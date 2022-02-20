VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт: "Я стабильно удерживал высокий уровень в сезоне 2021 года"

Ваут ван Арт о радостях и разочарованиях сезона 2021 года

 

 

  Ваут ван Арт одержал в сезоне 2021 года 13 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, классики Гент-Вевельгем и Амстел Голд Рэйс, стал призёром на классике – Монументе Милан-Сан-Ремо, Тиррено-Адриатико, завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в групповой гонке и стал серебряным призёром в разделке на чемпионате мира во Фландрии.

 

 Сезон 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma завершил вторым в индивидуальном рейтинге Мирового тура, уступив лишь Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

 

  Достижения третий год подряд приносят Вауту ван Арту приз «Фламандец года» (Flandrien of the Year), ежегодную премию, организованную газетой Het Nieuwsblad и вручаемую лучшему бельгийскому велогонщику сезона. Победитель определяется голосованием публики. В этом году Ваут ван Арт, получивший 574 очка, обошёл в голосовании спринтера команды Alpecin-Fenix Тима Мерлира, получившео 361 очков.

 

  В интервью Het Nieuwsblad после церемонии награждения Ваут ван Арт подвёл итоги своему сезону 2021 года, отмечая, что поставил бы себе 8,5 из 10:

 

 

  «Никогда не считал себя часто побеждающим гонщиком. Даже в молодёжных категориях или в кроссе. В лучшие годы иногда я выигрывал больше 10 гонок в велокроссе, но никогда не был таким сильным как Матье ван дер Пул.

 

  В этом году, да, вместе с Погачаром и Рогличем я стал королём побед международного пелотона. Мне очень это нравится, это доказывает, что я был впереди в каждой гонке и стабильно удерживал высокий уровень. Я надеялся выиграть этот трофей в третий раз. И если каждый гонщик проголосовал как я, т.е. не по дружбе, а только глядя на результаты, тогда, думаю, я имею право на этот титул. Я поставил себя первым в голосовании перед Стёйвеном и Мерлиром, поэтому, приятно, что мои коллеги тоже считают, что я заслужил этот приз.

 

  Лучше всего, наверное, чувствовал себя на Туре Британии, но групповая гонка в Токио стала моим лучшим выступлением. Я добился высокого уровня на маршруте, на котором обычно не ставил бы высоких целей.

 

  Если объективно взглянуть на ту гонку, я добился результата, несмотря на свои физические данные. В финале я сражался только с топовыми горняками. Более того, за несколько последних лет я уже проехал несколько классик, в которых просто хотел проверить, сколько сил останется к концу гонки. В Токио в тот день я не потратил все силы, нога шла, ещё оставалось несколько «патронов», просто они оказались бесполезными».

 

  Ваут ван Арт не обошёл в интервью и разочарования сезона, к которым относит чемпионат мира, Тур Фландрии, где занял 6-е место, и Париж-Рубэ, где он финишировал 7-м:

 

  «Прежде всего, разочарование от чемпионата мира, потому что ожидал от него большего. И Тур Фландрии отношу в эту категорию, может, даже больше, чем чемпионат мира.

 

  Очень тяжело переживал второе место в разделке на чемпионате мира, особенно потому, что затем проиграл и в групповой гонке, и на Париж-Рубэ. Если бы проехал на шесть секунд быстрее в разделке, у меня был бы титул чемпиона мира, и осень стала бы намного приятнее».

 

  Ваут ван Арт после завершения сезона три недели не садился на велосипед, отдыхая на юге Италии, в Пулии. Но он сказал, что собирается вернуться к велокроссу в декабре.

 

  «Давно уже я так долго не проводил время без велосипеда. Обычно в такие периоды не мог не поехать на короткую прогулку с друзьями, но в этот раз не получилось. Последние дни в Пулиии я с нетерпением ждал, когда вернусь домой и сяду в седло велосипеда.

 

  Форму поддерживал пробежками. Ничего не делать и просто сидеть – не для меня. Мне надо быть активным. И так как нашему сыну Джорджу только 9 месяцев, я не мог надолго уходить, так что пришлось надеть туфли для бега.

 

  Я проеду несколько гонок в велокроссе. На этой неделе вместе с руководством команды будем составлять календарь на следующий год. Классики будут первой главной целью. Посмотрим, как получится. Положа руку на сердце, я, конечно, хотел бы поехать в США на чемпионат мира по велокроссу. Хочу, потому что люблю велокросс, потому что хочу выиграть майку чемпиона мира. Но в следующем сезоне у меня так много целей, что придётся делать выбор. Если бы дело было только в моих желаниях, я бы не отдыхал и уже гонялся».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    VeloVelo-Фото

    минус от меня.

  • VeloVelo
    “Julian”: первая книга двукрат ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапас-шоу - это Олимпиада! )

  • SportSpirit
    “Julian”: первая книга двукрат ... (3)
    SportSpirit-Фото

    С довольствием прочла отрывок) 

     

    Алафилипп, ван дер Пул, ван Арт - парни, которые гоняются по чесноку!) никаких Карапас-шоу.

     

    Осталось выбрать на каком языке читать книгу)) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул избавился от ... (2)
    SportSpirit-Фото

    "Матье живет на адреналине" (с) и поэтому гонки с его участием - это всегда зрелище!

     

    Иногда он действует нерасчетливо и поэтому не досчитывается побед по количеству, но, например, его победа на этапе T-А до Castelfidardo - это уже легенда) AMG2019 - апофеоз сути MvdP music Еще мне запомнилась разделка на Туре, когда Матье в очередной раз умирал (чтобы потом возродиться как Fenix) ради сохранения желтой майки. 

     

    На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти. 

     

    В общем, главное, чтобы спина не болела)

     

  • sixpack
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    sixpack-Фото
    Приднестровье туда не сходится, Приндестровье на востоке Молдавии, там до Приднестровья километнов 300. Это тройная точка Румыния - Молдавия - Одесская обл.
  • close2you
    Матье ван дер Пул избавился от ... (2)
    close2you-Фото
    Ждём красоты на классиках!
  • drevgen
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    drevgen-Фото

    Ну, тут в статье ошибка географическая. Галац на востоке, как раз в уголке где сходится Молдавия, Румыния, Украина и Приднестровье. Эта зона нециганская. Но это конкретная серая зона, типа как раньше было Косово-Албания, Сербские непризнанные республики и иже с ним.

    Цыгане в Румынии есть, много, но несоизмеримо наибольшее их число в Болгарии, Словакии и Сербии, т.е. среди братьев славян, которых цыганами не называют, а могли бы.

     

  • Yuriy 17
    Роджер Хэммонд – новый главный ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Теперь секреты успеха Bahrain станут и достоянием Ineos

  • Shalam s Urala
    “Julian”: первая книга двукрат ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    всё-таки, кто бы ни утверждал, что в пелотоне обман (симуляция) это на самом деле безобидная и вообще профессионально обусловленная хитрость, парни там всё прекрасно видят, понимают и ценят

  • svan
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    svan-Фото

    не фортануло цыганам ))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 ноября

Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

2 ноября

Edoardo Zardini (Vini Zabu - Brado)

Chun Kai Feng (Bahrain Victorious)

Jonathan Canaveral Vargas (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)