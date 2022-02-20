Ваут ван Арт: "Я стабильно удерживал высокий уровень в сезоне 2021 года"

Ваут ван Арт о радостях и разочарованиях сезона 2021 года



Ваут ван Арт одержал в сезоне 2021 года 13 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, классики Гент-Вевельгем и Амстел Голд Рэйс, стал призёром на классике – Монументе Милан-Сан-Ремо, Тиррено-Адриатико, завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в групповой гонке и стал серебряным призёром в разделке на чемпионате мира во Фландрии.

Сезон 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma завершил вторым в индивидуальном рейтинге Мирового тура, уступив лишь Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

Достижения третий год подряд приносят Вауту ван Арту приз «Фламандец года» (Flandrien of the Year), ежегодную премию, организованную газетой Het Nieuwsblad и вручаемую лучшему бельгийскому велогонщику сезона. Победитель определяется голосованием публики. В этом году Ваут ван Арт, получивший 574 очка, обошёл в голосовании спринтера команды Alpecin-Fenix Тима Мерлира, получившео 361 очков.

В интервью Het Nieuwsblad после церемонии награждения Ваут ван Арт подвёл итоги своему сезону 2021 года, отмечая, что поставил бы себе 8,5 из 10:

«Никогда не считал себя часто побеждающим гонщиком. Даже в молодёжных категориях или в кроссе. В лучшие годы иногда я выигрывал больше 10 гонок в велокроссе, но никогда не был таким сильным как Матье ван дер Пул.

В этом году, да, вместе с Погачаром и Рогличем я стал королём побед международного пелотона. Мне очень это нравится, это доказывает, что я был впереди в каждой гонке и стабильно удерживал высокий уровень. Я надеялся выиграть этот трофей в третий раз. И если каждый гонщик проголосовал как я, т.е. не по дружбе, а только глядя на результаты, тогда, думаю, я имею право на этот титул. Я поставил себя первым в голосовании перед Стёйвеном и Мерлиром, поэтому, приятно, что мои коллеги тоже считают, что я заслужил этот приз.

Лучше всего, наверное, чувствовал себя на Туре Британии, но групповая гонка в Токио стала моим лучшим выступлением. Я добился высокого уровня на маршруте, на котором обычно не ставил бы высоких целей.

Если объективно взглянуть на ту гонку, я добился результата, несмотря на свои физические данные. В финале я сражался только с топовыми горняками. Более того, за несколько последних лет я уже проехал несколько классик, в которых просто хотел проверить, сколько сил останется к концу гонки. В Токио в тот день я не потратил все силы, нога шла, ещё оставалось несколько «патронов», просто они оказались бесполезными».

Ваут ван Арт не обошёл в интервью и разочарования сезона, к которым относит чемпионат мира, Тур Фландрии, где занял 6-е место, и Париж-Рубэ, где он финишировал 7-м:

«Прежде всего, разочарование от чемпионата мира, потому что ожидал от него большего. И Тур Фландрии отношу в эту категорию, может, даже больше, чем чемпионат мира.

Очень тяжело переживал второе место в разделке на чемпионате мира, особенно потому, что затем проиграл и в групповой гонке, и на Париж-Рубэ. Если бы проехал на шесть секунд быстрее в разделке, у меня был бы титул чемпиона мира, и осень стала бы намного приятнее».

Ваут ван Арт после завершения сезона три недели не садился на велосипед, отдыхая на юге Италии, в Пулии. Но он сказал, что собирается вернуться к велокроссу в декабре.

«Давно уже я так долго не проводил время без велосипеда. Обычно в такие периоды не мог не поехать на короткую прогулку с друзьями, но в этот раз не получилось. Последние дни в Пулиии я с нетерпением ждал, когда вернусь домой и сяду в седло велосипеда.

Форму поддерживал пробежками. Ничего не делать и просто сидеть – не для меня. Мне надо быть активным. И так как нашему сыну Джорджу только 9 месяцев, я не мог надолго уходить, так что пришлось надеть туфли для бега.

Я проеду несколько гонок в велокроссе. На этой неделе вместе с руководством команды будем составлять календарь на следующий год. Классики будут первой главной целью. Посмотрим, как получится. Положа руку на сердце, я, конечно, хотел бы поехать в США на чемпионат мира по велокроссу. Хочу, потому что люблю велокросс, потому что хочу выиграть майку чемпиона мира. Но в следующем сезоне у меня так много целей, что придётся делать выбор. Если бы дело было только в моих желаниях, я бы не отдыхал и уже гонялся».