации JV, обосновывая отказ от ЧМ-2022 в первую очередь логистическими затратами, которые сбивают подготовку к сезону. Другое дело - близкий Хугерейд. Ну а для ван дер Пула это вообще родные места.

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