Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож Роглич пока не в стопроцентной форме»

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 14:17
Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, о 9-м этапе Вуэльты Испании-2022
Первую неделю Вуэльты Испании-2022 Примож Роглич, защищающий титул победителя испанского Гранд-тура, завершил на 3-м месте в общем зачёте. 32-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma уступает 1 минуту 53 секунды лидеру – 22-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).
На 9-м астурийском горном этапе с набором высоты 3700 м и финишем в подъем 1 категории Альто лес Праэрес (3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%) Примож Роглич старался минимизировать потери. Перед стартом 9-го этапа команда объявила, что с Вуэльты Испании-2022 сошёл из-за высокой температуры один из ключевых помощников Приможа Роглича – Сепп Кусс.
На финальном подъёме, где Ремко Эвенепул уехал от соперников, Роглич проиграл бельгийскому гонщику 52 секунды. После этапа Примож Роглич не стал общаться с журналистами, а результаты этапа прокомментировал спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann).
Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, мы надеялись, что Примож удержится с Эвенепулом. Но на данный момент его скорость могут удерживать лишь несколько гонщиков. Примож пока выступает не в стопроцентной форме, и всё равно он вверху генеральной классификации. Мы не ожидали, что Примож на 9-м этапе выиграет у соперников время. Мы старались ограничить потери. Должен признать, что просвет большой. Но впереди ещё две недели. Третье место в генеральной классификации прочное, хотя мы надеялись на большее.
Во вторник не жду больших разрывов между Приможем и Ремко. Но есть и другие гонщики, у которых мы хотим выиграть время. Продолжим бороться, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Примож был ближе».
Мартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Расстроены, что потеряли Сеппа. Он был последним помощником Приможа в высоких горах, а когда Сепп в топовой форме – он очень важен. Но в субботу он уже плохо себя чувствовал, сказал, что не готов. Ночью у него поднялась температура. Досадно, но у нас остаются сильные гонщики, которые помогут Приможу».
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