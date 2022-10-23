Примож Роглич впервые в карьере проиграл разделку на Вуэльте Испании

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Примож Роглич уступил 48 секунд Ремко Эвенепулу на 30,9-км разделке 10 этапа Вуэльты Испании-2022
Примож Роглич проиграл 48 секунд на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022, на 30,9 км дистанции индивидуальной гонки на время Ремко Эвенепулу. 22-летний чемпион Бельгии в разделке, капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl, впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура, а 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, не проигравший ни одной индивидуальной гонки на время на испанском Гранд-туре, впервые в карьере финишировал на таком этапе Вуэльты вторым.
Однако 2-е место на 10-м этапе позволило Приможу Рогличу подняться на вторую строчку общего зачёта, где в начале второй недели Вуэльты Испании-2022 он уступает Ремко Эвенепулу 2 минуты 41 секунду.
Примож Роглич: «Я доволен своим выступлением. Хорошо проехал разделку и горжусь этим. Сегодня один гонщик был сильнее. Ремко сейчас летает. Он в форме своей жизни. После всех его успехов удивляться не приходится.
Ощущаю, что физически я готов. Впереди на Вуэльте ещё половина пути, так что, есть где побороться. Я поднялся на вторую строчку общего зачёта. Каждый день будем искать возможности, чтобы добиться хороших результатов. Убеждён, что такие возможности будут. Сегодняшняя разделка прибавила мне уверенности».
Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Jumbo-Visma: «Примож начал разделку очень мощно. После первой промежуточной отсечки он шёл по времени Каваньи, который является специалистом этой дисциплины. Потом Примож удерживал скорость, даже прибавил на финальном отрезке. Он проехал идеально. День отдыха прошёл Приможу на пользу».
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Шо то Рэмко пошёл по максималке уже, хотя такую ITT не выиграть - было бы грех(ом) для него. ТОП 6 в генерале уже каг бэ отодвинулись от всех остальных.
Алмейда шо то жутко заплужил под финиш и не туда свернул (махальщик хоть там был или Жоао его просто не заметил ?)
Всё больше нравится молодой Родригес, верю что они с Аюсо ещё зададут жару на этой Вуэльте.
Йейтс тоже прибавляет. Как и МАЛ будут в горах кусать(ся) сильно и "больно")
Сиваков выдал мощно - рад за Павла, да и наш Падун проехел эту разделку неплохо как для себя.
Что там после финиша у Аренсмана - лежал на асфальте, два медика возле него, неужели был в отключке !?
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот почитаешь такие комментарии и становится радостно, что большинство здешних дедушек не дружат с инстаграмом и поэтому не переживают по поводу того, что там выкладывают молодые гонщики
Кто-то выкладывает фото своей своей довольной физиономии, измазанной эскимо. Другой сделал селфи во время поедания бигмака. Кто-то регулярно постит фотографии своей подружки, делающей селфи. Один гонщик выложил фото своих ног во время просмотра гонки по телевизору. В моде у молодых людей показывать свою еду во время завтраков, обедов и ужинов, не говоря уже о посещениях ресторанов по тем или иным поводам. И все они успешные талантливые гонщики, в той или иной степени уже сделавшие себе имя. В инсте Ремко, кстати, ничего такого и близко нет... Даже скучно смотреть))
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: MVDP
Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.
Повторяю: это прозвища в пелотоне. А я говорю о комментариях.
Цитата: Semen057
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
Посоветуйтесь с кинологами. И прочитайте мнение пелотона о щенке бульдога.
Цитата: Earl57
...самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
Самого титулованного, а не мальчика-однодневщика (однонедельщика), который в велоспорте пока только приобрёл кличку Рэмко и который оскорбляет всех, кому не лень! Могли ли себе это позволить те, кого я перечислил выше? Этот парень рано пальцы распустил. Плохо кончит!
Хам! Хотя талантлив.
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
По этой логике, когда самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
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Semen057
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: Pi-man
Ну, вот, кстати, того же Сивакова наши комментаторы называют Паша ;)
Мне кажется вы ищете какие-то глубокие причины там, где их нет. Предлагаю простое объяснение - У Эвенпула просто длинная фамилия! То ли дело Роглич, Ейтс, Мас, Лопес, Аюсо. У Родригеса, правда, тоже длинная, но пока еще мало кто помнит, как его зовут по имени :)
Да нет, коненчно, я не ищу никаких корней. Просто фамилии Контадор, Абдужапаров, Расмуссен, Алмейда, Бассо, Виггинс, Канчеллара и т.д. так и называли в комментариях. Редко по прозвищам в пелотоне. А вот Эвенпула - только по имени, поскольку Рэмко - это уже как прозвище, кличка собачки, причём мелкой породы с мордочкой щенка бульдога. Ничего не имею против этого хамоватого парня, просто мода пошла, ну как эпидемия: называть его по имени, поскольку у него толи это имя, толи фамилия, толи прозвище, толи кличка.
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