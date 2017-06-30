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Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож Роглич пока не в стопроцентной форме»

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, о 9-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

 Первую неделю Вуэльты Испании-2022 Примож Роглич, защищающий  титул победителя испанского Гранд-тура, завершил на 3-м месте в общем зачёте. 32-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma уступает 1 минуту 53 секунды лидеру – 22-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож Роглич пока не в стопроцентной форме»

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож Роглич пока не в стопроцентной форме»

 

  На 9-м астурийском горном этапе с набором высоты 3700 м и финишем в подъем 1 категории Альто лес Праэрес (3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%) Примож Роглич старался минимизировать потери. Перед стартом 9-го этапа команда объявила, что с Вуэльты Испании-2022 сошёл из-за высокой температуры один из ключевых помощников Приможа Роглича – Сепп Кусс.

 

  На финальном подъёме, где Ремко Эвенепул уехал от соперников, Роглич проиграл бельгийскому гонщику 52 секунды. После этапа Примож Роглич не стал общаться с журналистами, а  результаты этапа прокомментировал спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann).

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, мы надеялись, что Примож удержится с Эвенепулом. Но на данный момент его скорость могут удерживать лишь несколько гонщиков. Примож пока выступает не в стопроцентной форме, и всё равно он вверху генеральной классификации. Мы не ожидали, что Примож на 9-м этапе выиграет у соперников время. Мы старались ограничить потери. Должен признать, что просвет большой. Но впереди ещё две  недели. Третье место в генеральной классификации прочное, хотя мы надеялись на большее.  

 

  Во вторник не жду больших разрывов между Приможем и Ремко. Но есть и другие гонщики, у которых мы хотим выиграть время. Продолжим бороться, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Примож был ближе».

 

  Мартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Расстроены, что потеряли Сеппа. Он был последним помощником Приможа в высоких горах, а когда Сепп в топовой форме – он очень важен. Но в субботу он уже плохо себя чувствовал, сказал, что не готов. Ночью у него поднялась температура. Досадно, но у нас остаются сильные гонщики, которые помогут Приможу».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Время его кончилось.Роглич старый больше не возьмёт грантур , когда молодежь подпирает со всех сторон.

    Вся жизнь это гонка.
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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото
    Может быть потому что Шеффилд более склонен к классике?
  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ...Кстати что там по Карапазу. С.Курдюков говорил, что у него уже пошли каг бэ тёрки с начальством на этой Вуэльте (это правда ?). Хотел/Поехал в отрыв - отозвали. На генерал и капитанство не потянул сразу; сейчас уже +15мин. проигрывает в общем зачёте...возможно даже сойдёт. А что ещё досаднее может уйти от ИНЭОСа если не со скандалом, так точно с неприятным чувством осадка, мол не во всём была моя вина...


    Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать -  красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))


  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Моей целью на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Earl57-Фото
    А кого бельгийцы вместо Эйтдебрукса на ЧМ берут? У США, например, 20-летний Шеффилд в заявке на разделку и групповую в категории "Элита", не андеровскую.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Эйтдебрукс. Там его фанаты утверждают что он будет крушить и Эвенпула, и Ван Арта... Всех превзойдет.

    Очень может быть. Насчет Эвенепула не уверен, имхо он такой один, но, как по мне, Циан гонщик калибра Аюсо и Пидкока.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Ремко, скорее всего, разделку выиграет. Привезет Рогличу и Родригесу 1+ минуту. Остальным серьезным претендентам 2+.

    В отношении всей Вуэльты - еще не уверен. Это будет яснее после Сьерра-Невады.

  • Sezar
    Сиан Эйтдебрукс – победительТ ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    s75-Фото
    VN:

    It’s clear that BikeExchange is no longer an option at this moment given the financial demands Yates’ agent is looking for, and even though the Australian team does have a possible spot left on its 2023 roster the team has already made several signings for next year.

    Ineos Grenadiers would not officially comment on Yates’ situation when contacted by VeloNews on Monday morning but it now seems as though staying with the team is still an option.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (3)
    Sezar-Фото

    Я бы даже не сказал, что я верю. Я стараюсь смотреть объективно, но он настолько хорош, что его огромный потенциал виден сразу.

    Тем не менее, я не уверен, что он прям уже почти выиграл Вуэльту несмотря на прекрасную подготовку и отличный вес (я думаю 62 кг. или около - идеально). Слишком уж он порывистый.

    Но лиха беда начало, он все еще восстанавливается после травмы ( я думаю 70-75% потерянного он уже себе вернул). Плюс текущий прогресс. В следующем году добавит еще.

    Буквально сейчас прочитал обзор на Велоньюсе. Там схожие оценки, даже предполагаемый разрыв такой же (3+).

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Мой прогноз - Ремко выиграет среди генеральщиков, Примож немного уступит, но по итогам разделки с запасом обойдёт Маса в ГК. 
    Вполне возможно, что первые два места в разделке именно двум фаворитам ГК и достанутся. 
    Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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