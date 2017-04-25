Примож Роглич – победитель 5-го этапа Тура Романдии-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 16:36
Примож Роглич опережает Ричи Порта в индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Тура Романдии-2017
27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу на 5-м этапе Тура Романдии-2017. Разделку протяжённостью 17,88 км чемпион Словении в индивидуальной гонке проехал за 24 минуты 58 секунд. Он уступал Ричи Порту на вершине промежуточной отсечки 19 секунд, но в итоге на финише опередил австралийского гонщика команды BMC на 8 секунд. Примож Роглич проехал дистанцию со средней скоростью 42,969 км/ч.
Благодаря победе в разделке Примож Роглич завершил Тур Романдии-2017 3-м в общем зачёте, уступив победителю гонки Ричи Порту 26 секунд.
Тиджей Ван Гардерен (BMC) замкнул тройку лучших на этапе, уступив победителю 34 секунды.
Результаты 5 этапа Тура Романдии-2017
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