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Примож Роглич – победитель 5-го этапа Тура Романдии-2017

Примож Роглич опережает Ричи Порта в индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Тура Романдии-2017

 

Примож Роглич опережает Ричи Порта в индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Тура Романдии-2017

 

  27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу на 5-м этапе Тура Романдии-2017. Разделку протяжённостью 17,88 км чемпион Словении в индивидуальной гонке проехал за 24 минуты 58 секунд. Он уступал Ричи Порту на вершине промежуточной отсечки 19 секунд, но в итоге на финише опередил австралийского гонщика команды BMC на 8 секунд. Примож Роглич проехал дистанцию со средней скоростью 42,969 км/ч.

 

Благодаря победе в разделке Примож Роглич завершил Тур Романдии-2017 3-м в общем зачёте, уступив победителю гонки Ричи Порту 26 секунд.

Тиджей Ван Гардерен (BMC) замкнул тройку лучших на этапе, уступив победителю 34 секунды.

 

Результаты 5 этапа Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Примож Роглич Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ktilp-12
    Команда «Астана» не будет заме ... (3)
    ktilp-12-Фото

     Не повезло Астане дважды с Джиро. Похоже команда поедет за этапами. Удачи. Хотелось бы, чтобы Джиро выиграл Нибали.

  • veloliveuser
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (5)
    veloliveuser-Фото

    Тиджей подошел в хорошей форме.

    серьезно команда настроена на победы на гт))

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (5)
    tim147-Фото

    Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с  Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и  теперь с надеждой может смотреть вперед!

  • Андрон
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (5)
    Андрон-Фото

    А при чем здесь степная рысь - каракал?

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (13)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Романдии-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 50 очков которые принесли:

    - Ильнур Закарин, 35 очков за 15 место в итоговой генеральной классификации;

    - Сергей Чернецкий: 10 очков за 48 место;
    - Павел Кочетков: 5 очков за 53 место.

  • Sm1T
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (5)
    Sm1T-Фото

    кто вчера на каркал про Роглича?:)

  • velodoctor
    Команда «Астана» не будет заме ... (3)
    velodoctor-Фото

    Я лично расчитывал что Чернецкий поедет. Но он слабовато себя на недельных показал, оно и к лучшему что без него. Я думаю не только для Астаны, но для многих гонщиков гонка пройдет с мыслями о Скарпе. Ожидаю от Нибали сверх мотивации, он должен мне кажется, было бы очень красиво победить в память о друге и главном оруженосце.

  • VeloCourier
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (5)
    VeloCourier-Фото

    Когда ставки высоки, BMC выкладывают все козыря, мои поздравления! буду следить за юным немецким падаваном Кемной, заслужил симпатию.    

  • смотрю вело давно
    Предварительные составы команд ... (18)
    смотрю вело давно-Фото

    и сюда же напишу то что оставили номер Микеле это очень благородный поступок, выше всяческих похвал и человеческая жизнь привыше всего 

  • смотрю вело давно
    Команда «Астана» не будет заме ... (3)
    смотрю вело давно-Фото

    очень благородный поступок одобряю на 200%, молодцы

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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