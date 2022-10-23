Примож Роглич впервые в карьере проиграл разделку на Вуэльте Испании

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Шо то Рэмко пошёл по максималке уже, хотя такую ITT не выиграть - было бы грех(ом) для него. ТОП 6 в генерале уже каг бэ отодвинулись от всех остальных. Алмейда шо то жутко заплужил под финиш и не туда свернул (махальщик хоть там был или Жоао его просто не заметил ?) Всё больше нравится молодой Родригес, верю что они с Аюсо ещё зададут жару на этой Вуэльте. Йейтс тоже прибавляет. Как и МАЛ будут в горах кусать(ся) сильно и "больно") Сиваков выдал мощно - рад за Павла, да и наш Падун проехел эту разделку неплохо как для себя. Что там после финиша у Аренсмана - лежал на асфальте, два медика возле него, неужели был в отключке !?

Earl57

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Вот почитаешь такие комментарии и становится радостно, что большинство здешних дедушек не дружат с инстаграмом и поэтому не переживают по поводу того, что там выкладывают молодые гонщики Кто-то выкладывает фото своей своей довольной физиономии, измазанной эскимо. Другой сделал селфи во время поедания бигмака. Кто-то регулярно постит фотографии своей подружки, делающей селфи. Один гонщик выложил фото своих ног во время просмотра гонки по телевизору. В моде у молодых людей показывать свою еду во время завтраков, обедов и ужинов, не говоря уже о посещениях ресторанов по тем или иным поводам. И все они успешные талантливые гонщики, в той или иной степени уже сделавшие себе имя. В инсте Ремко, кстати, ничего такого и близко нет... Даже скучно смотреть))

Camel

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Цитата: MVDP Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч. Повторяю: это прозвища в пелотоне. А я говорю о комментариях.



Цитата: Semen057 Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром. Посоветуйтесь с кинологами. И прочитайте мнение пелотона о щенке бульдога.



Цитата: Earl57 ...самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу... Самого титулованного, а не мальчика-однодневщика (однонедельщика), который в велоспорте пока только приобрёл кличку Рэмко и который оскорбляет всех, кому не лень! Могли ли себе это позволить те, кого я перечислил выше? Этот парень рано пальцы распустил. Плохо кончит! Хам! Хотя талантлив.

Earl57

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) По этой логике, когда самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...

Semen057

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.

MVDP

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.

velodoctor

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Не уважают у нас на сайте или в пелотоне?

Camel

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Цитата: Pi-man Ну, вот, кстати, того же Сивакова наши комментаторы называют Паша ;)

Мне кажется вы ищете какие-то глубокие причины там, где их нет. Предлагаю простое объяснение - У Эвенпула просто длинная фамилия! То ли дело Роглич, Ейтс, Мас, Лопес, Аюсо. У Родригеса, правда, тоже длинная, но пока еще мало кто помнит, как его зовут по имени :)

Да нет, коненчно, я не ищу никаких корней. Просто фамилии Контадор, Абдужапаров, Расмуссен, Алмейда, Бассо, Виггинс, Канчеллара и т.д. так и называли в комментариях. Редко по прозвищам в пелотоне. А вот Эвенпула - только по имени, поскольку Рэмко - это уже как прозвище, кличка собачки, причём мелкой породы с мордочкой щенка бульдога. Ничего не имею против этого хамоватого парня, просто мода пошла, ну как эпидемия: называть его по имени, поскольку у него толи это имя, толи фамилия, толи прозвище, толи кличка.

RVL

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37) Удивляет на непрофильных дистанциях не хуже ремко. А что будет в своих пенатах....))

s75

Трансферные новости пелотона-2 ... (58) Ниеве объявил о завершении карьеры. Супергонщик, жаль, "Каху" не пригласили на Вуэльту.