Ремко Эвенепул – победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2022

Ремко Эвенепул начинает сезон с победы, Александр Власов финиширует вторым на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу в первый гоночный день своего сезона. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl атаковал на самой крутой части финального подъёма 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2022 (Volta a la Comunitat Valenciana) после того, как попытки уехать предпринял Энрик Мас (Movistar) и Антван Толук (Trek-Segafredo).

Команда Quick-Step Alpha Vinyl сделала всё, чтобы обеспечить Ремко Эвенепулу возможность для атаки. Йосеф Черны вышел в голову пелотона на середине этапа, и пелотон сразу почувствовал работу чемпиона Чехии в разделке. Разрыв с отрывом дня стал сокращаться задолго до предпоследнего подъёма, на котором работу продолжил Ив Лампарт, растянувший пелотон к подножию финального подъёма. Миккель Оноре перехватил эстафету от товарищей по команде и вывез Эвенепула на позицию перед Торральба дель Пинар.

Ремко Эвенепул создал небольшой просвет на вершине подъёма Торральба дель Пинар (Torralba del Pinar), и продолжил, не оглядываясь, уезжать от соперников. Победа на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2022 принесла Ремко Эвенепулу и первую майку лидера в сезоне.

На ускорение Эвенепула ответил 25-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов, ему не удалось закрыть просвет, но он финишировал вторым, через 16 секунд после победителя. Это второй подиум в сезоне Александра Власова после 3-го места на однодневной гонке Trofeo Pollença.

Тройку лучших на этапе замкнул в свой день рождения 21-летний испанский гонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Приятно так начать сезон. Счастлив, что смог отплатить команде за их большую работу. Ребята были великолепны, невероятно отработали, заслужили огромную благодарность! Эта победа даёт уверенность и создаёт атмосферу в команде в начале нашей недели здесь, в Валенсии. Мы знали, что финиш будет трудным, что разницу можно создать только на последнем километре подъёма, поэтому я там атаковал и не оглядывался больше. Получить жёлтую майку – это бонус, который дополняет этот идеальный день!»

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Александр Власов: «Команда отлично вывезла меня на позицию перед финальным подъёмом. К сожалению, я оказался слишком далеко, когда Ремко атаковал. Но я сделал всё, что мог, поехав за ним. Очень рад результату. Впереди ещё четыре этапа, я супермотивирован!»