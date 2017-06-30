Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож Роглич пока не в стопроцентной форме»

Sezar

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40) Может быть потому что Шеффилд более склонен к классике?

s75

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40) Цитата: EL-Fenomeno ...Кстати что там по Карапазу. С.Курдюков говорил, что у него уже пошли каг бэ тёрки с начальством на этой Вуэльте (это правда ?). Хотел/Поехал в отрыв - отозвали. На генерал и капитанство не потянул сразу; сейчас уже +15мин. проигрывает в общем зачёте...возможно даже сойдёт. А что ещё досаднее может уйти от ИНЭОСа если не со скандалом, так точно с неприятным чувством осадка, мол не во всём была моя вина...





Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать - красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))





Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать - красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))

Astanaforever

Ремко Эвенепул: «Моей целью на ... (1) Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.

Earl57

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40) А кого бельгийцы вместо Эйтдебрукса на ЧМ берут? У США, например, 20-летний Шеффилд в заявке на разделку и групповую в категории "Элита", не андеровскую.

Sezar

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40) Цитата: Earl57 Эйтдебрукс. Там его фанаты утверждают что он будет крушить и Эвенпула, и Ван Арта... Всех превзойдет. Очень может быть. Насчет Эвенепула не уверен, имхо он такой один, но, как по мне, Циан гонщик калибра Аюсо и Пидкока.

Sezar

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11) Ремко, скорее всего, разделку выиграет. Привезет Рогличу и Родригесу 1+ минуту. Остальным серьезным претендентам 2+. В отношении всей Вуэльты - еще не уверен. Это будет яснее после Сьерра-Невады.

Sezar

Сиан Эйтдебрукс – победительТ ... (1) Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

s75

Трансферные новости пелотона-2 ... (57)



It’s clear that BikeExchange is no longer an option at this moment given the financial demands Yates’ agent is looking for, and even though the Australian team does have a possible spot left on its 2023 roster the team has already made several signings for next year.



Ineos Grenadiers would not officially comment on Yates’ situation when contacted by VeloNews on Monday morning but it now seems as though staying with the team is still an option. VN:

Sezar

Ремко Эвенепул защитил красную ... (3) Я бы даже не сказал, что я верю. Я стараюсь смотреть объективно, но он настолько хорош, что его огромный потенциал виден сразу. Тем не менее, я не уверен, что он прям уже почти выиграл Вуэльту несмотря на прекрасную подготовку и отличный вес (я думаю 62 кг. или около - идеально). Слишком уж он порывистый. Но лиха беда начало, он все еще восстанавливается после травмы ( я думаю 70-75% потерянного он уже себе вернул). Плюс текущий прогресс. В следующем году добавит еще. Буквально сейчас прочитал обзор на Велоньюсе. Там схожие оценки, даже предполагаемый разрыв такой же (3+).

Гонщик

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11) Цитата: BlAr Мой прогноз - Ремко выиграет среди генеральщиков, Примож немного уступит, но по итогам разделки с запасом обойдёт Маса в ГК.

Вполне возможно, что первые два места в разделке именно двум фаворитам ГК и достанутся.

Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%. Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%.