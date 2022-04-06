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Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

Примож Роглич и Ремко Эвенепул о 1-м этапе Тура Страны Басков-2022

 

 

  Примож Роглич не нарушил традицию – двукратный победитель Тура Страны Басков, в очередной раз одержал победу в индивидуальной гонке на время на этой испанской многодневной велогонке.  

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

 

  Дистанцию в 7,51 км на 1-м этапе Тура Страны Басков-2022 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma преодолел за 9 минут 48 секунд со средней скоростью 45.979 км/ч. На промежуточной отсечке 3,1 км Примож Роглич уступал полсекунды 22-летнему бельгийскому гонщику команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепулу, но на финише выиграл у него пять секунд. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Эвенепула по команде Реми Каванья, уступивший Рогличу 16 секунд.

 

  Примож Роглич поставил рекорд – он ни разу не проигрывал в разделках на испанских гонках, включая и Гранд-тур Вуэльту Испании. Впервые он выиграл разделку Тура Страны Басков в 2017 году (27,7 км), когда дебютировал на этой гонке; 19,4-км разделку выиграл на 4-м этапе Тура Страны Басков в 2018 году, тогда же одержал в этой гонке и первую победу в генеральной классификации; в 2019 году выиграл 36,2-км разделку на 10-м этапе Вуэльты Испании и одержал первую победу на испанском Гранд-туре, в 2020 году выиграл 33,7 км разделку на 13-м этапе Вуэльты Испании и повторил победу на испанском Гранд-туре, в 2021 году выиграл открывающую Тур Басков 13,89 км разделку, повторил победу на Туре Страны Басков, а затем выиграл открывающую 7,1 км разделку на Вуэльте Испании-2021 и завершающую 33,8 км разделку Вуэльты, став трёхкратным победителем испанского Гранд-тура.

 

  После финиша действующий олимпийский чемпион в разделке сказал, что надеется продолжать эту череду побед как можно дольше.

 

  Примож Роглич:  «Пусть так будет как можно дольше, верно? Просто с  ума сойти. Мне всегда очень нравилось здесь выступать, но я никогда не обращал внимания на всю эту статистику, что ни разу не проиграл здесь разделку.

 

  Скажем так, сегодня была не совсем типичная индивидуальная гонка на время. Всё время вверх-вниз, технически сложный маршрут.  Я люблю такие разделки. Она довольно короткая, но нужно, чтобы шла нога. Я мог мощно продавливать. 

 

  Не думаю, что я рисковал. Просто хорошо прошёл спуск. На Париж-Ницце я, наверное, слишком медленно проходил все повороты, что мне дорого стоило. Я просто хотел быть более решительным на поворотах. Не думаю, что я рисковал, потому что вся гонка ещё впереди. В конце концов, это хороший результат, которому сейчас будем радоваться.

 

  Очень счастлив, что взял эту победу. Нога сегодня шла хорошо, я мог бороться до самого конца, наслаждался массой зрителей вдоль дорог и атмосферой.

 

  Но сегодня были  десятиминутные усилия, так что больших разрывов ещё нет. Конечно, всегда лучше быть впереди, чем позади, но это ничего не значит. Всё только начинается».

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

  Ремко Эвенепул: «Думаю, большего сделать не мог. Разделка довольно короткая, технически сложная, немного опасная, поэтому ради хорошего результата надо было рисковать, осмелиться на риск.

 

  Он (Примож Роглич) трижды выиграл Вуэльту. Думаю, вместе с Тадеем он лучший генеральщик мира. Он – кумир, я смотрю на него снизу вверх, но это не означает, что я не разочарован, что финишировал сегодня вторым.

 

  Я проехал так быстро, как только мог. Думаю, самое большое преимущество Роглич заработал на последнем брусчатом подъёме. Считаю, там он выиграл много секунд. Что я ещё мог сделать? Второй раз я второй на разделке в первый день гонки Мирового тура.

 

  Немного грустно снова финишировать вторым, но, думаю, сейчас я в лучшей форме, чем был на Тиррено-Адриатико, так что буду бороться каждый день изо всех сил. Думаю, и психологически я стал сильнее. Надеюсь, что смогу бороться с Приможем на  каждом этапе, и с другими соперниками тоже, потому что борьба будет идти до воскресенья».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2022

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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