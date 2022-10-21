Энрик Мас потерял одну позицию в общем зачёте после 10 этапа Вуэльты Испании-2022

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Энрик Мас проигрывает 3 минуты 3 секунды Ремко Эвенепулу после разделки 10 этапа Вуэльты Испании-2022
На 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 Энрик Мас уехал на дистанцию 30,9 км разделки за 2 минуты до старта лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl). Но в финале чемпион Бельгии в разделке едва не настиг 27-летнего испанского велогонщика команды Movistar.
Энрик Мас финишировал в топ-10, проиграв 1 минуту 51 секунду победителю 10 этапа Ремко Эвенепулу. Испанский гонщик предсказуемо уступил и своему ближайшему сопернику в общем зачёте Приможу Рогличу (Jumbo-Vimsa), проиграв ему 3 секунды. В итоге Мас и Роглич поменялись местами в генеральной классификации. Мас замыкает тройку лучших общего зачёта, проигрывая Ремко Эвенепулу 3 минуты 3 секунды. Рогличу Мас уступает 22 секунды.
Энрик Мас: «Доволен, что проехал неплохо. Я хорошо начал, но в конце дистанции это дорого мне обошлось. Разделка была для специалистов, без особых неровностей рельефа, не очень сложной, поэтому я проиграл. До конца гонки ещё далеко. Завтра полностью равнинный этап, а потом, в четверг посмотрим».
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Шо то Рэмко пошёл по максималке уже, хотя такую ITT не выиграть - было бы грех(ом) для него. ТОП 6 в генерале уже каг бэ отодвинулись от всех остальных.
Алмейда шо то жутко заплужил под финиш и не туда свернул (махальщик хоть там был или Жоао его просто не заметил ?)
Всё больше нравится молодой Родригес, верю что они с Аюсо ещё зададут жару на этой Вуэльте.
Йейтс тоже прибавляет. Как и МАЛ будут в горах кусать(ся) сильно и "больно")
Сиваков выдал мощно - рад за Павла, да и наш Падун проехел эту разделку неплохо как для себя.
Что там после финиша у Аренсмана - лежал на асфальте, два медика возле него, неужели был в отключке !?
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот почитаешь такие комментарии и становится радостно, что большинство здешних дедушек не дружат с инстаграмом и поэтому не переживают по поводу того, что там выкладывают молодые гонщики
Кто-то выкладывает фото своей своей довольной физиономии, измазанной эскимо. Другой сделал селфи во время поедания бигмака. Кто-то регулярно постит фотографии своей подружки, делающей селфи. Один гонщик выложил фото своих ног во время просмотра гонки по телевизору. В моде у молодых людей показывать свою еду во время завтраков, обедов и ужинов, не говоря уже о посещениях ресторанов по тем или иным поводам. И все они успешные талантливые гонщики, в той или иной степени уже сделавшие себе имя. В инсте Ремко, кстати, ничего такого и близко нет... Даже скучно смотреть))
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: MVDP
Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.
Повторяю: это прозвища в пелотоне. А я говорю о комментариях.
Цитата: Semen057
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
Посоветуйтесь с кинологами. И прочитайте мнение пелотона о щенке бульдога.
Цитата: Earl57
...самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
Самого титулованного, а не мальчика-однодневщика (однонедельщика), который в велоспорте пока только приобрёл кличку Рэмко и который оскорбляет всех, кому не лень! Могли ли себе это позволить те, кого я перечислил выше? Этот парень рано пальцы распустил. Плохо кончит!
Хам! Хотя талантлив.
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
По этой логике, когда самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
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Semen057
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: Pi-man
Ну, вот, кстати, того же Сивакова наши комментаторы называют Паша ;)
Мне кажется вы ищете какие-то глубокие причины там, где их нет. Предлагаю простое объяснение - У Эвенпула просто длинная фамилия! То ли дело Роглич, Ейтс, Мас, Лопес, Аюсо. У Родригеса, правда, тоже длинная, но пока еще мало кто помнит, как его зовут по имени :)
Да нет, коненчно, я не ищу никаких корней. Просто фамилии Контадор, Абдужапаров, Расмуссен, Алмейда, Бассо, Виггинс, Канчеллара и т.д. так и называли в комментариях. Редко по прозвищам в пелотоне. А вот Эвенпула - только по имени, поскольку Рэмко - это уже как прозвище, кличка собачки, причём мелкой породы с мордочкой щенка бульдога. Ничего не имею против этого хамоватого парня, просто мода пошла, ну как эпидемия: называть его по имени, поскольку у него толи это имя, толи фамилия, толи прозвище, толи кличка.
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