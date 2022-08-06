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Ваут ван Арт не будет бороться за титул чемпиона мира в разделке в 2022 году

Ваут ван Арт вместо разделки сосредоточится на групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Двукратный серебряный призёр чемпионата мира в разделке, Ваут ван Арт в 2022 году не станет бороться за радужную майку в этой дисциплине. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma нацелен на борьбу за победу в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту, который пройдёт в Австралии.

 

  В прошлом году Ваут ван Арт стал серебряным олимпийским призёром в групповой гонке в Токио. В этом году одержал 8 побед, в том числе выиграл три этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс-2022, где также помогал Йонасу Вингегору одержать победу на французском Гранд-туре. Ещё в мае Ваут ван Арт говорил, что, скорее всего, не примет участие в разделке на чемпионате в Австралии, но окончательное решение примет после Тур де Франс.

 

  Главный тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) в интервью Het Laatste Nieuws подтвердил, что Ваут ван Арт отказался от участия в разделке:

 

  «С одной стороны, жаль, потому что с Ваутом ван Атом у нас был бы большой шанс на медаль, но с другой стороны, я понимаю его. Разделка требует хорошей подготовки, понятно, почему Ваут так решил. Это психологический вопрос. Когда Ваут стартует в индивидуальной гонке на время, на его плечах огромное давление, потому что такой гонщик как он удовлетворится только самым высоким результатом.

 

  Для кого-то серебряная медаль – фантастика, но не для него. В прошлом году Ваут после разделки несколько дней был разочарован. Морально серебряная медаль его ранила».

 

  Без Ваута ван Арта тренер сборной Бельгии в разделке будет рассчитывать на Ремко Эвенепула, который был серебряным призёром в разделке чемпионата мира-2019 и бронзовым в этой дисцплине на чемпионате мира в прошлом году, а также на Ива Лампарта и Виктора  Кампенартса.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma разделка чемпионат мира в Австралии

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Комментарии

  • M-07
    Тур Польши-2022. Этап 5 (3)
    M-07-Фото
    Орги Бургоса их переплюнули с лежачим полицейским почти на финише.
  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    M-07-Фото
    Да там непонятно, что с мозгами у тех, кто поставил финиш почти после лежачего полицейского. Орги и ЮСИ должны лечение и моральный вред всем пострадавшим и их командам оплачивать за такое. Такой бред.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    Не волнуйтесь.Астана благополучно закончила 2-ой этап. Лидер определится на последних 2-х этапах,предшественниках Вуэлты Испании.Уж очень они КРУТЫЕ.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Там стояли люди с флагами показывали на опасность, тут виноват тот кто первый упал я думаю.

  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    MVDP-Фото

    На ЧР в Курске все лежачие (около 5 шт) убрали, в том числе и на равнинных участках.

  • Starch27
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Starch27-Фото
    А поставить финиш гонки на пару км раньше или позже не дано?
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото
    И куда орги должны девать лежачих полицейских? Сносить перед гонкой, а после гонки восстанавливать? Дороги общего пользования, однако.
    И Харпер, который метнулся в сторону, чтобы не наехать на упавшего Деккера, и тем самым подрезал несколько гонщиков, конечно же тут ни причем. И не его вина, что они были вынуждены дать по тормозам...
  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    MVDP-Фото

    Включать в маршрут участок с лежачим полицейским после спуска на последнем км? Оргов, UCIшников и всех причастных нужно бить, может быть, даже ногами.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Да, так праздновать верх тупости. Даже если не их гонщик, все же понимают что страшный завал был. 

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото

    Люди возмущаются, как не стыдно Юмбо праздновать победу, когда их гонщик стал причиной массового завала. 

    Розен оправдывается, что он не видел завала и мол конечно не таким образом он хотел закончить гонку...

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