Ваут ван Арт не будет бороться за титул чемпиона мира в разделке в 2022 году

Ваут ван Арт вместо разделки сосредоточится на групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

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Двукратный серебряный призёр чемпионата мира в разделке, Ваут ван Арт в 2022 году не станет бороться за радужную майку в этой дисциплине. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma нацелен на борьбу за победу в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту, который пройдёт в Австралии.

В прошлом году Ваут ван Арт стал серебряным олимпийским призёром в групповой гонке в Токио. В этом году одержал 8 побед, в том числе выиграл три этапа и зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс-2022, где также помогал Йонасу Вингегору одержать победу на французском Гранд-туре. Ещё в мае Ваут ван Арт говорил, что, скорее всего, не примет участие в разделке на чемпионате в Австралии, но окончательное решение примет после Тур де Франс.

Главный тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) в интервью Het Laatste Nieuws подтвердил, что Ваут ван Арт отказался от участия в разделке:

«С одной стороны, жаль, потому что с Ваутом ван Атом у нас был бы большой шанс на медаль, но с другой стороны, я понимаю его. Разделка требует хорошей подготовки, понятно, почему Ваут так решил. Это психологический вопрос. Когда Ваут стартует в индивидуальной гонке на время, на его плечах огромное давление, потому что такой гонщик как он удовлетворится только самым высоким результатом.

Для кого-то серебряная медаль – фантастика, но не для него. В прошлом году Ваут после разделки несколько дней был разочарован. Морально серебряная медаль его ранила».

Без Ваута ван Арта тренер сборной Бельгии в разделке будет рассчитывать на Ремко Эвенепула, который был серебряным призёром в разделке чемпионата мира-2019 и бронзовым в этой дисцплине на чемпионате мира в прошлом году, а также на Ива Лампарта и Виктора Кампенартса.