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Энрик Мас потерял одну позицию в общем зачёте после 10 этапа Вуэльты Испании-2022

Энрик Мас проигрывает 3 минуты 3 секунды Ремко Эвенепулу после разделки 10 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  На 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 Энрик Мас уехал на дистанцию 30,9 км разделки за 2 минуты до старта лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl). Но в финале чемпион Бельгии в разделке едва не настиг 27-летнего испанского велогонщика команды Movistar.

 

 

 

  Энрик Мас финишировал в топ-10, проиграв 1 минуту 51 секунду победителю 10 этапа Ремко Эвенепулу. Испанский гонщик предсказуемо уступил и своему ближайшему сопернику в общем зачёте Приможу Рогличу (Jumbo-Vimsa), проиграв ему 3 секунды. В итоге Мас и Роглич поменялись местами в генеральной классификации. Мас замыкает тройку лучших общего зачёта, проигрывая Ремко Эвенепулу 3 минуты 3 секунды. Рогличу Мас уступает 22 секунды.

 

 Энрик Мас: «Доволен, что проехал неплохо. Я хорошо начал, но в конце дистанции это дорого мне обошлось. Разделка была для специалистов, без особых неровностей рельефа, не очень сложной, поэтому я проиграл. До конца гонки ещё далеко.  Завтра полностью равнинный этап, а потом, в четверг посмотрим».

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Энрик Мас Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то Рэмко пошёл по максималке уже, хотя такую ITT не выиграть - было бы грех(ом) для него. ТОП 6 в генерале уже каг бэ отодвинулись от всех остальных.

    Алмейда шо то жутко заплужил под финиш и не туда свернул (махальщик хоть там был или Жоао его просто не заметил ?)

    Всё больше нравится молодой Родригес, верю что они с Аюсо ещё зададут жару на этой Вуэльте.

    Йейтс тоже прибавляет. Как и МАЛ будут в горах кусать(ся) сильно и "больно")

    Сиваков выдал мощно - рад за Павла, да и наш Падун проехел эту разделку неплохо как для себя.

    Что там после финиша у Аренсмана - лежал на асфальте, два медика возле него, неужели был в отключке !?

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    Earl57-Фото

    Вот почитаешь такие комментарии и становится радостно, что большинство здешних дедушек не дружат с инстаграмом и поэтому не переживают по поводу того, что там выкладывают молодые гонщики mosking

    Кто-то выкладывает фото своей своей довольной физиономии, измазанной эскимо. Другой сделал селфи во время поедания бигмака. Кто-то регулярно постит фотографии своей подружки, делающей селфи. Один гонщик выложил фото своих ног во время просмотра гонки по телевизору. В моде у молодых людей показывать свою еду во время завтраков, обедов и ужинов, не говоря уже о посещениях ресторанов по тем или иным поводам. И все они успешные талантливые гонщики, в той или иной степени уже сделавшие себе имя. В инсте Ремко, кстати, ничего такого и близко нет... Даже скучно смотреть))

  • Camel
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    Camel-Фото

    Цитата: MVDP
    Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.

    Повторяю: это прозвища в пелотоне. А я говорю о комментариях.



    Цитата: Semen057
    Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.

    Посоветуйтесь с кинологами. И прочитайте мнение пелотона о щенке бульдога.



    Цитата: Earl57
    ...самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...

    Самого титулованного, а не мальчика-однодневщика (однонедельщика), который в велоспорте пока только приобрёл кличку Рэмко и который оскорбляет всех, кому не лень! Могли ли себе это позволить те, кого я перечислил выше? Этот парень рано пальцы распустил. Плохо кончит!

    Хам! Хотя талантлив.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    Earl57-Фото
    По этой логике, когда самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
  • Semen057
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    Semen057-Фото
    Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
  • MVDP
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    MVDP-Фото
    Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    velodoctor-Фото
    Не уважают у нас на сайте или в пелотоне?
  • Camel
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    Camel-Фото

    Цитата: Pi-man
    Ну, вот, кстати, того же Сивакова наши комментаторы называют Паша ;)
    Мне кажется вы ищете какие-то глубокие причины там, где их нет. Предлагаю простое объяснение - У Эвенпула просто длинная фамилия! То ли дело Роглич, Ейтс, Мас, Лопес, Аюсо. У Родригеса, правда, тоже длинная, но пока еще мало кто помнит, как его зовут по имени :)

    Да нет, коненчно, я не ищу никаких корней. Просто фамилии Контадор, Абдужапаров, Расмуссен, Алмейда, Бассо, Виггинс, Канчеллара и т.д. так и называли в комментариях. Редко по прозвищам в пелотоне. А вот Эвенпула - только по имени, поскольку Рэмко - это уже как прозвище, кличка собачки, причём мелкой породы с мордочкой щенка бульдога. Ничего не имею против этого хамоватого парня, просто мода пошла, ну как эпидемия: называть его по имени, поскольку у него толи это имя, толи фамилия, толи прозвище, толи кличка.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
    RVL-Фото

    Удивляет на непрофильных дистанциях не хуже ремко. А что будет в своих пенатах....))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    s75-Фото

    Ниеве объявил о завершении карьеры. Супергонщик, жаль, "Каху" не пригласили на Вуэльту.

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